Para uma família, uma ave natalina em promoção pode representar uma economia na ceia de Natal. Para um pequeno comerciante, comprar caixas de bebidas com desconto pode ajudar a abastecer o negócio para dezembro.

Na Black Friday, o atacarejo precisa atender aos dois públicos. E garantir que alimentos, eletrodomésticos e até pneus estejam disponíveis nas lojas antes de os clientes chegarem.

É esse o desafio do Assaí, uma das maiores redes do varejo alimentar brasileiro.

A companhia tem 313 lojas distribuídas por 24 estados e pelo Distrito Federal, atende 40 milhões de clientes por mês e registrou faturamento de 84,7 bilhões de reais em 2025.

Organizar uma campanha de descontos nessa estrutura exige negociar mercadorias com fornecedores, planejar a distribuição entre as regiões e preparar as unidades para a concentração de consumidores em poucos dias.

Para a Black Friday de 2026, marcada para 27 de novembro, a companhia preparou mais de 7 mil ofertas e decidiu abrir todas as suas 313 lojas às 6h da manhã.

A estratégia inclui lotes de mercadorias negociados especialmente para a data, disponíveis em quantidades limitadas, e uma variedade de produtos que vai de refrigeradores e pneus a carnes, chocolates e aves natalinas.

As primeiras promoções começaram ainda no dia 10 de novembro, com ofertas de produtos para as festas de fim de ano.

"Para garantir o abastecimento de uma operação desse porte, nosso planejamento começa com bastante antecedência, desde as negociações com a indústria até a organização logística para atender às lojas nas cinco regiões do país", diz Hellen Lima, diretora comercial do Assaí, em entrevista à EXAME.

A aposta também busca aproveitar uma mudança no comportamento do consumidor.

A Black Friday passou a ser uma oportunidade para antecipar parte das compras de Natal e Réveillon, enquanto pequenos e médios empreendedores começam a formar seus estoques para as vendas de dezembro. Para o Assaí, o desafio é transformar essa procura em vendas sem perder o controle dos volumes negociados, especialmente nos lotes limitados e nos produtos que dependem de planejamento antecipado.

Como o Assaí prepara a Black Friday em 313 lojas

A primeira dificuldade está no tamanho da operação.

O Assaímantém lojas em todas as regiões do Brasil, com públicos e hábitos de consumo diferentes. Ao mesmo tempo, precisa organizar uma campanha que reúne alimentos, bebidas, produtos de limpeza, eletrodomésticos e artigos que normalmente não são associados às compras de supermercado.

Para isso, a preparação envolve negociações com a indústria e organização logística para o abastecimento das unidades. O desafio comercial está em decidir quais produtos serão oferecidos, quanto será comprado e como distribuir as mercadorias pela rede.

Essas decisões ganham importância em uma data na qual parte das ofertas fica disponível por um período limitado.

No caso dos alimentos, a operação precisa considerar características como validade, conservação e demanda. Em produtos duráveis, como refrigeradores e micro-ondas, entram na conta questões de transporte, disponibilidade dos fornecedores e espaço para armazenagem.

Há ainda o desafio de atender diferentes tipos de clientes. Enquanto uma família pode procurar um produto para consumo próprio, um comerciante pode comprar volumes maiores para abastecer seu estabelecimento.

Essa característica é uma das diferenças do atacarejo em relação ao supermercado tradicional.

O Assaí atende consumidores que compram tanto no varejo quanto no atacado. Para a Black Friday, a empresa busca aproveitar essa combinação para ampliar o alcance das promoções.

A companhia não informou quanto reforçou os estoques para a campanha nem quantos funcionários adicionais serão mobilizados. Também não detalhou como as mais de 7 mil ofertas serão distribuídas entre as lojas.

Por que o Assaí está negociando lotes exclusivos para a Black Friday

Uma das principais apostas da rede em 2026 está na negociação de lotes de mercadorias especialmente para a Black Friday.

Na prática, a estratégia envolve acordos comerciais para disponibilizar produtos durante a campanha, com quantidades limitadas.

Segundo Hellen Lima, a companhia ampliou a diversidade de categorias que participam das promoções.

Entre os produtos anunciados estão refrigeradores, micro-ondas, ventiladores, pneus, panelas para fogão por indução e itens de mobilidade elétrica.

A lista inclui ainda produtos alimentares, como carnes, bebidas, chocolates, frutas, verduras, legumes e artigos típicos das festas de fim de ano.

Outras categorias, como higiene pessoal, perfumaria, limpeza e suplementação alimentar, também entram na campanha.

A variedade mostra como a Black Friday ultrapassou o comércio de eletrônicos e passou a ocupar diferentes setores do varejo.

Para o Assaí, essa diversificação também permite alcançar consumidores que normalmente procuram a rede para abastecer a despensa, mas podem aproveitar a data para comprar produtos de maior valor.

Por que todas as lojas do Assaí vão abrir às 6h na Black Friday

A abertura antecipada é outra parte da estratégia.

No dia 27 de novembro, todas as 313 unidades do Assaí vão começar a funcionar às 6h. A decisão amplia o período disponível para compras e permite que consumidores e comerciantes procurem as ofertas desde o início da manhã.

A diferença em relação a outras operações do varejo ajuda a mostrar como as redes estão tentando lidar com a mesma data.

O Carrefour, por exemplo, anunciou que manterá mais de 90 hipermercados abertos por 90 horas ininterruptas durante a Black Friday de 2026. O Assaí, por sua vez, optou por antecipar a abertura de todas as suas 313 unidades na sexta-feira.

São estratégias distintas para ampliar o atendimento durante um período de maior procura por promoções.

De aves por menos de 40 reais a eletrodomésticos: a Black Friday virou antecipação do Natal

Uma das principais mudanças observadas pelo varejo alimentar está na antecipação das compras de fim de ano.

Produtos tradicionalmente associados ao Natal começaram a ganhar espaço nas campanhas de novembro, permitindo que os consumidores aproveitem descontos semanas antes das festas.

No Assaí, o movimento apareceu nas ofertas de aves natalinas por menos de 40 reais, lançadas em lojas do estado de São Paulo a partir de 10 de novembro.

A estratégia busca alcançar famílias que desejam distribuir os gastos de dezembro e comerciantes que começam a abastecer seus negócios para o período.

"Também observamos que a Black Friday é uma oportunidade para antecipar as compras de Natal, tanto para as famílias que buscam economia na preparação das festas de fim de ano quanto para os pequenos e médios empreendedores que já começam a abastecer seus negócios para o período", afirma Hellen.

Esse comportamento amplia o papel da Black Friday no calendário do varejo alimentar. Além das compras por oportunidade, parte dos consumidores passa a utilizar novembro para adquirir produtos que serão consumidos ou revendidos no mês seguinte.

O movimento dos consumidores também ajuda a explicar o interesse do setor pela data.

Uma pesquisa da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, realizada presencialmente com mais de 5.400 brasileiros entre 8 e 20 de maio de 2026, apontou que 44% dos entrevistados pretendiam fazer compras na Black Friday.

A disposição de compra representa uma oportunidade para redes que conseguem combinar produtos de consumo frequente com categorias de maior valor.

No Assaí, a estratégia passa por oferecer mais de 7 mil promoções, antecipar as compras de Natal e negociar mercadorias específicas para a campanha.