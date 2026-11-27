Desemprego recua: apesar de atingir a mínima histórica novamente, o desemprego no terceiro trimestre de 2026 cresceu na indústria, por exemplo (Leandro Fonseca /Exame)
Estagiária da Homepage
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 09h15.
Última atualização em 27 de novembro de 2026 às 09h41.
O desempregorecuou para 5,1% no Brasil no terceiro trimestre de 2026, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira, 27. Essa taxa de desocupação é a menor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, que também foi registrada em dezembro de 2025.
Comparativamente ao trimestre anterior, que registrou desemprego de 5,3%, houve uma queda de 0,2 pontos percentuais na desocupação. Já no terceiro trimestre de 2025, a taxa estava em 5,4%.
A população ocupadachegou a 103,7 milhões. Já a desocupada está em 5,6 milhões de pessoas, queda em 4,3% em relação aos números absolutos do trimestre anterior. Isso significa que em um trimestre, cerca de 252 mil pessoas deixaram de ser desocupadas.
Além do recuo no desemprego, o rendimento real habitual de todos os trabalhos alcançou R$ 3.812, com alta de 1% em relação ao trimestre anterior e de 3,5% na comparação com o mesmo período de 2025.
A massa de rendimento real habitual, que corresponde à soma dos ganhos dos trabalhadores, chegou a R$ 390,3 bilhões. O resultado representa crescimento de 1,4% no trimestre, o equivalente a R$ 5,5 bilhões a mais, e de 4,6% em um ano, ou R$ 17,2 bilhões.
Entre os grupamentos de atividade, os destaques positivos na comparação com o trimestre anterior foram os setores de transporte, armazenagem e correio, com alta de 2,6%, o equivalente a mais 164 mil pessoas ocupadas, e de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com avanço de 1,2%, ou 242 mil trabalhadores a mais.
O número de empregados no setor público chegou a 13,2 milhões, crescimento de 1,6% frente ao trimestre anterior.
Já o total de trabalhadores comcarteira assinada no setor privado ficou em 39,4 milhões, sem variação significativa no trimestre ou no ano. Também permaneceram estáveis os contingentes de empregados sem carteira no setor privado, trabalhadores por conta própria e trabalhadores domésticos.
Confira a variação do número de trabalhadores por setor:
|Setor
|Mai.-jul. 2026
|Ago.-out. 2026
|Variação
|Administração pública, educação, saúde e serviços sociais
|19,37 milhões
|19,61 milhões
|+242 mil
|Transporte, armazenagem e correio
|6,25 milhões
|6,41 milhões
|+164 mil
|Alojamento e alimentação
|5,45 milhões
|5,54 milhões
|+85 mil
|Serviços domésticos
|5,46 milhões
|5,53 milhões
|+76 mil
|Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas
|13,17 milhões
|13,17 milhões
|+3 mil
|Comércio e reparação de veículos
|19,32 milhões
|19,27 milhões
|-54 mil
|Construção
|7,68 milhões
|7,63 milhões
|-54 mil
|Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
|7,95 milhões
|7,91 milhões
|-39 mil
|Indústria geral
|13,19 milhões
|13,13 milhões
|-61 mil
|Outros serviços
|5,45 milhões
|5,43 milhões
|-17 mil
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Valores arredondados.
A taxa composta de subutilização da força de trabalho caiu para 12,7% no trimestre encerrado em outubro, ante 13% no período anterior e 13,9% no mesmo trimestre de 2025. O indicador considera, além dos desempregados, pessoas que trabalham menos horas do que gostariam e aquelas que poderiam trabalhar, mas não estão efetivamente ocupadas ou procurando emprego.
A população subutilizada somou 14,5 milhões de pessoas, queda de 2,4% em relação ao trimestre anterior. Já o número de desalentados — pessoas que desistiram de procurar trabalho — ficou em 2,4 milhões, estável no trimestre, mas 8,9% abaixo do registrado um ano antes.
A população fora da força de trabalho, por sua vez, foi estimada em 66,6 milhões de pessoas, sem variação significativa no trimestre. Com isso, o nível de ocupação real chegou a 59%, o maior da série histórica do IBGE. O indicador mede a proporção de pessoas com 14 anos ou mais que estavam trabalhando em relação ao total dessa faixa etária.
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