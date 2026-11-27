A Mr. Sofá, rede especializada em limpeza de estofados, tenta ampliar sua atuação pelo Brasil. Fundada em Curitiba, no Paraná, por William Volkmann, a empresa investe em produtos próprios, equipamentos e qualificação técnica para fortalecer a operação. Em 2025, faturou R$ 1,5 milhão e projeta chegar a R$ 2,5 milhões em 2026.

A mudança de estratégia ocorre em um momento em que a empresa já começa a atender clientes corporativos e a estruturar uma rede de parceiros fora de suas unidades próprias. Com 15 franqueados e cerca de 30 licenciados, a Mr. Sofá também passou a rever o ritmo de abertura de franquias para buscar formas de crescer sem perder o controle sobre a execução dos serviços.

"São três pilares para fazer uma boa limpeza: o técnico precisa ter conhecimento, o equipamento tem que ser bom e o produto precisa ser adequado", afirma Volkmann.

Para os próximos anos, a empresa pretende ampliar a presença em diferentes regiões do país, com atenção a mercados como Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba. Também estuda produzir no Paraguai, embora o projeto ainda não tenha saído do planejamento. A prioridade, por enquanto, é aumentar a rede de licenciados e fortalecer os contratos com empresas.

Como o fundador saiu da primeira falência para criar a Mr. Sofá

A trajetória de Volkmann no empreendedorismo começou cedo. Aos 12 anos, ele ajudava o pai em um mercadinho de bairro, trabalhando no caixa, na limpeza e no atendimento. Depois, tentou diferentes atividades, como revenda de produtos comprados no Paraguai, conserto de celulares e assistência técnica de computadores.

Em 2011, recebeu apoio financeiro do pai para abrir uma franquia de rastreamento de veículos. O negócio não avançou como esperado e acabou levando o empresário à primeira falência. Além do investimento perdido, ele acumulou despesas com aluguel, compromissos trabalhistas e outros custos da operação.

“Eu quebrei pela primeira vez na vida. Isso me deixou muito desmotivado, porque todo o dinheiro que investi, acreditando que teria retorno, acabou não voltando”, afirma.

Para pagar as dívidas, voltou a trabalhar com o pai e passou a vender frango assado em frente ao mercado da família. Também retomou a revenda de mercadorias e tentou se manter com serviços de assistência técnica.

A mudança para a higienização de estofados aconteceu depois que um conhecido apresentou a atividade. Volkmann percebeu que o serviço tinha uma característica interessante em comparação com a assistência técnica: o resultado podia ser avaliado pelo cliente logo após a execução.

Em 14 de junho de 2011, abriu o CNPJ da Mr. Sofá. No início, fazia praticamente tudo sozinho, do atendimento à execução dos serviços e à divulgação. Como não tinha dinheiro para investir em publicidade, espalhava anúncios em postes e terrenos da cidade.

O primeiro cliente foi uma senhora que contratou a limpeza de um sofá. O atendimento levou mais tempo do que levaria hoje, mas ajudou a estabelecer a operação. Atualmente, segundo o empresário, a unidade de Curitiba realiza de 20 a 30 serviços por dia, podendo chegar a 40 ou 50 em períodos de maior demanda.

Como a empresa investe em produtos próprios e tecnologia

Uma das decisões que ajudaram a estruturar a empresa foi investir no desenvolvimento de produtos específicos para a limpeza de estofados. Durante a operação inicial, Volkmann identificou limitações nos produtos disponíveis no mercado, principalmente em relação à formação de espuma e à concentração de sódio.

Com o apoio de coordenadores e professores da faculdade de Ciências Contábeis, começou a estudar formulações e a desenvolver soluções para a atividade. A fabricação, porém, ficou a cargo de uma empresa terceirizada, responsável também pelas licenças e pela entrega dos produtos acabados.

A linha, que começou com uma formulação, chegou a oito produtos voltados à limpeza e higienização. O investimento em pesquisa e desenvolvimento superou R$ 200 mil.

A estratégia também inclui equipamentos próprios e ferramentas para facilitar o trabalho dos profissionais. Um dos exemplos citados é uma escova rotativa desenvolvida para resolver dificuldades encontradas no uso de ferramentas convencionais.

