A Black Friday chega em um momento em que o consumidor brasileiro precisa fazer mais contas antes de abrir a carteira. Com a taxa Selic em 13,75% ao ano, o crédito continua caro, enquanto aplicações conservadoras oferecem retornos mais atrativos para quem consegue manter o dinheiro investido.

Nesse cenário, uma promoção aparentemente imperdível pode acabar custando mais do que deveria — especialmente quando envolve parcelamentos e compromete parte da renda dos próximos meses.

O desafio não está apenas em identificar se o preço de um produto realmente caiu, mas entender se a compra cabe no orçamento, quanto custará ao final e se vale mais a pena pagar à vista ou preservar o dinheiro aplicado.

A preocupação ganha força diante do nível de comprometimento financeiro das famílias. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil mostra que 57% dos consumidores que pretendem comprar na Black Friday de 2026 ainda estão pagando outras compras parceladas. Entre eles, 22% acumulam três ou mais compromissos desse tipo.

Além disso, metade dos consumidores pretende recorrer ao parcelamento para aproveitar as ofertas, com uma média de seis prestações. O dado chama a atenção porque 97% daqueles que pretendem parcelar acreditam que conseguirão pagar todas as parcelas sem atrasos.

Para Paula Sauer, economista, planejadora financeira CFP e professora de Economia da ESPM, essa convicção pode esconder um risco: a tendência de superestimar a capacidade de pagamento no futuro e subestimar imprevistos.

"A percepção de que conseguiremos pagar uma obrigação futura não significa necessariamente que o orçamento comporta aquela despesa. Temos uma tendência a ser otimistas em relação à nossa renda futura e a subestimar os imprevistos que podem surgir ao longo do caminho", afirma.

Parcelas pequenas podem esconder uma dívida grande

Um dos principais erros na hora de aproveitar as promoções é avaliar uma compra pelo valor da prestação, e não pelo preço total. Um produto de R$ 1.200 dividido em 12 vezes de R$ 100, por exemplo, pode parecer acessível quando observado isoladamente. Mas o compromisso precisa ser somado às demais despesas e parcelas que já ocupam o orçamento.

O problema é comportamental. Segundo Sauer, o consumidor tende a atribuir mais importância ao valor mensal do que ao montante total que está assumindo. É uma maneira de reduzir psicologicamente o peso da decisão de compra.

"O problema é que várias prestações pequenas, acumuladas, podem representar uma parcela significativa da renda. Por isso, a pergunta não deveria ser apenas 'quanto cabe por mês?', mas também 'quanto da minha renda futura estou comprometendo com essa decisão?'", diz.

A orientação é olhar para o conjunto das obrigações financeiras, e não apenas para a nova prestação. Uma compra de R$ 100 por mês pode parecer inofensiva, mas, quando somada a outras parcelas de R$ 80, R$ 120 e R$ 150, passa a representar um comprometimento considerável da renda.

O consumidor também precisa diferenciar limite disponível no cartão de capacidade financeira. Ter crédito aprovado pelo banco não significa ter dinheiro suficiente para arcar com as compras.

"O limite é uma autorização de crédito concedida pelo banco, não uma extensão da renda. Ter R$ 10 mil disponíveis no cartão não significa que a pessoa tenha condições de gastar R$ 10 mil", afirma Sauer.

A recomendação é calcular a renda efetivamente disponível depois de descontar despesas essenciais, como moradia, alimentação, saúde, educação e transporte, além das dívidas já contratadas. Como referência, a planejadora financeira considera desejável que o comprometimento da renda líquida com prestações e dívidas de consumo fique abaixo de 20%. Quando se aproxima de 30%, já é um sinal de alerta.

Os dados do Banco Central ajudam a dimensionar essa pressão. Em agosto de 2026, o comprometimento de renda das famílias chegou a 29%, enquanto o endividamento alcançou 50,1%.

O perigo de cair no rotativo do cartão

O risco de acumular parcelas não está apenas em reduzir o dinheiro disponível nos meses seguintes. Quando o consumidor compromete uma parte significativa do limite do cartão e não consegue pagar integralmente a fatura, pode acabar recorrendo ao crédito rotativo, uma das modalidades mais caras do mercado.

Em setembro de 2026, a taxa média de juros do rotativo do cartão chegou a 15,29% ao mês, equivalente a 451,71% ao ano. Desde 2024, porém, existe um limite legal para a cobrança: os juros e encargos financeiros não podem ultrapassar 100% do valor original da dívida. Assim, uma fatura de R$ 1.000 que entra no rotativo pode chegar a, no máximo, R$ 2.000, considerando o valor inicial e os encargos.

O teto, entretanto, não torna o rotativo uma alternativa barata. Sílvio Crespo, cofundador do Grana Smart, ferramenta de organização financeira para pessoas físicas, alerta para a velocidade com que os encargos podem atingir esse limite.

"Bastam cinco meses para atingir 100%, pois os juros são exponenciais", afirma.

Por isso, uma compra que parecia caber no orçamento pode se transformar em um problema quando surge uma despesa inesperada e o consumidor não consegue pagar a fatura integralmente.

