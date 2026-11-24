Assaí: rede terá mais de 7 mil ofertas na Black Friday e abrirá todas as 313 lojas às 6h no dia 27 de novembro (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Negócios
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10h02.
Para uma família, uma ave natalina em promoção pode representar uma economia na ceia de Natal. Para um pequeno comerciante, comprar caixas de bebidas com desconto pode ajudar a abastecer o negócio para dezembro.
Na Black Friday, o atacarejo precisa atender aos dois públicos. E garantir que alimentos, eletrodomésticos e até pneus estejam disponíveis nas lojas antes de os clientes chegarem.
É esse o desafio do Assaí, uma das maiores redes do varejo alimentar brasileiro.
A companhia tem 313 lojas distribuídas por 24 estados e pelo Distrito Federal, atende 40 milhões de clientes por mês e registrou faturamento de 84,7 bilhões de reais em 2025.
Organizar uma campanha de descontos nessa estrutura exige negociar mercadorias com fornecedores, planejar a distribuição entre as regiões e preparar as unidades para a concentração de consumidores em poucos dias.
Para a Black Friday de 2026, marcada para 27 de novembro, a companhia preparou mais de 7 mil ofertas e decidiu abrir todas as suas 313 lojas às 6h da manhã.
A estratégia inclui lotes de mercadorias negociados especialmente para a data, disponíveis em quantidades limitadas, e uma variedade de produtos que vai de refrigeradores e pneus a carnes, chocolates e aves natalinas.
As primeiras promoções começaram ainda no dia 10 de novembro, com ofertas de produtos para as festas de fim de ano.
"Para garantir o abastecimento de uma operação desse porte, nosso planejamento começa com bastante antecedência, desde as negociações com a indústria até a organização logística para atender às lojas nas cinco regiões do país", diz Hellen Lima, diretora comercial do Assaí, em entrevista à EXAME.
A aposta também busca aproveitar uma mudança no comportamento do consumidor.
A Black Friday passou a ser uma oportunidade para antecipar parte das compras de Natal e Réveillon, enquanto pequenos e médios empreendedores começam a formar seus estoques para as vendas de dezembro. Para o Assaí, o desafio é transformar essa procura em vendas sem perder o controle dos volumes negociados, especialmente nos lotes limitados e nos produtos que dependem de planejamento antecipado.
A primeira dificuldade está no tamanho da operação.
O Assaímantém lojas em todas as regiões do Brasil, com públicos e hábitos de consumo diferentes. Ao mesmo tempo, precisa organizar uma campanha que reúne alimentos, bebidas, produtos de limpeza, eletrodomésticos e artigos que normalmente não são associados às compras de supermercado.
Para isso, a preparação envolve negociações com a indústria e organização logística para o abastecimento das unidades. O desafio comercial está em decidir quais produtos serão oferecidos, quanto será comprado e como distribuir as mercadorias pela rede.
Essas decisões ganham importância em uma data na qual parte das ofertas fica disponível por um período limitado.
No caso dos alimentos, a operação precisa considerar características como validade, conservação e demanda. Em produtos duráveis, como refrigeradores e micro-ondas, entram na conta questões de transporte, disponibilidade dos fornecedores e espaço para armazenagem.
Há ainda o desafio de atender diferentes tipos de clientes. Enquanto uma família pode procurar um produto para consumo próprio, um comerciante pode comprar volumes maiores para abastecer seu estabelecimento.
Essa característica é uma das diferenças do atacarejo em relação ao supermercado tradicional.
O Assaí atende consumidores que compram tanto no varejo quanto no atacado. Para a Black Friday, a empresa busca aproveitar essa combinação para ampliar o alcance das promoções.
A companhia não informou quanto reforçou os estoques para a campanha nem quantos funcionários adicionais serão mobilizados. Também não detalhou como as mais de 7 mil ofertas serão distribuídas entre as lojas.
Uma das principais apostas da rede em 2026 está na negociação de lotes de mercadorias especialmente para a Black Friday.
Na prática, a estratégia envolve acordos comerciais para disponibilizar produtos durante a campanha, com quantidades limitadas.
