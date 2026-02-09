Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Musk deixa Marte de lado e diz que SpaceX foca em cidade na Lua

Após prometer levar humanos a Marte até 2026, bilionário afirma que a SpaceX vai priorizar a criação de uma cidade autossustentável na Lua

Elon Musk: o empresário afirmou que os planos para Marte não foram abandonados (BRENDAN SMIALOWSKI / Colaborador/Getty Images)

Elon Musk: o empresário afirmou que os planos para Marte não foram abandonados (BRENDAN SMIALOWSKI / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08h42.

Elon Musk anunciou neste domingo, 8, uma mudança relevante na estratégia da SpaceX. Segundo o executivo, a empresa vai priorizar a construção de uma “cidade autossustentável” na Lua, deixando Marte em segundo plano no curto prazo.

A declaração foi feita em uma publicação no X, na qual Musk afirmou que a logística favorece o avanço mais rápido do projeto lunar.

Lua permite avanços mais rápidos

De acordo com Musk, viagens a Marte só são possíveis quando os planetas se alinham, em janelas que ocorrem a cada 26 meses, com trajetos de cerca de seis meses. Já as missões à Lua poderiam ser lançadas a cada dez dias, com viagens de aproximadamente dois dias.

Esse intervalo menor, segundo ele, permitiria acelerar testes e ajustes. “Isso significa que podemos avançar mais rápido no desenvolvimento de uma cidade na Lua do que de uma cidade em Marte”, escreveu.

Mudança em relação a promessas anteriores

A nova diretriz representa um afastamento das declarações feitas pelo empresário nos últimos anos. Em 2020, Musk afirmou que estava confiante de que a SpaceX conseguiria pousar humanos em Marte até 2026.

Na ocasião, ele disse que uma missão não tripulada poderia ser enviada em dois anos e que, “com sorte”, humanos poderiam chegar ao planeta vermelho em até quatro anos.


Apesar da mudança de foco, Musk afirmou que Marte não foi abandonado. Segundo ele, a construção de uma cidade marciana continua prevista, mas apenas no horizonte de cinco a sete anos.

“O objetivo principal é garantir o futuro da civilização, e a Lua é mais rápida”, escreveu o executivo na publicação.

Integração com projetos de IA

Na mesma semana, Musk anunciou que a SpaceX vai adquirir a xAI, empresa de inteligência artificial responsável pelo chatbot Grok. A xAI já havia comprado a plataforma X em março de 2025.

Segundo Musk, a integração criará um ecossistema que reúne foguetes, internet via satélite, comunicações diretas com dispositivos móveis, inteligência artificial e plataformas de informação em tempo real.

Em um memorando citado por Musk, o plano inclui a criação de bases e fábricas na Lua. Ele também voltou a mencionar o objetivo de, no futuro, estabelecer “uma civilização inteira em Marte”.

A SpaceX, no entanto, tem um histórico de atrasos em projetos ambiciosos, geralmente associados à complexidade técnica e a desafios regulatórios.

Acompanhe tudo sobre:Elon MuskLuaMarteEspaçoSpaceX

Mais de Negócios

R$ 2 bilhões no Beto Carrero: como será nova montanha-russa e quando ela fica pronta

PresenteIA: a aposta da CRMBonus para transformar dados em presentes via WhatsApp

Empreendedores veem 2026 desafiador no Brasil, mas confiam no próprio negócio

20 franquias baratas para quem quer deixar de ser CLT a partir de R$ 5.000

Mais na Exame

Marketing

Ghostcreator: o criador invisível que sustenta a nova fase do marketing de influência

Pop

Que dia começa o Carnaval? Veja se data é feriado

Mercados

Bancos chineses defendem menor posição em Treasuries; entenda

Economia

Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA para 2026 pela 5ª vez consecutiva