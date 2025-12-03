Negócios

Senior Sistemas anuncia aquisição da CIGAM Software por R$ 162 milhões

Transação reforça o movimento de M&A no mercado de tecnologia e amplia consolidação da multinacional Brasileira entre as líderes em soluções ERP

CIGAM Software Corporativo passa a integrar o portfólio da Senior

Rafael Martini
Editor da Região Sul

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 18h06.

Última atualização em 3 de dezembro de 2025 às 19h05.

A Senior Sistemas S.A., de Joinville (SC), anuncia a aquisição de 100% da operação da gaúcha CIGAM Software Corporativo S.A. por R$ 162,5 milhões. Parte do valor será pago em ações e os sócios da CIGAM permanecem na operação e passam a integrar o grupo de acionistas da Senior.

A conclusão da compra está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A CIGAM passa a integrar o portfólio da Senior, fortalecendo o movimento de liderança no mercado e ampliando sua presença no Brasil e na América Latina.

A aquisição representa um passo estratégico que amplia as oportunidades de complementaridade entre as duas empresas. A Senior,  uma das maiores empresas de software para gestão do país, e gaúcha CIGAM compartilham um histórico de inovação, maturidade tecnológica e foco em eficiência operacional.

A união cria uma das plataformas de ERP mais completas do país, reunindo portfólios que se reforçam mutuamente e elevam a capacidade de atuação em segmentos estratégicos como indústria, varejo, serviços, logística, construção e agronegócio.

“A integração entre Senior e CIGAM nasce de uma sinergia natural e da convicção de que podemos oferecer ainda mais valor e inovação às empresas brasileiras. Essa aquisição fortalece nossa posição no mercado de ERPs e amplia a gama de soluções especializadas e integradas à disposição dos nossos clientes”, afirma o CEO da Senior Sistemas, Carlênio Castelo Branco.

Ecossistema completo

A chegada do ERP da CIGAM ao portfólio de soluções da Senior permitirá ampliar a oferta de sistemas avançados em gestão, automação de processos e inteligência de negócios, reforçando a estratégia da Senior de expandir suas capacidades na indústria de ERP.

Com a integração, os clientes e canais da CIGAM passam a ter acesso ao ecossistema completo da Senior, que inclui HCM (gestão de pessoas), GRS (gestão de riscos e segurança), WMS e TMS (logística), Wiipo (benefícios flexíveis e crédito para o trabalhador), Senior Capital (soluções financeiras) e Senior Flow (plataforma agnóstica de hiperautomação).

Da mesma forma, os clientes e canais da Senior passam a acessar o portfólio CIGAM, que possui Soluções de ERP, BI, CRM e PDV, especializados em diversos segmentos como indústria, serviços e varejo de grandes redes e franquias. Hoje, a CIGAM tem entre seus clientes nomes como Havaianas, Arezzo, Carmen Steffens, Volvo, Jomo, Diasa, Leitissimo e Screw.

A união também aumenta a quantidade de dados gerada pelos clientes das duas companhias, elevando o volume e a diversidade de informações disponíveis. Esse avanço expande o mercado endereçável para aplicações de inteligência artificial em sistemas de gestão.

Sinergia entre empresas

Com trajetória iniciada em Novo Hamburgo (RS) em 1986, a CIGAM é especialista em ERP para médias e grandes empresas, com presença destacada nos segmentos de indústria, varejo e serviços. A companhia mantém uma base de clientes com mais de mil grupos econômicos (somando mais de 10.000 empresas), apoiada por 40 canais de distribuição no Brasil e uma unidade em Portugal.

Nos últimos quatro anos, registrou CAGR de 17,06% e receita líquida de R$ 70,65 milhões em 2024, sendo mais de 80% proveniente de receitas recorrentes.

“Foi a sinergia entre as empresas que motivou esta consolidação, pois são empresas com propósitos iguais e com soluções de excelência. O ERP da CIGAM, premiado pela B2B Stack nos últimos 4 anos como o melhor do Brasil e uma das mais inovadoras da região Sul, agora conta com soluções complementares e uma maior capilaridade, que permitirá acelerar nosso crescimento”, afirma Robinson Oscar Klein, CEO da CIGAM.

O executivo destaca que o que mais chamou a atenção da CIGAM para assinar o contrato foi a forma como a Senior conduz seu negócio. “Uma companhia com forte capacidade de gestão, com um DNA muito alinhado ao nosso quando falamos de qualidade, satisfação do cliente e construção de relacionamentos de longo prazo.”

Para a Senior, o movimento fortalece a estratégia de crescimento inorgânico da companhia aliado ao investimento na construção da Senior do Futuro.

“A integração da CIGAM fortalece nosso portfólio, amplia nossa base de clientes e abre novas oportunidades nos segmentos em que atuamos. Esse movimento também reforça nossa presença nacional e adiciona ao ecossistema da Senior empresas de grande relevância. Nossas tecnologias têm potencial para acelerar o avanço desses clientes, elevando sua competitividade e criando novas possibilidades de negócio”, conclui Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior Sistemas.

