Uma calçada encardida, um jato de água e alguns segundos são suficientes para produzir um daqueles vídeos difíceis de parar de assistir nas redes sociais.

A sujeira desaparece, o piso recupera a cor original e, enquanto acompanha a transformação, o espectador pode tirar dúvidas sobre o equipamento e até comprá-lo sem sair do aplicativo.

Esse tipo de conteúdo virou uma ferramenta de vendas para a Kärcher, fabricante alemã de equipamentos de limpeza com 91 anos de história e 51 de operação no Brasil.

Conhecida pelas lavadoras de alta pressão amarelas, a empresa está recorrendo a criadores de conteúdo e transmissões ao vivo para conquistar uma nova geração de consumidores.

A estratégia ganha força nesta Black Friday, que acontece na sexta-feira, 27 de novembro.

A companhia espera faturar 110 milhões de reais durante o período promocional, um crescimento de 24% em relação a 2025. As vendas de novembro já começaram acima das registradas no ano passado, impulsionadas também pelas promoções do dia 11.

“Lavadora se vende pelo antes e depois. Na live, o consumidor vê a calçada mudar de cor em segundos, faz a pergunta e recebe a resposta na hora. Nenhuma ficha técnica faz isso”, diz Vinícius Marin, diretor comercial da Kärcher no Brasil.

O movimento faz parte de uma transformação mais ampla da indústria de equipamentos de limpeza. Produtos antes vendidos principalmente em lojas de materiais de construção e ferramentas ganharam espaço nas redes sociais, onde disputam a atenção do consumidor com cosméticos, roupas e eletrônicos.

Um mercado de R$ 900 milhões

Nos últimos 12 meses, o mercado brasileiro de lavadoras de alta pressão movimentou 900 milhões de reais, com crescimento de 16% em 2026, segundo dados da consultoria GfK compartilhados pela Kärcher.

Parte desse avanço vem de um concorrente relativamente novo: as pequenas pistolas de água sem marca, vendidas em grande volume nas plataformas de comércio eletrônico.

Para a fabricante alemã, esses equipamentos representam tanto uma ameaça quanto uma oportunidade. Embora disputem espaço com as lavadoras tradicionais, ajudam a apresentar a categoria a consumidores que nunca tiveram uma máquina do tipo em casa.

A aposta da Kärcher é capturar esse público quando ele decidir investir em equipamentos mais robustos, como a K5, uma de suas lavadoras equipadas com motor de indução.

“A pistolinha abriu a porta da categoria para muita gente, e isso é bom para o mercado. Mas o consumidor percebe rápido a diferença entre um produto de temporada e um equipamento. Quando volta, volta procurando uma máquina que aguente o uso de verdade”, diz Marco Dutra, CEO da Kärcher no Brasil.

Como a Kärcher vende pelo TikTok

Para ganhar espaço no TikTok Shop, plataforma de comércio eletrônico da rede social chinesa, a Kärcher montou uma operação apoiada em criadores de conteúdo afiliados. Eles recebem comissões pelas vendas geradas por seus vídeos e transmissões.

A companhia também trabalha com ofertas relâmpago durante as lives e ferramentas de publicidade que ampliam o alcance dos vídeos com bom desempenho comercial.

O formato funciona particularmente bem para produtos cujo resultado é difícil de demonstrar em uma fotografia. É o caso das extratoras, máquinas capazes de retirar a sujeira acumulada em sofás e colchões, dos aspiradores de pó e água e das próprias lavadoras de alta pressão.

A mudança chegou até à gestão dos estoques. A fabricante separa os volumes destinados a cada plataforma para evitar que uma transmissão bem-sucedida, capaz de esgotar determinado produto em minutos, comprometa o abastecimento de outros canais de vendas.

O TikTok, porém, é apenas uma das frentes da estratégia digital. Na Shopee, a companhia explora as transmissões ao vivo e os mecanismos de recompensas oferecidos pela plataforma. Na Amazon, aproveita as possibilidades de publicidade nos serviços de streaming. Já no Mercado Livre, investe também em ações presenciais, como feiras e festivais.

Somente no Mercado Livre, as vendas da Kärcher cresceram 17% em 2026.

“Não existe uma estratégia de marketplace. Existem várias. A Amazon fala com quem está no sofá assistindo a uma série; o Mercado Livre vai para Interlagos; a Shopee faz da live um jogo; e o TikTok tem afiliados vendendo o tempo todo”, afirma Marin.

Com esta estratégia, as vendas online de lavadoras Kärcher cresceram R$ 150 milhões em 2026.

Da limpeza industrial à casa dos brasileiros

A transformação digital da Kärcher acompanha outra mudança no negócio: a tentativa de ampliar sua presença na casa dos brasileiros.

Tradicionalmente associada a equipamentos profissionais, usados em indústrias, supermercados e operações logísticas, a companhia passou a investir mais em produtos domésticos, como robôs aspiradores e máquinas para a limpeza de estofados.

Em 2024, durante a Black Friday, a empresa já havia reforçado a produção de lavadoras e ampliado seu portfólio residencial. No ano seguinte, investiu em equipamentos voltados a tutores de animais de estimação e no uso da inteligência artificial para influenciar as decisões de compra.

O Brasil tem um papel importante nessa estratégia. Em 1975, o país recebeu a primeira fábrica da companhia fora da Europa. Em 2014, a empresa investiu cerca de 80 milhões de reais na unidade de Vinhedo, no interior de São Paulo.

Segundo dados apresentados pela companhia à EXAME em 2025, a fábrica abastecia 28 mercados na América Latina, e mais de 80% do portfólio comercializado no Brasil era produzido localmente.

Agora, o desafio da Kärcher passa também por entender como o consumidor descobre um equipamento de limpeza — muitas vezes antes mesmo de saber que precisa de um.

“As plataformas estão formando um novo consumidor para a categoria. Ele descobre o produto num vídeo, tira a dúvida numa live e compra no lugar onde a oferta fizer mais sentido. A marca que entender o papel de cada canal vai crescer junto com ele”, diz Dutra.