Maior supermercado do Brasil terá 5 mil ofertas e lojas abertas por 90 horas na Black Friday

Fale com quem trabalha no varejo sobre a Black Friday e é difícil encontrar alguém que não tenha uma história sobre a dificuldade de organizar a data.

São meses negociando com fornecedores, comprando mercadorias e planejando equipes para uma campanha que concentra boa parte das vendas em poucos dias. Há uma frase que resume esse trabalho: uma Black Friday começa assim que a anterior termina.

Agora coloque esse desafio na enésima potência.

É o caso do Grupo Carrefour Brasil, líder do varejo alimentar no país, com cerca de 962 unidades em diferentes bandeiras, como Carrefour, Atacadão e Sam's Club.

Na operação da bandeira Carrefour, é preciso decidir quantas televisões de tela grande enviar para o Sul, onde elas vendem mais, quanto whisky reservar para o Nordeste e como fazer um produto importado chegar a tempo da promoção em lojas separadas por milhares de quilômetros. Tudo isso em um país onde os hábitos de consumo mudam de uma região para outra.

O que o Carrefour prepara para a Black Friday de 2026

É essa engrenagem que a empresa prepara para a Black Friday de 2026.

O Carrefour terá mais de 5 mil ofertas e vai manter mais de 90 hipermercados funcionando por 90 horas ininterruptas, entre 26 e 29 de novembro. A expectativa é aumentar as vendas entre 8% e 9% em relação ao ano passado.

Para isso, a rede precisa reforçar estoques, contratar funcionários e garantir que as mercadorias cheguem às lojas antes do início das promoções. Afinal, poucos dias de venda podem colocar meses de planejamento à prova.

"No varejo, cara, não tem jogo ganho", diz Marco Alcolezi, diretor de Operações Hiper, Super e Proximidade do Carrefour, em entrevista à EXAME.

Pouco antes da conversa, por exemplo, o executivo estava reunido com a equipe de abastecimento para acompanhar o percentual de entrega dos produtos da Black Friday. A preocupação tem motivo: um fornecedor pode atrasar uma entrega, uma loja pode ficar sem mercadoria e a concentração dos clientes pode sobrecarregar os caixas.

Em alguns setores, a empresa chega a reforçar o quadro de funcionários em mais de 15%.

Como organizar a Black Friday em uma operação que vai de Pelotas a Manaus?

O primeiro desafio é decidir o que vender e quanto de cada produto precisa chegar às lojas.

A conta parece simples, mas envolve uma série de variáveis: o histórico de vendas do ano anterior, as buscas feitas pelos consumidores na internet, os preços da concorrência e os hábitos de compra de cada região.

Alcolezi afirma que a empresa utiliza essas informações para definir quais categorias terão destaque na Black Friday. A estratégia comercial pode ser nacional, mas a distribuição dos produtos muda de acordo com o endereço da loja.

O executivo cita o exemplo dos televisores. Os modelos de telas grandes têm maior concentração de vendas no Sul e no Sudeste, enquanto os aparelhos de tamanho médio encontram mais demanda no Nordeste.

Com as bebidas acontece algo semelhante. O whisky, por exemplo, tem vendas especialmente fortes no Nordeste. Isso não significa que o produto deixe de ser vendido em outras regiões, mas que a quantidade destinada a cada mercado precisa acompanhar a procura.

Essa diferença de consumo tem impacto direto nos estoques. Se a empresa enviar televisores demais para uma região onde a procura é menor, pode terminar a campanha com mercadorias paradas. Se enviar menos do que o necessário para outra, corre o risco de perder vendas mesmo com preços competitivos.

O papel dos centros de distribuição

A logística precisa acompanhar essas decisões. O grupo utiliza centros de distribuição espalhados pelo país, que recebem mercadorias dos fornecedores e abastecem as unidades. Há estruturas em cidades como Porto Alegre e Manaus, por exemplo, para atender às operações regionais.

É nessa etapa que começam alguns dos problemas mais difíceis de resolver.

Segundo Alcolezi, atrasos de fornecedores podem fazer com que as lojas próximas aos centros de distribuição recebam uma mercadoria antes das unidades mais distantes. O executivo reconhece que isso acontece, mesmo com meses de preparação.

O desafio é ainda maior em produtos que dependem de fabricação ou importação.

Televisores, videogames, brinquedos e pneus exigem negociações antecipadas, pois envolvem prazos de produção, transporte e entrega. Parte dos eletrônicos vem da Zona Franca de Manaus, enquanto determinados pneus precisam ser importados.

Já categorias de consumo recorrente, como fraldas e cápsulas de café, permitem negociações mais próximas de novembro, de acordo com a disponibilidade dos fornecedores.

A empresa precisa organizar essas diferentes cadeias de abastecimento para que os produtos estejam disponíveis na mesma janela de promoções.

Por que o Carrefour vai abrir lojas por 90 horas seguidas?

O segundo grande desafio da Black Friday é o tempo.

Segundo Alcolezi, a data representa o maior período de vendas concentradas do ano para o Carrefour. O Natal também movimenta volumes expressivos, mas as compras costumam ocorrer ao longo de vários dias. Na Black Friday, boa parte do movimento fica concentrada entre quinta-feira, sexta-feira e sábado.

Para atender a essa demanda, mais de 90 hipermercados Carrefour vão funcionar durante 90 horas consecutivas, a partir das 6h de 26 de novembro. As operações seguem até o dia 29.

A ampliação do horário tenta distribuir melhor o fluxo de consumidores. Mas manter as portas abertas durante mais tempo é apenas uma parte da estratégia.

