O efeito Ozempic nos restaurantes: menos fritura, mais proteína e tíquetes menores

O setor de restaurantes está lidando com uma variável que nenhum executivo previa há cinco anos: um medicamento mudando o comportamento do consumidor em escala global.

Os GLP-1, classe de remédios que inclui Ozempic, Wegovy e Mounjaro, já alteram o que os americanos pedem, quanto comem e quanto gastam nos restaurantes. Redes como McDonald’s, Chipotle e Shake Shack começaram a rever cardápios, tamanhos de porção e mensagens ligadas a proteína e bem-estar.

Nos Estados Unidos, o impacto deixou de ser tendência, virou mudança de comportamento. No Brasil, os primeiros sinais começaram a aparecer.

A constatação veio de um painel realizado na NRA Show, a maior feira de restaurantes do mundo, realizada anualmente em Chicago.

A apresentação foi conduzida por Rachel Royster, diretora de planejamento estratégico e inovação da Connections, consultoria americana especializada em comportamento do consumidor.

Os dados foram cruzados com uma pesquisa da Galunion, consultoria brasileira de food service, realizada em abril de 2025 com consumidores brasileiros usuários de GLP-1.

Há duas décadas, o delivery era uma operação marginal para a maior parte dos restaurantes. Representava cerca de 5% das vendas e funcionava quase como complemento do salão. Hoje, em algumas unidades e redes, já responde por até 70% do faturamento.

A transformação alterou cozinhas, embalagens, logística e até o desenho dos cardápios. Agora, executivos do setor começam a enxergar um novo ponto de virada: depois de adaptar a operação aos aplicativos, será preciso adaptar o produto ao consumidor da era Ozempic.

O fenômeno das canetinhas emagrecedoras

Nos Estados Unidos, 1 em cada 8 adultos já tomou algum medicamento GLP-1 para controle de peso. No terceiro trimestre de 2024, os usuários representavam 9% dos frequentadores de estabelecimentos de food service americanos. Em apenas um ano, esse número saltou para quase 20%, somando usuários atuais e ex-usuários.

A projeção da Connections é que, até 2030, consumidores de GLP-1 respondam por 35% das vendas de alimentos e bebidas dos Estados Unidos.

O acesso tende a se ampliar. A patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic, já caiu em alguns mercados. Na Índia, versões genéricas do medicamento são vendidas a 14 dólares por mês.

À medida que versões mais baratas chegam ao mercado, cresce também a base de consumidores com novos hábitos alimentares e um novo impacto sobre o food service.

No Brasil, 91% dos usuários de GLP-1 relataram mudanças nos hábitos de consumo fora de casa, segundo pesquisa da Galunion realizada em abril de 2025.

“A saúde vem sendo falada como tendência há muito tempo e não chegou na equação correta”, afirma Simone Galante, fundadora da consultora de food service Galunion. “Principalmente porque não vinha acompanhada de sabor.”

O cliente permanece. A escolha muda

A primeira reação do setor foi quase automática: menos apetite significaria menos consumo, menos receita e menos clientes. Os dados americanos contradizem essa leitura.

Entre os usuários de GLP-1 que frequentam estabelecimentos de food service nos EUA, 76% comem em restaurantes pelo menos uma vez por semana contra 65% da média geral de consumidores. Esse grupo é 14% mais propenso a comer fora diariamente do que não-usuários.

O cliente não sumiu, mas o ticket mudou de composição.

Álcool, sobremesas grandes, frituras e acompanhamentos pesados perdem espaço. Proteína, fermentados, bebidas funcionais e opções com maior densidade nutricional ganham terreno.

Os pedidos de acompanhamentos estão em queda nos EUA, assim como o compartilhamento de aperitivos. Ainda assim, os gastos com proteína e alimentos funcionais se mantêm ou crescem, mesmo quando o gasto total com alimentação recua.

“O cliente permanece, a escolha muda”, diz Galante, sintetizando a tese da Galunion.

A consultora afirma que o risco está em interpretar o movimento de forma equivocada. “O risco tá em responder para esse usuário com comida de dieta. Não é necessariamente isso”, afirma. “É uma comida redesenhada para uma oferta que ele deseja de fato. Talvez menor em tamanho, mas muito mais inteligente em sabor e composição.”

