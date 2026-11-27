Mr. Sofá: Empresa aposta em tecnologia, produtos próprios e rede de profissionais para ampliar sua atuação no mercado de higienização de estofados (Divulgação)
Freelancer em Negócios
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 08h01.
A Mr. Sofá, empresa especializada em limpeza de estofados, busca ampliar seu faturamento de R$ 1,5 milhão para R$ 2,5 milhão até 2026. A empresa está expandindo sua presença pelo Brasil através de licenciados e franqueados, enquanto desenvolve produtos próprios e tecnologia para melhorar seus serviços. A estratégia inclui focar em contratos corporativos e ajustar seu modelo de expansão para equilibrar crescimento com controle de qualidade.
A Mr. Sofá, rede especializada em limpeza de estofados, tenta ampliar sua atuação pelo Brasil. Fundada em Curitiba, no Paraná, por William Volkmann, a empresa investe em produtos próprios, equipamentos e qualificação técnica para fortalecer a operação. Em 2025, faturou R$ 1,5 milhão e projeta chegar a R$ 2,5 milhões em 2026.
A mudança de estratégia ocorre em um momento em que a empresa já começa a atender clientes corporativos e a estruturar uma rede de parceiros fora de suas unidades próprias. Com 15 franqueados e cerca de 30 licenciados, a Mr. Sofá também passou a rever o ritmo de abertura de franquias para buscar formas de crescer sem perder o controle sobre a execução dos serviços.
"São três pilares para fazer uma boa limpeza: o técnico precisa ter conhecimento, o equipamento tem que ser bom e o produto precisa ser adequado", afirma Volkmann.Para os próximos anos, a empresa pretende ampliar a presença em diferentes regiões do país, com atenção a mercados como Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba. Também estuda produzir no Paraguai, embora o projeto ainda não tenha saído do planejamento. A prioridade, por enquanto, é aumentar a rede de licenciados e fortalecer os contratos com empresas.
A trajetória de Volkmann no empreendedorismo começou cedo. Aos 12 anos, ele ajudava o pai em um mercadinho de bairro, trabalhando no caixa, na limpeza e no atendimento. Depois, tentou diferentes atividades, como revenda de produtos comprados no Paraguai, conserto de celulares e assistência técnica de computadores.
Em 2011, recebeu apoio financeiro do pai para abrir uma franquia de rastreamento de veículos. O negócio não avançou como esperado e acabou levando o empresário à primeira falência. Além do investimento perdido, ele acumulou despesas com aluguel, compromissos trabalhistas e outros custos da operação.
“Eu quebrei pela primeira vez na vida. Isso me deixou muito desmotivado, porque todo o dinheiro que investi, acreditando que teria retorno, acabou não voltando”, afirma.
Para pagar as dívidas, voltou a trabalhar com o pai e passou a vender frango assado em frente ao mercado da família. Também retomou a revenda de mercadorias e tentou se manter com serviços de assistência técnica.A mudança para a higienização de estofados aconteceu depois que um conhecido apresentou a atividade. Volkmann percebeu que o serviço tinha uma característica interessante em comparação com a assistência técnica: o resultado podia ser avaliado pelo cliente logo após a execução.
Em 14 de junho de 2011, abriu o CNPJ da Mr. Sofá. No início, fazia praticamente tudo sozinho, do atendimento à execução dos serviços e à divulgação. Como não tinha dinheiro para investir em publicidade, espalhava anúncios em postes e terrenos da cidade.
O primeiro cliente foi uma senhora que contratou a limpeza de um sofá. O atendimento levou mais tempo do que levaria hoje, mas ajudou a estabelecer a operação. Atualmente, segundo o empresário, a unidade de Curitiba realiza de 20 a 30 serviços por dia, podendo chegar a 40 ou 50 em períodos de maior demanda.
Uma das decisões que ajudaram a estruturar a empresa foi investir no desenvolvimento de produtos específicos para a limpeza de estofados. Durante a operação inicial, Volkmann identificou limitações nos produtos disponíveis no mercado, principalmente em relação à formação de espuma e à concentração de sódio.
Com o apoio de coordenadores e professores da faculdade de Ciências Contábeis, começou a estudar formulações e a desenvolver soluções para a atividade. A fabricação, porém, ficou a cargo de uma empresa terceirizada, responsável também pelas licenças e pela entrega dos produtos acabados.
