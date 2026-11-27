O desempregorecuou para 5,1% no Brasil no terceiro trimestre de 2026, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira, 27. Essa taxa de desocupação é a menor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, que também foi registrada em dezembro de 2025.

Comparativamente ao trimestre anterior, que registrou desemprego de 5,3%, houve uma queda de 0,2 pontos percentuais na desocupação. Já no terceiro trimestre de 2025, a taxa estava em 5,4%.

A população ocupadachegou a 103,7 milhões. Já a desocupada está em 5,6 milhões de pessoas, queda em 4,3% em relação aos números absolutos do trimestre anterior. Isso significa que em um trimestre, cerca de 252 mil pessoas deixaram de ser desocupadas.

Além do recuo no desemprego, o rendimento real habitual de todos os trabalhos alcançou R$ 3.812, com alta de 1% em relação ao trimestre anterior e de 3,5% na comparação com o mesmo período de 2025.

A massa de rendimento real habitual, que corresponde à soma dos ganhos dos trabalhadores, chegou a R$ 390,3 bilhões. O resultado representa crescimento de 1,4% no trimestre, o equivalente a R$ 5,5 bilhões a mais, e de 4,6% em um ano, ou R$ 17,2 bilhões.

Setores que mais contrataram

Entre os grupamentos de atividade, os destaques positivos na comparação com o trimestre anterior foram os setores de transporte, armazenagem e correio, com alta de 2,6%, o equivalente a mais 164 mil pessoas ocupadas, e de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com avanço de 1,2%, ou 242 mil trabalhadores a mais.

O número de empregados no setor público chegou a 13,2 milhões, crescimento de 1,6% frente ao trimestre anterior.

Já o total de trabalhadores comcarteira assinada no setor privado ficou em 39,4 milhões, sem variação significativa no trimestre ou no ano. Também permaneceram estáveis os contingentes de empregados sem carteira no setor privado, trabalhadores por conta própria e trabalhadores domésticos.

Confira a variação do número de trabalhadores por setor:

Setor Mai.-jul. 2026 Ago.-out. 2026 Variação Administração pública, educação, saúde e serviços sociais 19,37 milhões 19,61 milhões +242 mil Transporte, armazenagem e correio 6,25 milhões 6,41 milhões +164 mil Alojamento e alimentação 5,45 milhões 5,54 milhões +85 mil Serviços domésticos 5,46 milhões 5,53 milhões +76 mil Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas 13,17 milhões 13,17 milhões +3 mil Comércio e reparação de veículos 19,32 milhões 19,27 milhões -54 mil Construção 7,68 milhões 7,63 milhões -54 mil Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 7,95 milhões 7,91 milhões -39 mil Indústria geral 13,19 milhões 13,13 milhões -61 mil Outros serviços 5,45 milhões 5,43 milhões -17 mil

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Valores arredondados.

Subutilização da força de trabalho recua

A taxa composta de subutilização da força de trabalho caiu para 12,7% no trimestre encerrado em outubro, ante 13% no período anterior e 13,9% no mesmo trimestre de 2025. O indicador considera, além dos desempregados, pessoas que trabalham menos horas do que gostariam e aquelas que poderiam trabalhar, mas não estão efetivamente ocupadas ou procurando emprego.

A população subutilizada somou 14,5 milhões de pessoas, queda de 2,4% em relação ao trimestre anterior. Já o número de desalentados — pessoas que desistiram de procurar trabalho — ficou em 2,4 milhões, estável no trimestre, mas 8,9% abaixo do registrado um ano antes.

A população fora da força de trabalho, por sua vez, foi estimada em 66,6 milhões de pessoas, sem variação significativa no trimestre. Com isso, o nível de ocupação real chegou a 59%, o maior da série histórica do IBGE. O indicador mede a proporção de pessoas com 14 anos ou mais que estavam trabalhando em relação ao total dessa faixa etária.

Matéria em atualização