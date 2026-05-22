Gaúcho que fatura R$ 24 bi leva rede de postos de combustíveis ao Sudeste e ultrapassa 500 unidades

A rede de postos de combustíveis Charrua, marca do grupo gaúcho Argenta, está iniciando um novo ciclo de expansão que deve ampliar sua presença para além de sua base histórica no Sul do país. A empresa inaugurou em Divinópolis, em Minas Gerais, o primeiro posto da nova etapa de crescimento, que também inclui Goiás e Mato Grosso.

O movimento ocorre em um momento de forte expansão do grupo. Em 2025, a Argenta registrou faturamento de R$ 24 bilhões — alta de 35% sobre o ano anterior —, movimentou mais de 4 bilhões de litros de combustíveis e reuniu mais de 7 mil funcionários distribuídos em 14 empresas. O ecossistema atua em mais de 500 municípios brasileiros.

A estratégia busca ampliar a capilaridade da Charrua, que acaba de ultrapassar a marca de 500 postos e está entre as maiores distribuidoras do país em número de unidades, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O crescimento dos postos também ocorre dentro de uma estrutura mais ampla. Além da Charrua, a Argenta controla negócios como a SIM Rede, de postos próprios, operações de distribuição, lubrificantes, aviação, logística e serviços financeiros.

Nova operação em Minas: posto em Divinópolis é o primeiro da Charrua no ciclo de crescimento para o Sudeste e Centro-Oeste (Grupo Argenta/Divulgação)

Quais serão as novas frentes de expansão

A primeira unidade nessa nova etapa, em Divinópolis, foi inaugurada por meio do Auto Posto e Comércio de Combustíveis Manoel Valinhas. A abertura gerou 10 novos postos de trabalho.

Outras unidades já estão confirmadas em Mutum e Lagoa da Prata, também em Minas Gerais, além de Avelinópolis, em Goiás, e Barra do Garças, no Mato Grosso.

Paralelamente, a companhia iniciou processos para abertura de novas filiais em Uberlândia (MG), Várzea Grande (MT) e Rio Verde (GO), com expectativa de colocar parte dessa estrutura em operação ainda no segundo semestre de 2026.

Segundo Neco Argenta, a expansão vai além da simples abertura de novos postos.

“A expansão da Charrua representa mais um passo dentro da estratégia da Argenta de desenvolver um ecossistema forte, conectado e preparado para crescer em diferentes regiões do país. Não estamos levando apenas uma bandeira para novos mercados, mas uma estrutura construída com logística, tecnologia, proximidade comercial e foco na experiência do cliente”, afirma.

Crescimento apoiado em logística

A expansão para novos estados ocorre apoiada em infraestrutura já instalada pela companhia. Atualmente, a Charrua opera bases de distribuição em Betim e Uberaba, em Minas Gerais, Senador Canedo, em Goiás, Brasília e Barra do Garças.

A ideia é reduzir gargalos de abastecimento e aumentar a competitividade da operação em mercados considerados estratégicos para transporte rodoviário, logística e agronegócio.

“A meta da companhia é expandir e se consolidar na região, levando todo o diferencial e proposta de valor da Charrua nessas regiões nos próximos anos, sustentando essa expansão com uma estrutura preparada para garantir abastecimento, competitividade e suporte próximo ao revendedor”, afirma André Paulo Boeira de Oliveira, gerente comercial responsável pela expansão da bandeira.

Hoje, a Charrua emprega aproximadamente 3 mil funcionários.

Neco Argenta, presidente da Argenta: empresário comanda ecossistema de 14 empresas e receita de R$ 24 bilhões (Grupo Argenta/Divulgação)

O papel da Charrua dentro da estratégia da Argenta

A marca Charrua teve papel importante na trajetória recente do grupo. Após sua aquisição pela Argenta, em 2022, a marca passou por um processo de reposicionamento e fortalecimento da proposta de valor, ampliando sua atuação entre postos bandeirados.

Enquanto a SIM Rede atua com postos próprios e contato direto com o consumidor, a Charrua opera principalmente por meio de revendedores independentes, apostando em escala e capilaridade.

Nos novos mercados, a companhia pretende combinar proximidade com revendedores, combustíveis aditivados, programas de treinamento, plataforma própria de pedidos e parcerias comerciais — entre elas a operação com lubrificantes da Petronas.

A expansão também reforça uma estratégia que a Argenta vem executando nos últimos anos: crescer simultaneamente em rede própria e em postos bandeirados, acelerando a presença nacional sem depender exclusivamente de abertura de unidades próprias.

Com o avanço da Charrua para novos estados, a companhia amplia o raio de atuação para regiões onde já vinha construindo infraestrutura logística e adiciona mais uma frente ao plano de crescimento que fez o grupo gaúcho sair de uma pequena operação na Serra para um ecossistema bilionário de combustíveis e serviços.

Quem é Neco Argenta

Neco Argenta começou a trajetória empresarial longe do setor de combustíveis. Em 1985, ao lado do irmão Deunir Argenta, fundou em Flores da Cunha, cidade a 145 quilômetros de Porto Alegre, uma empresa voltada ao fornecimento de caixas de madeira para produtores de uva e vinho. A operação também fazia transporte e logística para outros mercados da região.

A entrada no segmento de combustíveis veio a partir de uma necessidade prática do próprio negócio. Durante as viagens de transporte os irmãos encontravam dificuldade para abastecer aos fins de semana, quando muitos postos permaneciam fechados. A solução encontrada foi assumir a operação de um posto em Flores da Cunha aos sábados, domingos e feriados.

A experiência abriu caminho para uma mudança definitiva de rumo. O primeiro posto próprio dos irmãos foi inaugurado em 1993 e, ao longo dos anos seguintes, o negócio passou a crescer com a expansão da distribuição de combustíveis, abertura de lojas de conveniência e diversificação das operações.

Quatro décadas depois, a Argenta tornou-se um ecossistema formado por 14 empresas, com atuação concentrada em combustíveis, logística, lubrificantes, varejo e serviços relacionados.