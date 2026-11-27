Black Friday: Rede Supermarket espera vender mais de 30% nesta sexta-feira e terá mais de 120 ofertas especiais até domingo (Supermarket /Divulgação)
Repórter de Negócios
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 09h21.
A rede de supermercados Supermarket, com 152 lojas e faturamento de R$ 11 bilhões, está promovendo uma Black Friday inovadora. Os clientes votaram em promoções via Instagram, e a rede espera um aumento de mais de 30% nas vendas. A estratégia busca aproximar ofertas físicas dos hábitos digitais dos consumidores.
Na disputa pelo bolso do consumidor nesta Black Friday, uma das maiores redes de supermercados do Brasil resolveu envolver os próprios clientes na elaboração de sua campanha de descontos.
Desde segunda-feira, consumidores foram convidados a votar, pelo Instagram, em categorias e produtos que gostariam de encontrar em promoção.
A estratégia é da Rede Supermarket, varejista fluminense que reúne 152 lojas, cerca de 20 mil funcionários e registrou vendas de 10,9 bilhões de reais em 2025.
Apesar de concentrar sua operação no estado do Rio de Janeiro, a rede ocupa a 11ª posição no ranking nacional do setor supermercadista, à frente de concorrentes como Guanabara e Cencosud, dona do Prezunic e do GBarbosa.
Nesta sexta-feira, 27 de novembro, a Supermarketdivulgará ofertas extras em seu site e aplicativo, com validade também nas lojas físicas. A expectativa é de um aumento superior a 30% nas vendas do dia.
Ao longo do fim de semana, a rede terá mais de 120 ofertas especiais em categorias como carnes, laticínios e produtos para o café da manhã.
“Percebemos que o setor supermercadista é pouco explorado no período e que a demanda dos consumidores por produtos com bons descontos é alta”, diz Juliana Sadala, gerente de marketing da Rede Supermarket.
A dimensão da operação ajuda a explicar a aposta da empresa na data.
Na Black Friday do ano passado, a varejista comercializou mais de 5 milhões de produtos em um único dia. Ao longo da semana de promoções, foram mais de 25 milhões de itens vendidos e mais de meio milhão de clientes atendidos. Café, carnes, biscoitos e fraldas estiveram entre os destaques.
Batizada de SuperBlack, a campanha deste ano começou em 20 de novembro e segue até domingo, 29.
Uma das principais apostas da rede é aproximar as promoções nas lojas físicas dos hábitos de consumo de seus clientes no ambiente digital.
A votação no Instagram faz parte de uma iniciativa chamada Batalha de Ofertas Interativa. A rede também disponibilizará descontos por tempo limitado no site e no SuperClube, seu aplicativo de relacionamento com os consumidores, que já soma mais de 3 milhões de cadastros.
Em algumas lojas da Baixada Fluminense, das zonas Norte e Oeste do Rio e de São Gonçalo, clientes cadastrados no aplicativo também poderão participar de uma ação promocional na qual lançam um dado gigante para concorrer a prêmios, como cafeteiras Dolce Gusto, copos personalizados e vouchers de desconto.
Fundada em 2009, a Supermarket cresceu a partir de um modelo de negócios diferente do adotado por gigantes como Carrefour e Assaí.
A rede nasceu da união de empresários donos de supermercados de pequeno, médio e grande porte do Rio de Janeiro. Sob uma mesma bandeira, eles ganharam escala para negociar com fornecedores, investir em publicidade e desenvolver campanhas comerciais conjuntas.
Na prática, o modelo permite combinar o poder de compra de uma grande rede com a capilaridade e a presença dos supermercados de bairro.
Em 2024, a Supermarket inaugurou 11 lojas, alcançou a marca de 10 bilhões de reais em faturamento e investiu 150 milhões de reais em publicidade.
No ano seguinte, as vendas chegaram a 10,9 bilhões de reais, segundo o levantamento das 300 maiores varejistas do Brasil, elaborado pelo Instituto Retail Think Tank Brasil (IRTT).
O resultado colocou a Supermarket na 25ª posição entre as maiores empresas do varejo nacional. No mesmo levantamento, os Supermercados Guanabara registraram vendas de 10,8 bilhões de reais, enquanto a Cencosud Brasil movimentou cerca de 10 bilhões de reais.
Tradicionalmente associada à compra de televisores, celulares e eletrodomésticos, a Black Friday também se tornou uma oportunidade para as grandes redes supermercadistas estimularem a compra de produtos de consumo recorrente, às vésperas das festas de fim de ano.
O Carrefour, maior grupo supermercadista do Brasil, preparou mais de 5 mil ofertas e manterá mais de 90 hipermercados abertos por 90 horas ininterruptas durante a campanha deste ano.
O Assaí Atacadista, por sua vez, preparou mais de 7 mil ofertas e antecipou para as 6h desta sexta-feira a abertura de todas as suas 313 lojas espalhadas pelo país.
Para os supermercados, a data representa uma oportunidade de antecipar parte das compras de dezembro e conquistar uma fatia maior do orçamento das famílias em um dos períodos mais importantes do calendário do varejo alimentar.
Glossário
O que é Supermarket?
Rede de supermercados fluminense com 152 lojas e faturamento de R$ 11 bilhões, ocupando a 11ª posição no ranking nacional do setor.
O que é Black Friday?
Evento de promoções comercial anual que ocorre na sexta-feira após o Dia de Ação de Graças nos EUA, adotado mundialmente por varejistas.
O que significa poder de compra?
Capacidade de consumidores adquirirem bens e serviços com seu rendimento, afetada por preços e renda disponível.
O que quer dizer capilaridade?
Presença ampla e distribuída em diversas localidades, como uma rede de filiais espalhadas por várias regiões.
Significado de varejo alimentar:
Setor comercial dedicado à venda ao consumidor final de produtos alimentícios e itens para consumo doméstico, como supermercados e lojas de conveniência.