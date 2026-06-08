França x Irlanda do Norte: onde assistir e horário do amistoso pré-Copa hoje

(Xavier Laine/Getty Images)
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Publicado em 8 de junho de 2026 às 08h17.
A França enfrenta a Irlanda do Norte nesta segunda-feira, 8, às 16h10, no horário de Brasília, no Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, em Lille.
O amistoso marca o último compromisso da equipe de Didier Deschamps antes da estreia na Copa do Mundo, em 16 de junho, contra o Senegal, em Nova Jersey.
O amistoso terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e na GE TV.
A partida entre França e Irlanda do Norte acontece às 16h10 (horário de Brasília), nesta segunda-feira, 8.
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