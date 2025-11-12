Quais são e quanto faturam os maiores supermercados do Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, 12, é comemorado o Dia do Supermercado, data para celebrar um setor bem aquecido - e trilionário - no Brasil.

De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, o setor beteu 1 trilhão de reais de receita em 2023.

No Rio de Janeiro, o varejo supermercadista é liderado pela Guanabara, que faturou 10,3 bilhões de reais no ano passado. Com apenas 28 lojas, é uma das 15 maiores redes de supermercados no Brasil.

Na segunda posição é a rede Supermarket, com 10 bilhões de reais em receita e 143 lojas.

O levantamento está no anuário publicado pelo levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos divulgados Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

A EXAME separou, na lista, quais são os seis maiores supermercados cuja sede fica no estado do Rio de Janeiro.

Quais são os maiores supermercados do Rio de Janeiro

Supermercado Guanabara Faturamento: R$ 10,3 bilhões Rede Supermarket Faturamento: R$ 10 bilhões Supermercado Mundial Faturamento: R$ 5,5 bilhões Supermercados Zona Sul Faturamento: R$ 2,1 bilhões Torre e Cia Supermercados Faturamento: R$ 2,1 bilhões Grupo Barcelos Faturamento: R$ 1,7 bilhão

Qual é o maior supermercado do Rio de Janeiro

Fundado em 1950, o Supermercado Guanabara é cem por cento familiar e lidera o setor de supermercados no Rio de Janeiro quando o assunto é volume de vendas. A primeira unidade foi uma mercearia aberta no bairro da Piedade, na zona norte do Rio, por uma família de imigrantes portugueses recém-chegada ao Brasil.

A rede não quer ser a mais tecnológica do mercado, nem a mais moderna. A prioridade é ser a mais presente — na rotina, no bolso e na memória do consumidor. “Queremos que ir ao supermercado seja uma parte prazerosa do dia da pessoa, e não só uma obrigação”, diz o presidente Antonio Pinho em entrevista à EXAME.

E, no caso do Rio, essa missão tem dado certo: segundo dados da própria empresa, um quarto de tudo que é vendido no varejo alimentar do estado passa por lojas da rede.

Um outro número impressionante é que apesar de ter apenas 28 lojas, a empresa fatura mais de 10 bilhões de reais. O que indica que cada loja tem um alto volume de vendas.