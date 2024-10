Eles investiram R$ 2 milhões para criar a Maya, a IA que é o braço direito do corretor de imóveis

Com as redes sociais e um mercado aquecido, a vida do corretor imobiliário tem se tornado cada vez mais complexa. No WhatsApp, eles são bombardeados com mensagens que podem ser de antigos ou novos clientes, ou simplesmente de alguma pessoa curiosa sobre um imóvel. Como qualquer um desses cenários pode acabar em uma venda, é essencial que o profissional seja ágil na resposta. Mas, como equilibrar isso com as outras responsabilidades do dia a dia?

Nos Estados Unidos, por exemplo, um estudo feito recentemente mostra que até 68% das primeiras mensagens enviadas aos corretores nunca têm retorno. A realidade não é muito diferente no Brasil, o que significa que há um desafio a ser solucionado: como garantir que os clientes vão continuar chegando, se o corretor não tem tempo de responder todo mundo?

Pensando nisso, a startup com foco no setor imobiliário Plaza desenvolveu a Maya, uma assistente virtual baseada em inteligência artificial generativa. Com um investimento inicial de R$ 2 milhões, a IA funciona como um corretor de imóveis sempre disponível e bem informado.

A Maya consegue pré-agendar visitas em até 15 segundos e aumentou o agendamento de visitas e propostas em até 90% em alguns empreendimentos. "A Maya resolve um dos maiores problemas do setor, a demora no atendimento. O corretor pode focar em atividades estratégicas, como o relacionamento com os proprietários e o fechamento de negócios", diz Julio Viana, CEO da Plaza.

Braço direito do corretor

Segundo Viana, o mercado de locação tem se expandido, impulsionado por novas tendências de comportamento, como a preferência dos jovens pelo aluguel em vez da compra de imóveis, além do aumento de preços que afasta muitas pessoas do sonho da casa própria. “Os dados do Censo mostram que o número de imóveis alugados no Brasil vem crescendo, e a Maya está preparada para atender essa demanda crescente, agilizando o processo desde o atendimento inicial até o fechamento do contrato”, explica o CEO.

A IA é integrada aos sistemas de CRM das imobiliárias, conectando-se a várias plataformas de geração de leads, como Google Ads, Facebook e portais especializados, como Zap Imóveis e VivaReal. Dessa forma, a Maya consegue personalizar o atendimento conforme as regras e preferências de cada imobiliária, incluindo informações como a política de aceitação de pets ou tipos de garantias locatícias.

Além da automação do atendimento, a Maya conta com funcionalidades que facilitam o processo de locação, como a análise de crédito automática, que permite ao cliente saber imediatamente se está apto a fechar o contrato, e a coleta de documentos, que possibilita a assinatura do contrato logo após a visita ao imóvel.

Próximos passos e expansão

Após uma rodada de captação de R$ 55 milhões em setembro de 2023, a Plaza já planeja novas funcionalidades para a Maya, incluindo soluções que atendem ao mercado de imóveis novos, e o desenvolvimento de assistentes virtuais voltadas para outros aspectos da administração imobiliária, como o relacionamento com proprietários.

Viana ressalta que a IA também está sendo testada para funções administrativas, como o acompanhamento de contratos e a gestão de manutenções. "Nosso foco é trazer mais eficiência para todas as etapas da cadeia imobiliária", afirma. A startup também está de olho no desenvolvimento de soluções financeiras que simplifiquem as garantias locatícias, eliminando a necessidade de fiadores e agilizando ainda mais o processo de locação.

Com esses avanços, a Plaza planeja expandir sua atuação no Brasil, mirando tanto imobiliárias locais quanto grandes redes nacionais, que poderão se beneficiar das integrações e da personalização oferecidas pela Maya. "Queremos transformar o atendimento no setor imobiliário, mas ainda temos muito espaço para crescer e inovar", diz Viana.