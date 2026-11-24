Krispy Kreme na Estação Pinheiros: primeira unidade da rede no metrô brasileiro fica em frente às catracas (Motiva/Divulgação)
Repórter
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07h01.
A Krispy Kreme, rede norte-americana de donuts, abriu seu primeiro quiosque em uma estação de metrô em São Paulo, na Estação Pinheiros. A estação registra mais de 110 mil passageiros diários, oferecendo uma oportunidade estratégica para a marca. A parceria com a Motiva, operadora do metrô, inclui remuneração mínima e percentuais sobre vendas, com planos de expansão dependendo do desempenho do ponto.
Na estreia da Krispy Kreme no Brasil, houve quem passasse mais de quatro horas na fila para provar um donut. Um ano e meio depois de chegar ao país, a rede norte-americana aposta em uma compra que caiba no caminho para o trabalho ou na volta para casa.
A marca acaba de abriu seu primeiro ponto em uma estação de metrô no país, em frente às catracas da Estação Pinheiros, na Linha 4-Amarela de São Paulo.
A estação conecta a Linha 4-Amarela, operada pela ViaQuatro, da Motiva, à Linha 9-Esmeralda. Segundo a Motiva, mais de 110 mil passageiros circulam pelo local diariamente. Instalado no piso de acesso, o quiosque vende donuts avulsos e em caixas para viagem. Os produtos chegam todos os dias das lojas produtoras da rede na capital.
“Pinheiros funciona como um ponto estratégico de conexão e conveniência para acompanharmos o ritmo da cidade, levando nossos donuts frescos todos os dias para a rotina de quem circula pela região”, diz João Luiz Marçola, CEO da Krispy Kreme Brasil.
A rede chegou ao país em abril de 2025 por meio de uma joint venture com a AmPm, rede de lojas de conveniência dos postos Ipiranga. A primeira unidade, na Avenida Juscelino Kubitschek, na Vila Nova Conceição, permitia aos clientes acompanhar a produção dos donuts. A loja tem capacidade para fazer até 50 mil unidades por dia.
Concentrar a produção em algumas lojas permite à rede abrir pontos menores sem instalar uma linha de fabricação em cada endereço. A Krispy Kreme já usava essa lógica em shoppings. Em setembro, anunciou dois pontos abastecidos pelas lojas produtoras, um quiosque no Shopping Vila Olímpia e uma loja de 40 metros quadrados no Bourbon Shopping.
Em Pinheiros, a aposta é levar esse modelo a um local em que o público já passa todos os dias. Segundo Marçola, a Krispy Kreme soma 14 unidades no país. São três lojas produtoras, seis pontos em shoppings, três unidades corporativas, uma em aeroporto e a recém-aberta no metrô.
“Seguimos atentos a novas oportunidades de expansão que façam sentido para o negócio e para o consumidor”, afirma o executivo.
O contrato prevê uma remuneração mínima para a Motiva e um percentual sobre as vendas do quiosque. Segundo a empresa, há negociações para abrir mais unidades. A decisão depende do desempenho em Pinheiros e dos planos da Krispy Kreme. A operadora avalia o fluxo de passageiros, o perfil do público e as características de cada estação ao considerar novos endereços.
“Cada marca é escolhida a partir do perfil dos passageiros, das características da região e de um mix comercial bem planejado, gerando valor para lojistas e para quem usa o transporte público todos os dias”, afirma João Pita, diretor comercial da Plataforma de Trilhos da Motiva.
Nas operações paulistas da Motiva, 533 dos 579 espaços comerciais estão ocupados, o equivalente a 92%. Outros 46 estão disponíveis. Na Estação e Terminal Vila Sônia, também na Linha 4-Amarela, a operadora reúne mais de 100 espaços comerciais, com serviços que vão de armários para retirada de encomendas a uma clínica.
A companhia prevê investir mais de R$ 89 milhões na modernização e na adequação de áreas comerciais em estações de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro.
A iniciativa faz parte do plano para ampliar as receitas que a empresa obtém além da tarifa, com comércio, publicidade, ações de marcas e serviços.
No primeiro trimestre de 2026, essas receitas somaram R$ 25 milhões na Plataforma de Trilhos da Motiva. No período, cresceram 20% na Linha 5-Lilás e 40% nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, segundo a companhia. A previsão da Motiva é de crescimento médio anual acima de 10% nessas receitas até 2035.