Como a indulgência vai sobreviver daqui pra frente

Quem esperava que os GLP-1 eliminassem o desejo por comida saborosa errou a leitura. Os dados mostram que os usuários seguem comendo emocionalmente, só fazem isso em porções menores.

A indulgência continua existindo. O excesso é que perdeu espaço.

Textura virou ativo de produto. Crocância, cremosidade e contraste passaram a entregar sensação de indulgência em menos mordidas. A geração Z impulsiona movimentos nas redes sociais centrado em experiências sensoriais ligadas à textura. Ao mesmo tempo, cresce a nostalgia reimaginada: smash burger tacos, hot dogs de wagyu e comfort food premium em versões menores.

A Connections identificou uma mudança importante nas redes de fast food americanas: produtos “cool” passaram a gerar mais tração do que apenas produtos “craveable”, aqueles vistos como irresistíveis. O consumidor GLP-1 quer se sentir bem com a escolha que faz, não apenas saciado.

Nesse contexto, porção menor passou a ser premium.

Snacks e formatos compartilháveis ganham espaço. O desafio deixa de ser vender mais comida. Passa a ser entregar mais satisfação em menos mordidas.

Quais são os quatro arquétipos de consumidores

O painel mapeou quatro perfis de consumidores relevantes para a indústria e o maior mercado talvez esteja justamente fora dos medicamentos.

O primeiro perfil é o usuário ativo: consumidores com apetite reduzido, atentos a rótulos e focados em proteína, fibra e densidade nutricional. Representam 8% da população americana.

O segundo é o usuário lifestyle: consumidores de renda mais alta, motivados por estética e bem-estar, não por necessidade médica. Esse grupo acessa os medicamentos por telemedicina, clínicas estéticas e planos privados. Responde bem a linguagem de leveza, proteína e bebidas sem álcool.

O terceiro é o ex-usuário. Mesmo após abandonar o medicamento, mantém parte dos novos hábitos alimentares. Volta a sentir fome e desejo por indulgência, mas preserva a leitura de rótulos e maior atenção à composição dos alimentos.

O quarto arquétipo é o não-usuário influenciado e é o maior mercado.

“Esse quarto arquétipo é o não-usuário, mas ele é influenciador”, diz Galante. “Ele é do tipo: eu vou comer melhor, vou fazer muita ginástica, não dependendo da canetinha.”

Esse grupo busca os mesmos resultados (saciedade, menos açúcar, mais nutrição), sem recorrer aos medicamentos. No Brasil, onde o acesso aos GLP-1 ainda é limitado pelo custo, esse perfil tende a ganhar ainda mais relevância.

As mudanças na indústria americana

As grandes redes americanas não esperaram para agir.

A rede de comida mexicana Chipotle lançou uma linha de “GLP-1 Support Meals” e criou combinações com até 81 gramas de proteína. A hamburgueria Shake Shack apresentou o “Good Fit Menu”, com opções de menor caloria e maior valor nutricional.

O McDonald’s seguiu outro caminho: reposicionou produtos já existentes. A rede passou a destacar os 17 gramas de proteína do Egg McMuffin, alinhando um item clássico ao novo consumidor.

O Del Taco apostou em porções menores e lançou o “Micro Meal” a 2,99 dólares. Já o Smoothie King criou uma linha explicitamente voltada para usuários de GLP-1, com proteína, fibra e açúcar reduzido e ativou a estratégia oferecendo um smoothie de iogurte grego grátis por um dia em março de 2026.

Os laticínios surgem como categoria estratégica nesse contexto. Nos Estados Unidos, cerca de 40% da perda de peso associada aos GLP-1 vem de massa magra, não gordura. Usuários também apresentam maior risco de perda de densidade óssea e desconforto gastrointestinal. Iogurte grego, leite e fermentados passaram a reunir proteína, cálcio e saúde intestinal em uma mesma categoria.

A diretriz da Connections para a indústria se resume em quatro pontos: aumentar a densidade nutricional, adaptar porções para apetites menores, preservar o apelo sensorial e construir produtos pensando no longo prazo.

Com 84 milhões de prescrições emitidas nos Estados Unidos e versões genéricas começando a ganhar escala, o setor já trata os GLP-1 menos como tendência e mais como mudança estrutural de consumo.

Nos restaurantes, o impacto vai além da dieta. O consumidor continua buscando prazer, mas em porções menores, com mais proteína e menos excesso.

Para a indústria, adaptar o cardápio deixou de ser inovação, passa a ser defesa de mercado.