3 perguntas para fazer ao seu corretor antes de comprar um imóvel

Comprar um imóvel é uma decisão importante, e contar com a ajuda de um corretor experiente pode facilitar o processo. No entanto, para garantir que você faça uma escolha acertada, é fundamental saber as perguntas certas a fazer. Aqui estão três perguntas essenciais para fazer ao seu corretor antes de fechar a compra de um imóvel, garantindo que você tenha todas as informações necessárias para tomar uma decisão informada.

1. Qual é o histórico de valorização do imóvel e da região?

Entender o histórico de valorização do imóvel e da região é essencial para avaliar se o investimento será vantajoso a longo prazo. Pergunte ao corretor sobre a valorização média do imóvel nos últimos anos e como a área tem se desenvolvido. Fatores como a infraestrutura, acessibilidade, segurança e a chegada de novos empreendimentos podem influenciar significativamente a valorização do imóvel.

Além disso, é importante saber se a região tem projetos futuros que possam impactar positivamente o valor da propriedade.

2. O imóvel está regularizado e tem toda a documentação em dia?

Uma das etapas mais importantes na compra de um imóvel é garantir que a propriedade esteja com toda a documentação regularizada.

Questione o corretor se o imóvel tem escritura, registro no cartório e se há algum tipo de pendência, como dívidas de IPTU, taxas de condomínio ou até processos judiciais envolvendo o imóvel. Esses fatores podem atrasar o processo de compra e trazer problemas legais no futuro.

3. Quais são os custos adicionais envolvidos na compra do imóvel?

Além do valor de compra, existem outros custos que precisam ser considerados, como taxas de escritura, registro, ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e eventuais reformas ou manutenções. Pergunte ao corretor quais são esses custos adicionais para não ser pego de surpresa.

É importante ter clareza sobre todas as despesas envolvidas para planejar seu orçamento adequadamente.

Perguntas certas ajudam a ter uma compra mais segura e consciente

Antes de fechar a compra de um imóvel, é essencial perguntar sobre a valorização do imóvel, a regularidade da documentação e os custos adicionais envolvidos. Essas três perguntas ajudam a garantir que você está tomando uma decisão informada e segura, além de evitar possíveis problemas futuros.

Ao trabalhar com um corretor, certifique-se de esclarecer todas as dúvidas e obter o máximo de informações para que a compra do seu imóvel seja bem-sucedida e vantajosa.