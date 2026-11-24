Na estreia da Krispy Kreme no Brasil, houve quem passasse mais de quatro horas na fila para provar um donut. Um ano e meio depois de chegar ao país, a rede norte-americana aposta em uma compra que caiba no caminho para o trabalho ou na volta para casa.

A marca acaba de abriu seu primeiro ponto em uma estação de metrô no país, em frente às catracas da Estação Pinheiros, na Linha 4-Amarela de São Paulo.

A estação conecta a Linha 4-Amarela, operada pela ViaQuatro, da Motiva, à Linha 9-Esmeralda. Segundo a Motiva, mais de 110 mil passageiros circulam pelo local diariamente. Instalado no piso de acesso, o quiosque vende donuts avulsos e em caixas para viagem. Os produtos chegam todos os dias das lojas produtoras da rede na capital.

“Pinheiros funciona como um ponto estratégico de conexão e conveniência para acompanharmos o ritmo da cidade, levando nossos donuts frescos todos os dias para a rotina de quem circula pela região”, diz João Luiz Marçola, CEO da Krispy Kreme Brasil.

Como a Krispy Kreme quer vender mais donuts em São Paulo

A rede chegou ao país em abril de 2025 por meio de uma joint venture com a AmPm, rede de lojas de conveniência dos postos Ipiranga. A primeira unidade, na Avenida Juscelino Kubitschek, na Vila Nova Conceição, permitia aos clientes acompanhar a produção dos donuts. A loja tem capacidade para fazer até 50 mil unidades por dia.

Concentrar a produção em algumas lojas permite à rede abrir pontos menores sem instalar uma linha de fabricação em cada endereço. A Krispy Kreme já usava essa lógica em shoppings. Em setembro, anunciou dois pontos abastecidos pelas lojas produtoras, um quiosque no Shopping Vila Olímpia e uma loja de 40 metros quadrados no Bourbon Shopping.

Em Pinheiros, a aposta é levar esse modelo a um local em que o público já passa todos os dias. Segundo Marçola, a Krispy Kreme soma 14 unidades no país. São três lojas produtoras, seis pontos em shoppings, três unidades corporativas, uma em aeroporto e a recém-aberta no metrô.

“Seguimos atentos a novas oportunidades de expansão que façam sentido para o negócio e para o consumidor”, afirma o executivo.

O que a Motiva ganha com a venda de donuts

O contrato prevê uma remuneração mínima para a Motiva e um percentual sobre as vendas do quiosque. Segundo a empresa, há negociações para abrir mais unidades. A decisão depende do desempenho em Pinheiros e dos planos da Krispy Kreme. A operadora avalia o fluxo de passageiros, o perfil do público e as características de cada estação ao considerar novos endereços.

“Cada marca é escolhida a partir do perfil dos passageiros, das características da região e de um mix comercial bem planejado, gerando valor para lojistas e para quem usa o transporte público todos os dias”, afirma João Pita, diretor comercial da Plataforma de Trilhos da Motiva.

Nas operações paulistas da Motiva, 533 dos 579 espaços comerciais estão ocupados, o equivalente a 92%. Outros 46 estão disponíveis. Na Estação e Terminal Vila Sônia, também na Linha 4-Amarela, a operadora reúne mais de 100 espaços comerciais, com serviços que vão de armários para retirada de encomendas a uma clínica.

Quanto a Motiva pretende investir no comércio das estações

A companhia prevê investir mais de R$ 89 milhões na modernização e na adequação de áreas comerciais em estações de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro.

A iniciativa faz parte do plano para ampliar as receitas que a empresa obtém além da tarifa, com comércio, publicidade, ações de marcas e serviços.

No primeiro trimestre de 2026, essas receitas somaram R$ 25 milhões na Plataforma de Trilhos da Motiva. No período, cresceram 20% na Linha 5-Lilás e 40% nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, segundo a companhia. A previsão da Motiva é de crescimento médio anual acima de 10% nessas receitas até 2035.