Maior rede varejista do país, o Carrefour Brasil anunciou nesta sexta-feira, 25, a venda de 21 supermercados da bandeira Carrefour Bairro para o Grupo Pereira, dono das redes Fort Atacadista e Comper.

O acordo envolve 15 lojas no estado de São Paulo e seis no Distrito Federal.

O valor da transação não foi divulgado pelas empresas, mas a EXAME apurou que está na casa dos 360 milhões de reais.

Para o Grupo Pereira, a aquisição marca a entrada dos Supermercados Comper em São Paulo e amplia a presença da rede no Distrito Federal.

Hoje, o grupo já opera seis unidades do Fort Atacadista na capital federal e, com a compra, passará a contar com 10 lojas Comper na região.

A operação também representa uma nova etapa da reorganização do Carrefour no segmento de supermercados. Em dezembro de 2024, o grupo anunciou a decisão de vender todas as 47 lojas Nacional e 17 unidades BomPreço, marcas herdadas da aquisição do Grupo BIG, concluída por 7,5 bilhões de reais.

Na ocasião, o Carrefour informou que manteria supermercados considerados rentáveis e localizados em regiões estratégicas, sob a bandeira Carrefour Bairro. São justamente essas unidades que agora serão vendidas ao Grupo Pereira.

Carrefour segue com estratégia em atacarejos

Com a transação, o Carrefour reforça a estratégia de concentrar investimentos em Atacadão, hipermercados Carrefour e Sam’s Club. No segmento de proximidade, o grupo seguirá operando com a bandeira Carrefour Express.

O Grupo Pereira faturou 17,5 bilhões de reais em 2025, emprega cerca de 24.000 pessoas e soma 194 unidades de negócio. A companhia tem 77 lojas Fort Atacadista, 40 supermercados Comper e operações em outros segmentos.

A conclusão do negócio ainda depende do cumprimento de condições previstas no acordo e da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade. Até a transferência das unidades, as lojas seguem operando normalmente.

Matéria em atualização