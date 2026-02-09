Musk deixa Marte de lado e diz que SpaceX foca em cidade na Lua

Elon Musk anunciou neste domingo, 8, uma mudança relevante na estratégia da SpaceX. Segundo o executivo, a empresa vai priorizar a construção de uma “cidade autossustentável” na Lua, deixando Marte em segundo plano no curto prazo.

A declaração foi feita em uma publicação no X, na qual Musk afirmou que a logística favorece o avanço mais rápido do projeto lunar.

Lua permite avanços mais rápidos

De acordo com Musk, viagens a Marte só são possíveis quando os planetas se alinham, em janelas que ocorrem a cada 26 meses, com trajetos de cerca de seis meses. Já as missões à Lua poderiam ser lançadas a cada dez dias, com viagens de aproximadamente dois dias.

Esse intervalo menor, segundo ele, permitiria acelerar testes e ajustes. “Isso significa que podemos avançar mais rápido no desenvolvimento de uma cidade na Lua do que de uma cidade em Marte”, escreveu.

Mudança em relação a promessas anteriores

A nova diretriz representa um afastamento das declarações feitas pelo empresário nos últimos anos. Em 2020, Musk afirmou que estava confiante de que a SpaceX conseguiria pousar humanos em Marte até 2026.

Na ocasião, ele disse que uma missão não tripulada poderia ser enviada em dois anos e que, “com sorte”, humanos poderiam chegar ao planeta vermelho em até quatro anos.

For those unaware, SpaceX has already shifted focus to building a self-growing city on the Moon, as we can potentially achieve that in less than 10 years, whereas Mars would take 20+ years. The mission of SpaceX remains the same: extend consciousness and life as we know it to… — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026



Apesar da mudança de foco, Musk afirmou que Marte não foi abandonado. Segundo ele, a construção de uma cidade marciana continua prevista, mas apenas no horizonte de cinco a sete anos.

“O objetivo principal é garantir o futuro da civilização, e a Lua é mais rápida”, escreveu o executivo na publicação.

Integração com projetos de IA

Na mesma semana, Musk anunciou que a SpaceX vai adquirir a xAI, empresa de inteligência artificial responsável pelo chatbot Grok. A xAI já havia comprado a plataforma X em março de 2025.

Segundo Musk, a integração criará um ecossistema que reúne foguetes, internet via satélite, comunicações diretas com dispositivos móveis, inteligência artificial e plataformas de informação em tempo real.

Em um memorando citado por Musk, o plano inclui a criação de bases e fábricas na Lua. Ele também voltou a mencionar o objetivo de, no futuro, estabelecer “uma civilização inteira em Marte”.

A SpaceX, no entanto, tem um histórico de atrasos em projetos ambiciosos, geralmente associados à complexidade técnica e a desafios regulatórios.