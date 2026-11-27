Na disputa pelo bolso do consumidor nesta Black Friday, uma das maiores redes de supermercados do Brasil resolveu envolver os próprios clientes na elaboração de sua campanha de descontos.

Desde segunda-feira, consumidores foram convidados a votar, pelo Instagram, em categorias e produtos que gostariam de encontrar em promoção.

A estratégia é da Rede Supermarket, varejista fluminense que reúne 152 lojas, cerca de 20 mil funcionários e registrou vendas de 10,9 bilhões de reais em 2025.

Apesar de concentrar sua operação no estado do Rio de Janeiro, a rede ocupa a 11ª posição no ranking nacional do setor supermercadista, à frente de concorrentes como Guanabara e Cencosud, dona do Prezunic e do GBarbosa.

Nesta sexta-feira, 27 de novembro, a Supermarketdivulgará ofertas extras em seu site e aplicativo, com validade também nas lojas físicas. A expectativa é de um aumento superior a 30% nas vendas do dia.

Ao longo do fim de semana, a rede terá mais de 120 ofertas especiais em categorias como carnes, laticínios e produtos para o café da manhã.

“Percebemos que o setor supermercadista é pouco explorado no período e que a demanda dos consumidores por produtos com bons descontos é alta”, diz Juliana Sadala, gerente de marketing da Rede Supermarket.

A dimensão da operação ajuda a explicar a aposta da empresa na data.

Na Black Friday do ano passado, a varejista comercializou mais de 5 milhões de produtos em um único dia. Ao longo da semana de promoções, foram mais de 25 milhões de itens vendidos e mais de meio milhão de clientes atendidos. Café, carnes, biscoitos e fraldas estiveram entre os destaques.

Como vai funcionar a Black Friday da Supermarket

Batizada de SuperBlack, a campanha deste ano começou em 20 de novembro e segue até domingo, 29.

Uma das principais apostas da rede é aproximar as promoções nas lojas físicas dos hábitos de consumo de seus clientes no ambiente digital.

A votação no Instagram faz parte de uma iniciativa chamada Batalha de Ofertas Interativa. A rede também disponibilizará descontos por tempo limitado no site e no SuperClube, seu aplicativo de relacionamento com os consumidores, que já soma mais de 3 milhões de cadastros.

Em algumas lojas da Baixada Fluminense, das zonas Norte e Oeste do Rio e de São Gonçalo, clientes cadastrados no aplicativo também poderão participar de uma ação promocional na qual lançam um dado gigante para concorrer a prêmios, como cafeteiras Dolce Gusto, copos personalizados e vouchers de desconto.

Como a Supermarket se tornou uma gigante de R$ 11 bilhões

Fundada em 2009, a Supermarket cresceu a partir de um modelo de negócios diferente do adotado por gigantes como Carrefour e Assaí.

A rede nasceu da união de empresários donos de supermercados de pequeno, médio e grande porte do Rio de Janeiro. Sob uma mesma bandeira, eles ganharam escala para negociar com fornecedores, investir em publicidade e desenvolver campanhas comerciais conjuntas.

Na prática, o modelo permite combinar o poder de compra de uma grande rede com a capilaridade e a presença dos supermercados de bairro.

Em 2024, a Supermarket inaugurou 11 lojas, alcançou a marca de 10 bilhões de reais em faturamento e investiu 150 milhões de reais em publicidade.

No ano seguinte, as vendas chegaram a 10,9 bilhões de reais, segundo o levantamento das 300 maiores varejistas do Brasil, elaborado pelo Instituto Retail Think Tank Brasil (IRTT).

O resultado colocou a Supermarket na 25ª posição entre as maiores empresas do varejo nacional. No mesmo levantamento, os Supermercados Guanabara registraram vendas de 10,8 bilhões de reais, enquanto a Cencosud Brasil movimentou cerca de 10 bilhões de reais.

Supermercados disputam espaço na Black Friday

Tradicionalmente associada à compra de televisores, celulares e eletrodomésticos, a Black Friday também se tornou uma oportunidade para as grandes redes supermercadistas estimularem a compra de produtos de consumo recorrente, às vésperas das festas de fim de ano.

O Carrefour, maior grupo supermercadista do Brasil, preparou mais de 5 mil ofertas e manterá mais de 90 hipermercados abertos por 90 horas ininterruptas durante a campanha deste ano.

O Assaí Atacadista, por sua vez, preparou mais de 7 mil ofertas e antecipou para as 6h desta sexta-feira a abertura de todas as suas 313 lojas espalhadas pelo país.

Para os supermercados, a data representa uma oportunidade de antecipar parte das compras de dezembro e conquistar uma fatia maior do orçamento das famílias em um dos períodos mais importantes do calendário do varejo alimentar.