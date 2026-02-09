X determina que acesso a API será cobrado a cada uso e abandona assinaturas mensais

A startup X alterou o modelo de pagamento para uso da API da rede social comandada por Elon Musk. A partir de agora, desenvolvedores interessados nos recursos de programação da interface terão que pagar um valor determinado para cada uso, a depender do tipo do pedido.

Anteriormente, as cobranças para acessar operações da plataforma eram mensais e variavam de US$ 200 a US$ 5 mil, com os pagantes tendo acesso liberado para todos os dados de uma única vez. Agora, a empresa ressaltou que diferentes valores serão estabelecidos para as ações possibilitadas pela API, como acessar dados de um perfil, agendar publicações, ler a linha do tempo e mais.

Mesmo sem o modelo de assinatura que garantia liberdade para uso do serviço, o novo formato de cobrança não terá limite de acessos da API por cabeça. Na versão atual, custa US$ 0,010 para criar um conteúdo e ler mensagens privadas; a plataforma também faz um cálculo estimado de quanto o perfil gastaria para uso mensal e repetitivo das tarefas, sendo US$ 50 a média para 10 mil compras da função de ler publicações na linha do tempo.

A nova monetização do X, intencionada para pequenas empresas e desenvolvedores independentes que usam a plataforma, também inclui um 'plano' que disponibiliza a inteligência artificial do Grok e da xAI. Aqueles que comprarem a função terão recompensas em crédito a depender da quantidade de uso dos serviços pagos.

Mais IA no X

Com mudança, a rede social que mais utiliza IA nas interações entre seres humanos e tecnologia poderá ter ainda mais destes recursos. Um acesso mais barato para desenvolvedores interessados em desenvolver robôs ou perfis automatizados fará com que a plataforma de Musk se torne ainda mais atrativa para os desenvolvedores do ramo, que já utilizam diversas ferramentas similares no dia a dia.

Representa, também, um provável retorno financeiro mais vantajoso para contas oficiais focadas em engajamento.

A adição da IA do Grok no 'mix' dos planos de pagamento da API pode ajudar a startup a crescer o próprio negócio para rivalizar com as gigantes OpenAI e Anthropic, uma vez que a colaboração entre as iniciativas de Musk fará a empresa ter um controle mais centralizado e direcionado de dados de usuários para reverter em monitoramento qualificado.