Segundo Hellen Lima, a companhia ampliou a diversidade de categorias que participam das promoções.
Entre os produtos anunciados estão refrigeradores, micro-ondas, ventiladores, pneus, panelas para fogão por indução e itens de mobilidade elétrica.
A lista inclui ainda produtos alimentares, como carnes, bebidas, chocolates, frutas, verduras, legumes e artigos típicos das festas de fim de ano.
Outras categorias, como higiene pessoal, perfumaria, limpeza e suplementação alimentar, também entram na campanha.
A variedade mostra como a Black Friday ultrapassou o comércio de eletrônicos e passou a ocupar diferentes setores do varejo.
Para o Assaí, essa diversificação também permite alcançar consumidores que normalmente procuram a rede para abastecer a despensa, mas podem aproveitar a data para comprar produtos de maior valor.
A abertura antecipada é outra parte da estratégia.
No dia 27 de novembro, todas as 313 unidades do Assaí vão começar a funcionar às 6h. A decisão amplia o período disponível para compras e permite que consumidores e comerciantes procurem as ofertas desde o início da manhã.
A diferença em relação a outras operações do varejo ajuda a mostrar como as redes estão tentando lidar com a mesma data.
O Carrefour, por exemplo, anunciou que manterá mais de 90 hipermercados abertos por 90 horas ininterruptas durante a Black Friday de 2026. O Assaí, por sua vez, optou por antecipar a abertura de todas as suas 313 unidades na sexta-feira.
São estratégias distintas para ampliar o atendimento durante um período de maior procura por promoções.
Uma das principais mudanças observadas pelo varejo alimentar está na antecipação das compras de fim de ano.
Produtos tradicionalmente associados ao Natal começaram a ganhar espaço nas campanhas de novembro, permitindo que os consumidores aproveitem descontos semanas antes das festas.
No Assaí, o movimento apareceu nas ofertas de aves natalinas por menos de 40 reais, lançadas em lojas do estado de São Paulo a partir de 10 de novembro.
A estratégia busca alcançar famílias que desejam distribuir os gastos de dezembro e comerciantes que começam a abastecer seus negócios para o período.
"Também observamos que a Black Friday é uma oportunidade para antecipar as compras de Natal, tanto para as famílias que buscam economia na preparação das festas de fim de ano quanto para os pequenos e médios empreendedores que já começam a abastecer seus negócios para o período", afirma Hellen.
Esse comportamento amplia o papel da Black Friday no calendário do varejo alimentar. Além das compras por oportunidade, parte dos consumidores passa a utilizar novembro para adquirir produtos que serão consumidos ou revendidos no mês seguinte.
O movimento dos consumidores também ajuda a explicar o interesse do setor pela data.
Uma pesquisa da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, realizada presencialmente com mais de 5.400 brasileiros entre 8 e 20 de maio de 2026, apontou que 44% dos entrevistados pretendiam fazer compras na Black Friday.
A disposição de compra representa uma oportunidade para redes que conseguem combinar produtos de consumo frequente com categorias de maior valor.
No Assaí, a estratégia passa por oferecer mais de 7 mil promoções, antecipar as compras de Natal e negociar mercadorias específicas para a campanha.
Glossário
O que é a Black Friday?
Data promocional do varejo, realizada na última sexta-feira de novembro, quando lojas físicas e online oferecem descontos em diversas categorias de produtos. No Brasil, a campanha costuma se estender por vários dias ou semanas.
O que é atacarejo?
Modelo de loja que combina atacado e varejo: vende em grandes volumes para comerciantes, restaurantes e pequenos negócios, mas também atende consumidores que compram para casa, com preços mais baixos que os de supermercados tradicionais.
O que é varejo alimentar?
Segmento do comércio que vende alimentos, bebidas e itens de consumo do dia a dia ao consumidor final, reunindo formatos como supermercados, hipermercados, atacarejos e lojas de proximidade.
O que é mobilidade elétrica?
Conjunto de meios de transporte movidos a eletricidade, como bicicletas, patinetes, motos e carros elétricos, que usam baterias recarregáveis no lugar de combustíveis fósseis.