A linha de produtos está associada à Rinnotech, empresa ligada ao grupo e voltada a soluções de higienização e proteção de estofados. Além de abastecer a própria rede, a Mr. Sofá comercializa os produtos para profissionais de outras marcas.

Por que a Mr. Sofá está trocando parte das franquias por licenciados

A expansão da Mr. Sofá começou pelo franchising, modelo em que o empreendedor utiliza a marca e segue as regras da franqueadora em troca de taxas e outros pagamentos. Em cerca de dois anos, a empresa chegou a abrir aproximadamente 15 franquias.

Agora, porém, Volkmann está revendo o peso desse formato. Abrir uma franquia exige um investimento maior do empreendedor e aumenta a responsabilidade da matriz em relação ao suporte e à qualidade da operação.

O investimento inicial para uma franquia da Mr. Sofá fica entre R$ 19,9 mil e R$ 21,9 mil. O prazo de retorno é de cerca de seis meses.

Como alternativa, a empresa passou a trabalhar com licenciados. Nesse modelo, o profissional mantém sua própria marca, mas utiliza os produtos e equipamentos da Mr. Sofá e pode executar serviços encaminhados pela rede.

A remuneração é dividida por atendimento, com uma parte da receita destinada à Mr. Sofá e o restante repassado ao profissional responsável pela execução do serviço.

A estratégia permite ampliar a cobertura geográfica sem exigir que cada novo parceiro abra uma franquia. Também cria uma rede de prestadores que pode atender contratos conquistados pela matriz.

Como os contratos corporativos ampliam o mercado da empresa

Outra frente de crescimento está no atendimento a empresas. A Mr. Sofá passou a explorar a demanda de negócios que preferem terceirizar a limpeza de estofados em vez de manter equipes próprias.

A oportunidade apareceu a partir de uma conversa com uma conhecida que trabalhava em uma grande companhia. Ela relatou que algumas empresas estavam reduzindo suas equipes internas de limpeza e contratando prestadores especializados.

A partir daí, Volkmann começou a buscar contratos corporativos. A empresa passou a atender shoppings, cinemas e outros espaços com grande quantidade de estofados, tapetes e carpetes.

Para a Mr. Sofá, esses contratos ajudam a gerar demanda para a rede de licenciados e franqueados em diferentes cidades. A matriz conquista o cliente e organiza a execução com parceiros locais.

Quais são os desafios para crescer em um mercado de autônomos

Apesar das oportunidades, a empresa enfrenta um mercado pulverizado, com muitos profissionais autônomos e poucas barreiras para começar a trabalhar. A entrada de novos prestadores pode aumentar a concorrência por preço e dificultar a diferenciação de empresas que investem em treinamento e equipamentos.

Outro desafio é convencer o consumidor de que a higienização profissional exige conhecimento técnico. A escolha de produtos inadequados ou a execução incorreta podem comprometer o tecido e o resultado do serviço.

A empresa aposta na mudança dos hábitos de consumo. Famílias com crianças e animais de estimação estão entre os públicos que mais procuram a limpeza de sofás e colchões, segundo Volkmann. A presença de tecidos mais claros nos ambientes também pode estimular a contratação do serviço com maior frequência.

Além da limpeza, a Mr. Sofá oferece serviços de proteção de tecidos, conhecidos como blindagem, que utilizam produtos para reduzir a absorção de líquidos e facilitar a remoção de sujeiras. A estratégia permite oferecer um serviço adicional ao cliente e criar oportunidades de retorno para novas aplicações.

Onde a Mr. Sofá pretende abrir novas unidades e expandir a operação

A Mr. Sofá pretende ampliar sua presença no país, mas não trabalha com uma lista fechada de cidades prioritárias. Brasília está no radar da empresa, assim como Rio de Janeiro e Curitiba. O empresário também vê oportunidades em cidades menores, onde a concorrência pode ser menos intensa.

Um dos exemplos citados é Araguaína, no Tocantins. Segundo Volkmann, a unidade da cidade tem uma das melhores relações entre custos e receita da rede, mesmo sem apresentar o maior faturamento absoluto.

A empresa também estuda produzir produtos no Paraguai. Volkmann já obteve cidadania e documentos no país e afirma que levantamentos internos identificaram diferenças de aproximadamente 40% em custos e receitas em uma eventual operação.