A recomendação é consultar o aplicativo do banco antes de assumir novos compromissos e verificar quanto das próximas faturas já está comprometido. Crespo orienta o consumidor a não se limitar à análise do crédito disponível: é preciso "olhar no aplicativo do banco o valor das parcelas já previstas" para entender quanto da renda futura já está comprometida.

À vista ou parcelado: o que vale mais a pena com a Selic alta?

Com a Selic em 13,75% ao ano, deixar o dinheiro aplicado também tem um custo de oportunidade: ao retirar os recursos para pagar uma compra à vista, o consumidor abre mão da rentabilidade que receberia nos meses seguintes.

Por outro lado, um desconto significativo pode compensar a antecipação do pagamento. A decisão depende de comparar quanto o dinheiro renderia líquido de impostos durante o período do parcelamento com a economia oferecida pela loja.

Mas, antes mesmo de fazer essa conta, é preciso verificar se a promoção representa uma redução real de preço. Na Black Friday, o consumidor pode encontrar um produto anunciado com desconto sobre um valor de referência que não corresponde ao preço praticado normalmente.

Crespo recomenda comparar as condições de pagamento, e não apenas os valores destacados na publicidade. Segundo ele, o consumidor "precisa saber qual é o preço normal do produto parcelado e comparar com o preço também parcelado na Black Friday". Assim, é possível identificar se houve uma redução efetiva ou se a oferta apenas apresenta como promoção uma condição que já existia.

Crespo apresenta também alguns parâmetros para comparar o pagamento à vista com o parcelamento. Em uma compra dividida em dez meses, por exemplo, o desconto à vista precisa ser de pelo menos 4,4% em relação à soma das parcelas para que o resgate do investimento seja financeiramente vantajoso. Já em uma compra dividida em duas vezes, um desconto a partir de 0,42% já compensaria, segundo os cálculos do especialista.

Isso acontece porque, quanto maior o prazo do parcelamento, maior tende a ser o rendimento que o dinheiro preservado poderia gerar enquanto as parcelas são pagas. Sauer recomenda considerar a rentabilidade líquida da aplicação, descontando o Imposto de Renda quando aplicável, além do prazo e das condições de pagamento.

Em um exemplo apresentado pela especialista, uma compra de R$ 5.000 pode ser adquirida por R$ 4.500 no pagamento à vista, representando um desconto de 10%. Se o consumidor tiver o dinheiro aplicado em um investimento que renda 0,8% ao mês líquido, preservar os recursos durante dez meses de parcelamento sem juros proporcionaria um benefício financeiro de aproximadamente 4% do preço à vista, dependendo das datas de vencimento.

Nesse caso, o desconto de 10% tende a ser mais vantajoso do que manter o dinheiro investido e pagar parceladamente. Já uma redução de 2% pode não compensar a antecipação do pagamento. Não existe, portanto, um percentual universal de desconto que determine a melhor escolha. A conta muda conforme a rentabilidade da aplicação, a tributação e o prazo das parcelas.

Há ainda uma ressalva importante: mesmo quando a matemática favorece o pagamento à vista, o consumidor não deve retirar recursos da reserva de emergência para aproveitar uma promoção.

"Não recomendo utilizar a reserva de emergência para aproveitar um desconto, mesmo que a matemática pareça favorável. Por mais tentador que pareça, a reserva de emergência tem uma função específica: proteger o consumidor diante de imprevistos, perda de renda ou despesas inesperadas", afirma Sauer.

Quando é melhor não comprar?

O cenário de crédito caro e acúmulo de prestações exige atenção redobrada de quem já enfrenta dificuldades para fechar as contas no fim do mês.

Em outubro de 2026, o Brasil chegou a 84,6 milhões de consumidores inadimplentes, segundo a Serasa. O número representa 51,32% da população adulta, enquanto o valor médio das dívidas por consumidor alcançou R$ 7.225,61.

Para avaliar se existe espaço para uma nova compra, Sauer recomenda observar três aspectos: a renda disponível depois das despesas essenciais e dívidas existentes, a existência de uma reserva financeira e o comportamento do consumidor diante dos compromissos atuais.

Entre os sinais de alerta estão pagar apenas o mínimo da fatura do cartão, contratar um empréstimo para quitar outra dívida, atrasar contas essenciais, recorrer frequentemente ao limite da conta e parcelar despesas cotidianas, como supermercado e combustível.

A economista também chama a atenção para a diferença entre aproveitar uma oportunidade e comprar algo que não estava nos planos apenas porque o preço parece atraente. "Quando a pessoa compra um produto desnecessário apenas porque estava barato, não economizou: aumentou sua despesa."

Quando isso acontece, a prioridade deve ser reorganizar as finanças, e não aproveitar novas promoções. Crespo recomenda que o consumidor estabeleça primeiro quanto pretende guardar mensalmente para investir e, só depois, determine quanto pode destinar às prestações de compras. A lógica é definir a quantia que precisa sobrar no orçamento antes de assumir novos compromissos.

Afinal, uma promoção só representa uma vantagem quando o desconto é real, o produto atende a uma necessidade e o pagamento não compromete a capacidade financeira dos meses seguintes. Na Black Friday, comprar por menos pode ser um bom negócio. Mas deixar de comprar também pode ser a decisão mais econômica.