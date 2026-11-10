Os planos da gigante dos supermercados de R$ 10 bilhões após a compra do St. Marche

RESUMO ＋ A varejista chilena Cencosud, que fatura R$ 10 bilhões no Brasil, vai comprar 100% das redes St. Marche e Empório Santa Maria para avançar no segmento premium em São Paulo. A operação inclui 32 supermercados e um centro de distribuição, mas a companhia ainda não informou investimentos, novas unidades ou cidades para a expansão.

Entre o atacarejo, os supermercados de bairro e as lojas voltadas ao público de maior renda, o varejo de alimentos tem diferentes caminhos para crescer. A escolha do formato e da localização pode determinar o resultado de uma operação.

A chilena Cencosud, gigante do varejo com faturamento de 10 bilhões de reais no Brasil, quer ampliar sua presença nesse mercado. Dona de bandeiras como Giga e Prezunic, a companhia está reorganizando sua rede de lojas e reforçando a aposta em São Paulo.

O movimento mais recente envolve a aquisição do St. Marche e do Empório Santa Maria. A operação prevê a compra de 100% dos negócios das duas redes, incluindo 32 supermercados e um centro de distribuição próprio. À EXAME, a companhia afirmou que a transação faz parte da estratégia de ganhar espaço no segmento de supermercados premium em São Paulo.

"Nosso foco é continuar ganhando eficiência e ampliando essas capacidades para todo o portfólio, sempre com o cliente no centro", diz Rodrigo Larraín, CEO da Cencosud, em coletiva sobre os resultados do terceiro trimestre de 2026.

Para os próximos anos, o desafio será combinar as novas marcas com a operação que a Cencosud já mantém no Brasil.

A companhia afirma que avalia oportunidades de crescimento das redes adquiridas, mas ainda não detalha quantas unidades pretende abrir, quanto investirá ou quais cidades estão no radar.

Por que a Cencosud está de olho no St. Marche

A aquisição representa mais um movimento da Cencosud para ampliar sua atuação no varejo brasileiro. Ao incorporar a St. Marche, a companhia pretende fortalecer sua presença em São Paulo e ganhar espaço entre os consumidores que procuram supermercados com produtos de maior valor agregado.

O St. Marche e o Empório Santa Maria permitem à companhia aumentar sua participação em um segmento diferente daquele atendido por parte de suas bandeiras atuais, como o Giga, voltado ao atacarejo.

Em resposta à EXAME, a Cencosud afirmou que pretende combinar a experiência e o posicionamento das marcas adquiridas com a estrutura operacional que já possui no varejo de alimentos.

A companhia, porém, evitou antecipar um plano de expansão. Questionada sobre a possibilidade de abrir novos supermercados após a conclusão do negócio, afirmou apenas que sua estratégia envolve avaliar oportunidades de crescimento e fortalecimento das marcas adquiridas.

A operação ocorre em um momento de mudanças na presença da Cencosud no Brasil.

Em 2025, o grupo vendeu as operações do Bretas em Minas Gerais. Agora, direciona esforços para a modernização das lojas existentes e para a ampliação de sua atuação em outros mercados.

O que dizem os resultados da Cencosud no Brasil

A reorganização acontece enquanto a Cencosud tenta melhorar a rentabilidade de sua operação brasileira.

No terceiro trimestre de 2026, a companhia registrou receita de 343,4 bilhões de pesos chilenos no Brasil, uma queda de 8,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo a empresa, o resultado foi afetado pela saída da operação Bretas em Minas Gerais, pela demanda mais fraca e pelas interrupções temporárias provocadas pelas reformas de supermercados.

O EBITDA ajustado, indicador que mede o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, caiu 68,6% na comparação anual. A queda, porém, foi influenciada por um ganho extraordinário registrado em 2025 com a venda do Bretas. Sem esse efeito, a redução seria de 13,2%.

Apesar da pressão sobre os resultados, a companhia manteve os investimentos na rede física.

Durante o terceiro trimestre, reabriu 14 lojas após reformas ou conversões, incluindo quatro unidades do Bretas, em Goiás, transformadas em supermercados Prezunic. A empresa também inaugurou uma unidade Giga em São Paulo.

O canal digital apresentou um desempenho diferente. As vendas online cresceram 10,7% em moeda local no Brasil, na comparação com o terceiro trimestre do ano anterior.

Os próximos passos no Brasil

Além das mudanças nas lojas, a Cencosud afirma que está investindo em digitalização, fortalecimento de marcas próprias, programas de fidelidade e retail media, modelo em que o varejista vende espaços publicitários e oportunidades de divulgação às marcas que comercializa.

O objetivo é aumentar as vendas por diferentes canais e aproveitar a estrutura que a companhia já mantém no país.

A estratégia também passa por manter formatos distintos de supermercados.

Com a operação do St. Marche e do Empório Santa Maria, a Cencosud busca ampliar sua presença entre os consumidores de maior renda, enquanto continua investindo em bandeiras já estabelecidas.

O desafio será transformar essa combinação de negócios em crescimento e rentabilidade. Por enquanto, a companhia não revelou o calendário de expansão das marcas premium nem as metas financeiras para a operação.