Novembro é um dos meses mais importantes do calendário da Amazon. Mas, no Brasil, o que antes se concentrava em ações para a Black Friday, hoje ocupa todo o mês. São ofertas antecipadas, o especial 11.11 e uma sequência de ações para manter o consumidor engajado. Em 2026, a varejista uniu toda a sua estratégia na campanha “Black dos Sonhos” que, entre outras iniciativas, contou com um sorteio de 1 milhão de reais entre os clientes.

“Foi a maior campanha de Black Friday da nossa história no país”, diz Camila Nunes, CMO da Amazon Brasil. Por trás da ação está um planejamento que não se resume a oferecer bons descontos e quer acompanhar o consumidor durante toda a jornada de compra. Desde 2020, a Amazon já investiu mais de 1 bilhão de reais na creator economy do país e planeja dobrar o valor médio anual nesse segmento em 2027.

Todo esse investimento faz parte de uma operação que, em 15 anos de atuação no Brasil, já aplicou cerca de 75 bilhões de reais no país.

O que mudou na dimensão da Black Friday da Amazon no Brasil e o que essa edição revela sobre o momento da empresa no país?

Foi o maior investimento que já fizemos para o evento no país. Lançamos a “Black dos Sonhos” porque entendemos que, a esta altura, temos escala e confiança para oferecer muito mais do que descontos. Só em 2025, ultrapassamos 19 bilhões de reais em investimentos, quase cinco vezes a média anual desde 2011 e o equivalente a mais de 52 milhões de reais por dia, o que evidencia a aceleração das nossas operações no país. Por isso, chegamos a esta Black Friday com a maior estrutura logística da nossa história, com 350 centros distribuídos pelos 26 estados e no Distrito Federal, e uma operação reforçada com mais de 12.000 trabalhadores temporários para dar conta do período.

A Black Friday se tornou um evento mais longo e disputado. Como isso mudou a estratégia de marketing da Amazon e a forma de conquistar a atenção do consumidor?

Os brasileiros querem mais tempo para pesquisar, comparar e encontrar boas ofertas. Neste ano, montamos uma estratégia 360 °, com presença na TV aberta e mídia externa. Ainda somamos mais de 1.000 criadores de conteúdo, entre macro e microinfluenciadores, inclusive para as nossas maratonas de lives. São horas de conteúdo ao vivo, como a que fizemos para o 11.11. Esse tipo de ação nos aproxima do público porque une entretenimento, recomendação de confiança e economia real.

A Amazon anunciou planos para aumentar o investimento anual em criadores até 2027. O que explica essa decisão?

Criadores de conteúdo são um pilar consolidado da nossa estratégia de negócios. Os influenciadores se tornaram parte natural de como o brasileiro descobre e escolhe o que comprar, e é justamente por isso que se tornaram indispensáveis para a Amazon. Já ultrapassamos 1 bilhão de reais investidos na creator economy no Brasil desde 2020 e planejamos mais que dobrar o investimento médio anual no segmento em 2027, um movimento que fazemos com convicção. É um ciclo que mostra que o investimento está funcionando: o cliente encontra o produto que quer e faz uma compra mais assertiva, enquanto o criador transforma influência em um negócio sustentável.

Como essa mudança transforma o papel do marketing e a jornada de compra dentro da Amazon?

Essa proximidade encurta o caminho entre a inspiração e a compra, tornando a descoberta mais rápida e mais natural para o cliente. Hoje, recomendação e compra acontecem praticamente no mesmo lugar. Na plataforma da Amazon, ele encontra fotos e vídeos produzidos por esses criadores, que têm acesso antecipado às ofertas. Nas redes sociais, a recomendação pode virar compra com mais informação e sem fricção, graças às nossas integrações com Instagram, Facebook, Pinterest e YouTube Shopping.

Com a popularização de ferramentas de inteligência artificial, como a empresa enxerga o futuro da descoberta de produtos e das recomendações personalizadas?

Já oferecemos uma experiência de compra em que é possível descobrir um produto de forma tão simples quanto conversar. Isso já está disponível no Brasil com a chegada da Alexa para Compras ao app e ao e-commerce. É possível pedir para comparar produtos, preços e avaliações, consultar o histórico de preço de um item ao longo de até um ano para decidir a melhor hora de comprar, ou simplesmente dizer “adicione o café de sempre” para montar o carrinho a partir de pedidos anteriores. Desenvolvemos essa experiência oferecendo ao consumidor total controle sobre como a personalização acontece.

A expansão logística e a velocidade das entregas também fazem parte da experiência de marca. Como conectar os investimentos na operação à estratégia de marketing?

Um marketing forte, sem uma operação robusta que cumpra a promessa feita pela marca e sem uma excelente seleção de produtos, acaba sendo um problema. A nossa operação logística faz parte da experiência de marca: é ela que realiza o que comunicamos. É uma vantagem, porque integrar operação e marketing nessa escala, em um país continental como o Brasil, é algo que se constrói ao longo de anos.

Como você avalia o ano de 2026 para a Amazon no Brasil?

Avalio como um ano de aceleração e integração. No portfólio, avançamos muito em conveniência e seleção. O Amazon Now trouxe a entrega em 15 minutos de itens de necessidade imediata, como alimentos frescos e congelados, e o Amazon Basics, nossa marca própria que vai de utensílios e roupas a acessórios de tecnologia, ampliou o acesso a itens essenciais com qualidade garantida e preços competitivos. Também reforçamos a seleção com a chegada de grandes parceiros à nossa loja, como Carrefour, Casas Bahia e Magalu. O Brasil é uma das prioridades globais da Amazon, e isso se traduz no crescimento aqui.

Para finalizar, quais são as prioridades da Amazon no Brasil para 2027?

Vamos continuar inovando e ampliando o portfólio para que o cliente encontre tudo de que precisa na Amazon, além de oferecer entregas ainda mais rápidas. Seguiremos investindo na creator economy e no uso de IA para tornar a experiência cada vez mais pessoal e assertiva. Para 2027, temos planos ambiciosos de seguir crescendo com os brasileiros.