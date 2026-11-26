A Black Friday de 2026 deve ser a maior da história do iFood. Depois de registrar 3,8 milhões de pedidos em um único dia na edição do ano passado, a plataforma projeta crescimento de 60% nas vendas totais neste ano, impulsionada por uma estratégia comercial ainda mais robusta.

Para isso, a empresa combina descontos de até 80%, ofertas em diferentes categorias e uma operação que reúne inteligência de consumo, entretenimento e entregas rápidas.

A expectativa reflete a evolução do modelo de negócios da companhia. A empresa brasileira de tecnologia, referência nacional no mercado de delivery, completa 15 anos com aproximadamente 200 milhões de pedidos por mês e uma atuação que ultrapassa a entrega de refeições: supermercados, farmácias, bebidas e produtos de shopping passaram a integrar o aplicativo.

Segundo Paula Ritto, vice-presidente de Marketplace e Growth do iFood, as categorias além das refeições já respondem por 35% da receita da companhia. “O iFood está cada vez mais presente em diferentes momentos da rotina dos brasileiros. A Black Friday é uma oportunidade de acelerar esse movimento”, afirma.

Novos hábitos, novos negócios

O modelo multicategoria do iFood reflete uma mudança na forma como o brasileiro utiliza as plataformas de entrega. Além de pedir refeições, o consumidor recorre ao delivery para, de forma rápida e conveniente, abastecer a casa, fazer compras planejadas e atender a necessidades imediatas.

No iFood, um em cada três clientes que pede refeições também compra em outras categorias. “Nossa estratégia parte de um entendimento simples: o consumidor busca resolver diferentes necessidades do dia a dia com praticidade, rapidez, preço acessível e confiança”, explica Ritto.

Esse novo perfil de consumo abre novas possibilidades de negócios para os estabelecimentos parceiros. A plataforma reúne cerca de 600 mil comerciantes, entre eles 22 mil farmácias e 14 mil mercados e atacados.

Ao aproximá-los de uma base de 65 milhões de consumidores, o iFood favorece a visibilidade dos produtos e a geração de demanda, permitindo alcançar novos públicos e apresentar produtos em momentos distintos de consumo.

Para a Black Friday de 2026, o iFood multiplicou por sete seu investimento em mídia em relação ao ano anterior e organizou uma programação promocional que se estende por mais de um mês. A estratégia acompanha a expansão da própria Black Friday no calendário do varejo, com descontos e ações comerciais distribuídos por diferentes semanas.

Nesta segunda-feira (23), começa a Black Week, que segue até o dia 26 com descontos de até 80%. O mesmo percentual está previsto para a Black Friday, em 27 de novembro, quando a plataforma concentra suas principais ofertas. A Liquida Black Friday, de 28 a 30, encerra a campanha com descontos de até 65%.

“Essa construção permite manter o interesse do público e estimular a descoberta de diferentes categorias ao longo de toda a campanha”, explica Ana Gabriela Lopes, diretora de Marketing (CMO) do iFood .

iFood: referência nacional no mercado de delivery, a empresa brasileira de tecnologia completa 15 anos com cerca de 200 milhões de pedidos por mês

Entre as ofertas anunciadas para Mercado estão café de 500 gramas e sabão líquido OMO de 3 litros com 50% de desconto, além de whisky e destilados com reduções de 40%.

Em Farmácia, os destaques incluem creatinas com até 70% de desconto, fraldas com 40% e Cicaplast com 45%. Os cerca de 15 milhões de assinantes do Clube iFood, programa de assinatura da plataforma, também terão acesso a promoções e vantagens exclusivas durante a campanha, incluindo frete grátis para todas as categorias em pedidos elegíveis.

O conhecimento acumulado ao longo dos anos sobre os hábitos de consumo dos brasileiros ajuda a orientar a seleção de produtos. Na Black Friday de 2024, por exemplo, as vendas de fraldas infantis cresceram 3.700% durante a semana promocional, segundo o iFood – um resultado que ilustra a procura por itens de uso cotidiano.

“Por isso, nossa estratégia em 2026 é mostrar que a Black Friday do iFood vai além das compras por impulso e oferece oportunidades reais de economia em diferentes momentos do dia”, afirma Lopes.