A companhia também precisa contratar funcionários e reorganizar as escalas das equipes. Segundo Alcolezi, o reforço ocorre principalmente nos caixas, nos setores de eletroeletrônicos e na separação de pedidos feitos pela internet.

Em alguns setores, o aumento do quadro de pessoal supera 15%. Um deles é o store picking, a operação responsável por separar, dentro das lojas, os produtos que foram comprados pelos canais digitais.

Como parte das vendas online é atendida pelo estoque dos próprios supermercados, o crescimento dos pedidos aumenta o trabalho das equipes responsáveis por preparar as entregas.

Isso cria uma dificuldade adicional: enquanto os clientes circulam pelos corredores, funcionários precisam separar mercadorias para pessoas que fizeram compras pelo aplicativo ou pelo site.

Alcolezi afirma que uma parte do abastecimento das gôndolas pode ser preparada antes do período de maior movimento. Já o atendimento nos caixas e a separação dos pedidos precisam acompanhar as vendas em tempo real.

É por isso que a empresa amplia equipes em setores específicos, além de organizar pontos extras de exposição, ilhas promocionais e áreas de destaque para os produtos da campanha.

A guerra dos descontos e a pressão sobre as margens

Há outro problema que não aparece nas propagandas da Black Friday. Como vender mais, oferecer descontos e ainda preservar a rentabilidade do negócio.

Segundo Alcolezi, a data é uma das mais importantes do calendário do Carrefour em faturamento, mas não necessariamente em rentabilidade. A disputa por consumidores exige investimentos e pressiona as margens de lucro. "Existe uma guerra no mercado", diz o executivo.

A disputa envolve não apenas as redes varejistas, mas também os fabricantes, que negociam condições comerciais para aumentar o volume de produtos vendidos durante a campanha.

Alcolezi afirma que, em determinadas categorias, a estratégia é trabalhar com margens percentuais menores para vender quantidades maiores. A expectativa é compensar o lucro menor por unidade com o volume total comercializado.

Mas essa conta ficou mais complexa à medida que a Black Friday se espalhou por diferentes segmentos. O Carrefour precisa disputar clientes com supermercados regionais, atacarejos, redes de eletroeletrônicos e plataformas de comércio eletrônico.

Para definir os descontos, a companhia acompanha as promoções dos concorrentes e utiliza o histórico de preços da própria rede.

A regra dos 90 dias para definir as ofertas

O executivo afirma que os produtos anunciados como ofertas de Black Friday passam por uma verificação dos preços praticados nos 90 dias anteriores. Segundo ele, o valor promocional precisa ser inferior aos preços oferecidos pela rede naquele período.

A política, segundo Alcolezi, está relacionada a entendimentos anteriores com o Procon.

A regra exige negociações adicionais com os fornecedores, especialmente em um cenário de inflação e pressão sobre os custos.

"E você sabe que tem inflação. Então não é fácil fazer isso em todos os produtos", diz Alcolezi.

O que estará em promoção no Carrefour

Para a Black Friday de 2026, o Carrefour anunciou mais de 5 mil ofertas em categorias alimentares e não alimentares. A lista inclui televisores, fritadeiras elétricas, cafeteiras, panetones, fraldas, produtos de higiene e pneus.

A companhia não divulgou antecipadamente os preços finais nem a relação completa de produtos em promoção, alegando razões de estratégia concorrencial.

A operação também precisa acompanhar uma mudança no comportamento dos consumidores.

A Black Friday, que começou com foco em eletrônicos, passou a ser utilizada por parte das famílias brasileiras para antecipar as compras de Natal e Réveillon.

Isso mudou o calendário de vendas de diferentes produtos. Segundo o Carrefour, algumas categorias que antes concentravam aproximadamente 30% das vendas sazonais em novembro e 70% em dezembro agora apresentam uma divisão próxima de 50% para cada mês.

Um dos exemplos mais curiosos dentro da rede é o salmão.

Segundo Alcolezi, o Carrefour chega a vender mais salmão durante a Black Friday do que nas proximidades do Réveillon, período tradicionalmente associado ao consumo do pescado nas ceias.

O produto é importado diretamente do Chile. Com a compra em grande escala, o Carrefour consegue negociar condições para oferecer preços promocionais durante a campanha.

O consumidor, por sua vez, aproveita o desconto de novembro e pode congelar o peixe para consumir semanas depois, nas festas de fim de ano.

Vinhos, chocolates e panetones também entram na antecipação

A mesma antecipação aparece em produtos como vinhos, whiskies, chocolates, cápsulas de café, panetones e outros itens que podem ser armazenados.

Alcolezi associa o comportamento ao orçamento das famílias brasileiras. Com o dinheiro mais curto, parte dos consumidores aproveita as promoções para distribuir os gastos de dezembro ao longo de um período maior.

Mas nem todas as compras podem ser antecipadas. Produtos muito perecíveis continuam dependendo de uma aquisição mais próxima da data de consumo.

Para o Carrefour, essa mudança exige antecipar estoques de categorias que historicamente teriam maior saída apenas em dezembro.

A rede também acompanha o crescimento das bebidas associadas ao bem-estar, como produtos sem álcool, zero açúcar e com menos calorias. Para esse segmento, a expectativa é de aumento de 15% a 20% nas vendas durante a campanha.

A expectativa de crescimento de até 9% nas vendas de 2026 será testada em uma operação que envolve fornecedores, centros de distribuição, equipes de loja e canais digitais.

O desafio é fazer com que todas essas partes funcionem em uma janela de tempo curta, sem que a necessidade de oferecer preços menores comprometa excessivamente as margens.

E, quando tudo isso terminar, começa o planejamento da próxima Black Friday.