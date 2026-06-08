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Fujimori mantém liderança, mas vantagem diminui com avanço da apuração no Peru

Com 85% das urnas apuradas, vantagem de Keiko Fujimori encolhe e mantém incerteza sobre o resultado

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de junho de 2026 às 08h11.

A candidata de direita Keiko Fujimori viu sua vantagem sobre o esquerdista Roberto Sánchez encolher para 2,3 pontos percentuais com 85% das urnas apuradas no segundo turno da eleição presidencial do Peru, realizado neste domingo, 8.

O resultado mantém a disputa aberta e reforça a expectativa de uma definição apertada nos próximos dias.

Segundo os dados oficiais, Fujimori soma 51,17% dos votos válidos, enquanto Sánchez aparece com 48,82%.

Em números absolutos, a líder do partido Força Popular acumula 8.321.201 votos, contra 7.937.891 do candidato da legenda de esquerda Juntos pelo Peru.

Levantamentos divulgados após o fechamento das urnas apontam que a diferença entre os candidatos pode continuar diminuindo à medida que a apuração avance.

Uma projeção da empresa Ipsos para a Associação Civil Transparência, com margem de erro de 1,9 ponto percentual, atribui 50,3% dos votos a Sánchez e 49,7% a Fujimori.

Já uma estimativa da Datum Internacional, baseada em atas oficiais e com margem de erro de 1 ponto percentual, aponta 50,14% para Sánchez e 49,86% para Fujimori.

A tendência é explicada pela composição dos votos já contabilizados. As urnas apuradas até o momento são majoritariamente de Lima e de grandes centros urbanos, regiões onde Fujimori costuma registrar melhor desempenho.

Por outro lado, Sánchez concentra apoio em áreas rurais, cujos votos geralmente levam mais tempo para serem processados. Também faltam ser contabilizados votos de peruanos no exterior, que tradicionalmente favorecem a candidata conservadora.

Histórico de derrotas apertadas

Esta é a quarta tentativa de Keiko Fujimori de chegar à Presidência do Peru. Nas duas últimas eleições, a candidata ficou muito próxima da vitória.

Em 2016, foi derrotada por Pedro Pablo Kuczynski por uma diferença de cerca de 40 mil votos. Em 2021, perdeu novamente por margem estreita para Pedro Castillo.

Mais de 27,3 milhões de eleitores foram convocados para escolher o presidente que governará o país entre 2026 e 2031.

A eleição ocorre após um período de forte instabilidade política no Peru, que teve oito presidentes em dez anos em meio a sucessivas crises institucionais e mudanças de governo.

*Com EFE

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