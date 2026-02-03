Musk alerta funcionários da xAI que fusão com SpaceX não mudará objetivos da startup

A aquisição da xAI pela SpaceX, ambas empresas de Elon Musk, não afetará a operação da companhia focada nos avanços da inteligência artificial. O empresário explicou aos funcionários em uma sessão de perguntas e respostas que a missão da empresa agora parte da SpaceX se manterá "inalterada", com a única possível mudança alertada estando relacionada a um IPO ao longo de 2026.

O movimento possivelmente elevaria o valor da SpaceX a US$ 1,5 trilhão. Musk também confirmou que a xAI, dona do Grok, não terá o nome alterado e que as duas marcas operarão de forma separada até segunda ordem. Assim, trabalhadores da xAI não terão acesso aos documentos e processos internos da SpaceX e vice-versa; o empresário disse que as equipes responsáveis pela compra "estarão olhando como isso pode mudar no futuro".

Para Musk, a união tem a capacidade de criar a ferramenta "mais ambiciosa, verticalmente integrada" do planeta, com "IA, foguetes, internet baseada no espaço, comunicações diretas para dispositivos móveis e plataforma de informação em tempo real e liberdade de expressão mais importante do mundo".

Acelerar IA dentro e fora da Terra

Não é a primeira vez que uma empresa de Musk direciona recursos para a xAI. Em 2025, uma rodada de investimentos na startup atraiu US$ 2 bilhões tanto da SpaceX como da Tesla em momentos diferentes. Iniciativas da Starlink também já se beneficiam da tecnologia de IA aprimorada a partir da ferramenta Grok, muito popular na rede social X e que agora visa adoção no mundo corporativo.

Os próximos meses da xAI devem ser marcados por treinamentos intensivos para o novo e ambicioso momento da startup, afirmou a reportagem do Business Insider. Agora com projetos ainda maiores, os trabalhadores possivelmente deverão desenvolver mecanismos que façam a ferramenta ser ainda mais útil para todas as verticais de tecnologia que Musk investe, desde operações espaciais até robôs autônomos.

Uma das novas empreitadas de Musk é a intenção de lançar 1 milhão de satélites capazes de instalar centros de processamento de dados, que precisariam de inteligência artificial avançada para se manterem ativos. Para isto, a SpaceX utilizará o foguete reutilizável Starship e energia solar para estabelecer o que o empresário definiu como "decisão óbvia".