Da publicidade à conversão

A Black Friday também movimenta outra frente de negócios do iFood: a publicidade voltada a marcas e indústrias. Por meio do iFood Ads, sua operação de mídia e negócios, a companhia permite que anunciantes divulguem produtos diretamente na jornada de compra dos consumidores e ampliem sua presença para além do aplicativo, com campanhas que combinam mídia digital, redes sociais, TV e publicidade externas.

“O grande diferencial do iFood Ads é conectar as marcas aos consumidores em um ambiente onde a intenção de compra já está presente”, explica Ana Paula Duarte, diretora de iFood Ads. “Combinamos dados de comportamento, tecnologia e formatos de publicidade para tornar as campanhas mais relevantes e aproximar os produtos do momento da decisão.”

Renata Lamarco, diretora de Marketing do iFood; Ana Paula Duarte, diretora sênior de iFood Ads; e Paula Ritto, vice-presidente de Marketplace do iFood: trabalho conjunto para atingir a meta de 60% de crescimento nas vendas nessa Black Friday

Atualmente, a operação reúne mais de 230 anunciantes e registra ROAS de 5,5 ou superior, dependendo da categoria, segundo a empresa. O indicador mede a receita atribuída às campanhas em relação ao investimento publicitário – um ROAS de 5,5, por exemplo, corresponde a R$ 5,50 em vendas atribuídas para cada real investido.

A atuação da empresa de tecnologia não se restringe ao aplicativo. Em parceria com o Google, o iFood integrou sua solução Audiência Estendida à plataforma Display & Video 360, com tecnologia da Advolve.

A ferramenta permite que anunciantes utilizem dados de comportamento e compras no iFood para direcionar campanhas em outros ambientes digitais, como YouTube e sites parceiros, observadas as regras de privacidade e proteção de dados.

“Essa iniciativa conecta campanhas veiculadas fora do app aos dados reais de compra de mais de 65 milhões de clientes do iFood, fortalecendo nossa atuação em retail media ao unir dados, mídia e oportunidades de conversão”, afirma Duarte. Para a executiva, a integração amplia as possibilidades de segmentação das campanhas e de avaliação de seus resultados.

Compras ao vivo na Black Week

A publicidade também ganha espaço em transmissões que combinam entretenimento, apresentação de produtos e ofertas em tempo real. Na semana do dia 23 de novembro, o iFood realiza uma programação de live commerce diretamente de um estúdio montado no Shopping Tamboré, na Grande São Paulo.

As transmissões reúnem mais de 30 marcas parceiras do iFood Ads, entre elas Nivea, Oreo, Doritos, Dove, Neutrogena e Lacta. Durante as apresentações, o público poderá acompanhar demonstrações de produtos e acessar ofertas no aplicativo.

A principal transmissão está prevista para 27 de novembro, com a participação dos influenciadores Lucas Rangel e Felipe Theodoro, que somam mais de 32 milhões de seguidores nas redes sociais. O formato aproxima a divulgação dos produtos da possibilidade de compra imediata, reduzindo a distância entre o interesse despertado pelo conteúdo e a realização do pedido.

A entrega ultra rápida também faz a diferença

Para além dos descontos e das ações promocionais, o iFood quer fazer da experiência de compra um diferencial nesta Black Friday. Frete grátis em ofertas elegíveis e prazos curtos de entrega estão entre os recursos utilizados pela plataforma para atrair consumidores.

Atualmente, mais de 80% dos pedidos da categoria Mercado, por exemplo, são entregues no mesmo dia. A estrutura logística atende ainda estabelecimentos que vendem por outros canais, como sites próprios e WhatsApp, por meio do Envios iFood, que já realizou 500 mil entregas. Esses negócios podem oferecer entregas a partir de uma hora ou no mesmo dia, utilizando a rede da plataforma.

A operação de entregas também está no centro das ações preparadas para a campanha. Durante a Black Friday, o iFood promove uma campanha para os entregadores com mais de 70 mil prêmios, incluindo o sorteio de três viagens para o Nordeste, vouchers e recompensas de até R$ 200 por missões de entregas. A programação inclui ainda ofertas de produtos e serviços e sorteios de smartphones, conforme as regras de cada ação.

“Nosso objetivo é mostrar que uma boa Black Friday não se resume ao desconto, mas também à conveniência e à confiança de receber rapidamente o que foi comprado, sem precisar levar dias esperando”, afirma Ritto. Para conferir as ofertas da maior Black Friday do iFood, acesse o link de ofertas.