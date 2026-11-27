A Footbao, startup suíça que usa inteligência artificial para avaliar jogadores de futebol, acaba de firmar uma parceria com o Corinthians. O acordo prevê divulgação mútua e abre espaço para a empresa indicar atletas ao clube no futebol masculino, no feminino e nas categorias de base.

O Corinthians se junta ao Santos e a outros clubes na rede da Footbao, que reúne 50 equipes parceiras e mais de 446 mil cadastros ativos. Pelo aplicativo, os atletas enviam vídeos de partidas que passam por uma triagem antes de serem avaliados pelos analistas da empresa. Segundo a Footbao, 39% dos atletas cadastrados já foram indicados para testes.

Recentemente, a empresa recebeu 500 mil francos suíços, cerca de R$ 3,3 milhões na cotação atual, da Haute Capital Partners, listada na bolsa BX Swiss. O investimento foi feito por meio de um empréstimo conversível, que pode se tornar participação societária conforme os termos do acordo.

A rodada mais recente da Footbao avaliou a empresa em 60 milhões de francos suíços (cerca de R$ 396 milhões).

“A tecnologia nos permite analisar um volume maior de atletas e organizar informações relevantes sobre o desempenho de cada um, mas o olhar humano continua sendo indispensável nesse processo”, afirma o britânico Nick Rappolt, CEO global da Footbao.

Como a IA ajuda na busca por jogadores

A Footbao recebe mais de mil vídeos, segundo Gilmar Veloz Filho, head da operação no Brasil e responsável pela área de futebol. A inteligência artificial faz a primeira triagem para verificar se o vídeo mostra uma partida e se a qualidade das imagens permite uma avaliação. Em seguida, sugere uma análise que os profissionais da empresa podem revisar e corrigir.

O desempenho é avaliado em 24 critérios, divididos em quatro aspectos: físico, tático, técnico e mental. A ferramenta usa as notas para elaborar um relatório qualitativo sobre o que o atleta mostrou em campo. A equipe valida o documento antes de encaminhá-lo ao clube ou ao jogador.

A empresa tem oito analistas. Um fica na Argentina e atende também o Uruguai. Outro fica na Colômbia e cobre o Paraguai. Os demais trabalham no Brasil, onde a Footbao mantém um escritório em Pinheiros, em São Paulo. A tecnologia própria é desenvolvida pela equipe na Inglaterra.

O pai de Gilmar Veloz Filho, como sugere o nome, é Gilmar Veloz, conhecido agente de jogadores que negociou atletas que fizeram parte de times vitoriosos no futebol brasileiro, como o Grêmio e o Palmeiras da década de 1990.

“Meu pai brinca que na época dele era o VHS, depois veio o DVD. Agora temos essa tecnologia toda à disposição”, diz Veloz Filho, que também trabalhou com agenciamento antes de assumir a área de futebol da Footbao. Hoje, diz ele, parte do trabalho é apurar o que o vídeo e os números deixam de fora. Um atleta com poucos minutos em campo na última temporada, por exemplo, pode ser descartado antes que o clube entenda por que ele jogou pouco.

Footbao reúne mais de 446 mil cadastros ativos: os atletas podem enviar vídeos de partidas e entrar de graça no radar dos clubes (Footbao/Divulgação)

Como a Footbao ganha dinheiro com as indicações

O jogador pode criar um perfil, publicar vídeos e ser considerado pelos clubes de graça. A empresa oferece serviços pagos opcionais, como uma assinatura mensal que dá acesso ao relatório de avaliação e a outros conteúdos.

Os clubes têm um login próprio para consultar as recomendações. A Footbao negocia uma mensalidade fixa por esse acesso com parte das equipes. Com outras, já combina uma taxa de sucesso vinculada às indicações.

A rede brasileira de parceiros inclui também Atlético Goianiense, Avaí, Goiás, Chapecoense, Audax e Juventus da Mooca.

Empresa quer avançar da base para o profissional

A Footbao foi fundada por Boris Collardi, ex-CEO do banco suíço Julius Bär, e Francesco Ciringione, da First Consulenza.

Os dois anunciaram em junho de 2024 um compromisso de US$ 5 milhões para lançar uma plataforma global de talentos. Rappolt também investiu no negócio. Entre os apoiadores e conselheiros estão Murat Yakin, técnico da seleção suíça, e Alejandro Agag, fundador da Fórmula E.

O Brasil é o principal mercado da empresa, que já atua na Colômbia, no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Na Europa, a Footbao tem dois clubes parceiros na Itália. Os próximos planos de expansão incluem o continente europeu e o Oriente Médio.

“Nosso objetivo é nos tornarmos a principal referência na Europa para a descoberta, o posicionamento e, por fim, a transferência de talentos”, diz Rappolt.

A entrada no futebol profissional atende a pedidos que já chegavam de clubes brasileiros e estrangeiros em busca de reforços para o elenco.

“Preciso de um lateral aqui pra ser meu substituto do meu titular”, exemplifica Veloz Filho. Na Europa, a Footbao vê espaço para vender esse serviço a equipes que têm pouca estrutura para acompanhar de perto o mercado latino-americano.