Startup de IA para agilizar aluguel de imóveis, Plaza capta R$ 5,5 milhões em rodada pré-seed

O processo de locação de imóvel é conhecido pela morosidade e excesso de burocracias, dores que uma nova startup está no mercado pretende dirimir usando inteligência artificial. Em operação desde o começo de 2023, a Plaza criou uma ferramenta proprietária para ajudar as imobiliárias no ganho de agilidade e atendimento.

A startup funciona como uma infraestrutura, operando na retaguarda das imobiliárias. Usando IA generativa, o serviço procura facilitar os agendamentos da visitas, melhorar o tempo de respostas das imobiliárias e dos corretores, qualificar os contatos com maiores chances de fechar negócios e também a análise e validação dos documentos para a locação dos imóveis.

“Nós acreditamos fortemente que o mercado imobiliário pode ser tão eficiente quanto o mercado financeiro. Para abertura de uma conta num banco digital, o cliente só precisa de alguns clicks. Agora, no caso de locação de imóvel, ainda é algo muito burocrático”, afirma Julio Viana, CEO e um dos fundadores da startup.

A Plaza começou com capital próprio, além de investidores-anjo, dos três sócios-fundadores:

Julio Viana, antes CEO e fundador da InfoProp, adquirido pelo Grupo Zap VivaReal;

Pedro de Cicco, co-fundador da Rapidoo, startup de empréstimo para PMEs, adquirida pela One7

Vicente Alencar, engenheiro de computação pelo IT e especialista em Inteligência Artificial

Os investidores

Com pouco mais de 1 ano de operação, a startup está anunciando a captação da rodada pré-seed de R$ 5,5 milhões. A liderança é do Magma Partners, fundo sediado em Santiago, no Chile, e focado em startups da América Latina. O investimento foi acompanhado pela Latitud e pela Urca Angels.

O aporte conta ainda com investidores-anjos do mercado imobiliário, como Ernani Assis (ex-VP do Grupo ZAP), Renato Zimmermann (fundador da Zimmermann Imóveis), Stefano Zangari (CEO da Zangari Netimóveis) e Leandro Abreu (investidor-anjo do QuintoAndar).

“O principal objetivo dessa captação é investir no aperfeiçoamento da inteligência artificial para que nós consigamos realmente criar uma solução que traga muito resultado para as imobiliárias, potencializando a geração de mais negócios com menos recursos”, diz Viana.

Neste ano, a empresa contabiliza mais de 30 mil interações entre potenciais inquilinos e imobiliárias, com tempo de resposta de em torno de 15 segundos. “Nós temos casos em que a IA conseguiu viabilizar uma taxa de conversão de atendimento em visita de 70%”, diz o CEO.

A Plaza atua com mais força em São Paulo, apesar de ter clientes de porte nacional como a Remax, Zelo Imóveis e Lopes Condessa. A startup não abre o ritmo de evolução no mercado até aqui, mas trabalha com a meta de crescer 10 vezes nos próximos 12 meses.

Onde estão as oportunidades

Além do novo impulso financeiro, a projeção bebe do esforço de marketing e também da realidade de mercado, com a locação de imóveis em alta. De acordo com um estudo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado no ano passado, o número de pessoas morando em imóveis próprios tem caído desde 2016 no país. No período, o aluguel avançou 3%.

O comportamento caminha tanto por uma vertente de novos hábitos, com pessoas mais jovens preferindo os aluguéis às compras, quanto pela questão financeira. Os preços dos imóveis sobem em ritmo muito mais acelerado que a renda dos brasileiros.

“Em 2010, nós tínhamos 10 milhões de imóveis alugados, segundo o censo. Em 2022, esse número passou para 15 milhões. Eu acredito fortemente que nos próximos anos teremos uma guinada e veremos de 20 a 25 milhões de imóveis alugados”, afirma Viana.

Com anos no mercado imobiliário, foi essa a oportunidade que o empreendedor pernambucano percebeu ao olhar para a locação e as imobiliárias. Com os estudos em dia, ele atraiu primeiro de Cicco, quem conhecia por trocas durante as suas primeiras experiências como empreendedores. Alencar chegou para fechar o grupo, a partir de amigos em comum, trazendo o conhecimento que faltava sobre IA.