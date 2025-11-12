Quais são e quanto faturam os maiores supermercados do Rio de Janeiro

(Supermercados Guanabara/Divulgação)
Nesta quarta-feira, 12, é comemorado o Dia do Supermercado, data para celebrar um setor bem aquecido - e trilionário - no Brasil.
De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, o setor beteu 1 trilhão de reais de receita em 2023.
No Rio de Janeiro, o varejo supermercadista é liderado pela Guanabara, que faturou 10,3 bilhões de reais no ano passado. Com apenas 28 lojas, é uma das 15 maiores redes de supermercados no Brasil.
Na segunda posição é a rede Supermarket, com 10 bilhões de reais em receita e 143 lojas.
O levantamento está no anuário publicado pelo levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos divulgados Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).
A EXAME separou, na lista, quais são os seis maiores supermercados cuja sede fica no estado do Rio de Janeiro.
Fundado em 1950, o Supermercado Guanabara é cem por cento familiar e lidera o setor de supermercados no Rio de Janeiro quando o assunto é volume de vendas. A primeira unidade foi uma mercearia aberta no bairro da Piedade, na zona norte do Rio, por uma família de imigrantes portugueses recém-chegada ao Brasil.
A rede não quer ser a mais tecnológica do mercado, nem a mais moderna. A prioridade é ser a mais presente — na rotina, no bolso e na memória do consumidor. “Queremos que ir ao supermercado seja uma parte prazerosa do dia da pessoa, e não só uma obrigação”, diz o presidente Antonio Pinho em entrevista à EXAME.
E, no caso do Rio, essa missão tem dado certo: segundo dados da própria empresa, um quarto de tudo que é vendido no varejo alimentar do estado passa por lojas da rede.
Um outro número impressionante é que apesar de ter apenas 28 lojas, a empresa fatura mais de 10 bilhões de reais. O que indica que cada loja tem um alto volume de vendas.