A linha, que começou com uma formulação, chegou a oito produtos voltados à limpeza e higienização. O investimento em pesquisa e desenvolvimento superou R$ 200 mil.
A estratégia também inclui equipamentos próprios e ferramentas para facilitar o trabalho dos profissionais. Um dos exemplos citados é uma escova rotativa desenvolvida para resolver dificuldades encontradas no uso de ferramentas convencionais.
A linha de produtos está associada à Rinnotech, empresa ligada ao grupo e voltada a soluções de higienização e proteção de estofados. Além de abastecer a própria rede, a Mr. Sofá comercializa os produtos para profissionais de outras marcas.
A expansão da Mr. Sofá começou pelo franchising, modelo em que o empreendedor utiliza a marca e segue as regras da franqueadora em troca de taxas e outros pagamentos. Em cerca de dois anos, a empresa chegou a abrir aproximadamente 15 franquias.
Agora, porém, Volkmann está revendo o peso desse formato. Abrir uma franquia exige um investimento maior do empreendedor e aumenta a responsabilidade da matriz em relação ao suporte e à qualidade da operação.
O investimento inicial para uma franquia da Mr. Sofá fica entre R$ 19,9 mil e R$ 21,9 mil. O prazo de retorno é de cerca de seis meses.
Como alternativa, a empresa passou a trabalhar com licenciados. Nesse modelo, o profissional mantém sua própria marca, mas utiliza os produtos e equipamentos da Mr. Sofá e pode executar serviços encaminhados pela rede.
A remuneração é dividida por atendimento, com uma parte da receita destinada à Mr. Sofá e o restante repassado ao profissional responsável pela execução do serviço.
A estratégia permite ampliar a cobertura geográfica sem exigir que cada novo parceiro abra uma franquia. Também cria uma rede de prestadores que pode atender contratos conquistados pela matriz.
Outra frente de crescimento está no atendimento a empresas. A Mr. Sofá passou a explorar a demanda de negócios que preferem terceirizar a limpeza de estofados em vez de manter equipes próprias.
A oportunidade apareceu a partir de uma conversa com uma conhecida que trabalhava em uma grande companhia. Ela relatou que algumas empresas estavam reduzindo suas equipes internas de limpeza e contratando prestadores especializados.A partir daí, Volkmann começou a buscar contratos corporativos. A empresa passou a atender shoppings, cinemas e outros espaços com grande quantidade de estofados, tapetes e carpetes.
Para a Mr. Sofá, esses contratos ajudam a gerar demanda para a rede de licenciados e franqueados em diferentes cidades. A matriz conquista o cliente e organiza a execução com parceiros locais.
Apesar das oportunidades, a empresa enfrenta um mercado pulverizado, com muitos profissionais autônomos e poucas barreiras para começar a trabalhar. A entrada de novos prestadores pode aumentar a concorrência por preço e dificultar a diferenciação de empresas que investem em treinamento e equipamentos.
Outro desafio é convencer o consumidor de que a higienização profissional exige conhecimento técnico. A escolha de produtos inadequados ou a execução incorreta podem comprometer o tecido e o resultado do serviço.
A empresa aposta na mudança dos hábitos de consumo. Famílias com crianças e animais de estimação estão entre os públicos que mais procuram a limpeza de sofás e colchões, segundo Volkmann. A presença de tecidos mais claros nos ambientes também pode estimular a contratação do serviço com maior frequência.Além da limpeza, a Mr. Sofá oferece serviços de proteção de tecidos, conhecidos como blindagem, que utilizam produtos para reduzir a absorção de líquidos e facilitar a remoção de sujeiras. A estratégia permite oferecer um serviço adicional ao cliente e criar oportunidades de retorno para novas aplicações.
A Mr. Sofá pretende ampliar sua presença no país, mas não trabalha com uma lista fechada de cidades prioritárias. Brasília está no radar da empresa, assim como Rio de Janeiro e Curitiba. O empresário também vê oportunidades em cidades menores, onde a concorrência pode ser menos intensa.
Um dos exemplos citados é Araguaína, no Tocantins. Segundo Volkmann, a unidade da cidade tem uma das melhores relações entre custos e receita da rede, mesmo sem apresentar o maior faturamento absoluto.
A empresa também estuda produzir produtos no Paraguai. Volkmann já obteve cidadania e documentos no país e afirma que levantamentos internos identificaram diferenças de aproximadamente 40% em custos e receitas em uma eventual operação.