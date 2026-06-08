Após aporte da Advent, empresa de nuvem de R$ 400 milhões faz maior aquisição da história

A Skyone acaba de anunciar a compra da ADD IT, empresa paulista especializada em nuvem privada. A transação é a maior aquisição da história da companhia fundada em 2013 e a primeira desde a rodada de série C liderada pela Advent em 2025.

O movimento acontece em um momento em que a Skyone busca acelerar sua estratégia de crescimento inorgânico. A empresa fechou 2025 com receita de R$ 400 milhões, projeta expansão de 50% neste ano e montou um pipeline com centenas de potenciais alvos para aquisições nos próximos dois anos.

"Com o investimento da Advent, passamos a ter ainda mais capacidade para executar uma agenda ambiciosa de M&A. Vemos uma janela importante para acelerar essa estratégia neste e no próximo ano", afirma Bruno Salari, diretor de M&A e Relações com Investidores da Skyone.

O próximo passo da companhia é combinar crescimento, novas aquisições e expansão internacional. A meta é ampliar a presença entre pequenas e médias empresas que buscam modernizar aplicações críticas e estruturar bases de dados para projetos de inteligência artificial.

Por que a Skyone comprou a ADD IT

Fundada em 2001, a ADD IT opera ambientes de nuvem privada em data centers Tier III, padrão internacional de disponibilidade e redundância para infraestrutura digital. A companhia atende principalmente pequenas e médias empresas com aplicações críticas, como ERPs, sistemas de gestão empresarial, e bancos de dados.

Bruno Salari, diretor de M&A e Relações com Investidores da Skyone: 'Queremos ampliar nossa presença internacional não apenas em vendas, mas também em reconhecimento de marca' (Divulgação)

Segundo Salari, a aquisição segue uma tese construída pela Skyone nos últimos anos. O foco está em empresas que atuam na gestão de ambientes em nuvem pública, privada ou híbrida e que possuam receita recorrente, carteira de clientes estável e potencial de expansão para novos produtos.

"Nós conhecemos a companhia há cerca de dois anos. Ela tem todos os elementos que buscamos: crescimento, margens interessantes, cultura compatível e uma base de clientes muito sólida", afirma.

"A ADD IT tem uma trajetória sólida, uma base relevante de clientes e alto reconhecimento técnico em nuvem privada. É exatamente o tipo de empresa que buscamos nesta etapa: especializada, próxima dos clientes e com potencial para ganhar escala dentro do nosso ecossistema”, diz Ricardo Brandão, cofundador e CEO da Skyone.

O executivo não revelou o valor da operação.

O papel da ADD IT

Além da carteira de clientes, a Skyone vê valor na equipe técnica e nas certificações da ADD IT.

A expectativa é manter os times e realizar uma integração gradual das operações. A empresa acredita que poderá ampliar a oferta para os clientes da adquirida com produtos de cibersegurança, gestão de dados e inteligência artificial.

Um dos principais vetores dessa expansão será o Skyone Studio, plataforma proprietária da companhia que reúne integração de aplicações, organização de dados e desenvolvimento de agentes de IA conectados às informações corporativas.

"A gente acredita que consegue ajudar a ADD IT a acelerar ainda mais seu crescimento. Existe muita complementaridade entre pessoas, processos, tecnologia e potencial de expansão", diz Salari.

Da nuvem a plataforma de IA

A Skyone nasceu com foco na migração de aplicações que rodavam em servidores locais para ambientes em nuvem.

A partir dessa operação, a empresa desenvolveu uma plataforma própria para gerenciamento de infraestrutura e, posteriormente, ampliou sua atuação para integração de sistemas, organização de dados, cibersegurança e inteligência artificial.

Hoje, a companhia atende mais de 25 mil clientes em 35 países e opera por meio de uma rede com mais de 400 parceiros de software.

A estratégia parte de uma visão específica sobre a adoção de IA pelas empresas. Segundo Salari, muitas organizações ainda enxergam a inteligência artificial apenas como ferramentas isoladas. O desafio, na avaliação da Skyone, é estruturar dados e aplicações antes de avançar para agentes de IA conectados aos sistemas corporativos.

"O principal desafio é mostrar para as pequenas e médias empresas que usar inteligência artificial exige uma jornada de modernização. Organizar dados e integrar sistemas é parte fundamental desse processo", afirma.

Plano prevê novas aquisições

A compra da ADD IT deve ser apenas o começo. A companhia mapeou mais de 400 empresas nos últimos anos e mantém conversas em diferentes estágios com potenciais alvos no Brasil e no exterior. As próximas transções devem acontecer ainda este ano.

A prioridade continua sendo empresas de infraestrutura em nuvem, mas a companhia também avalia negócios ligados à cibersegurança, gestão de dados e inteligência artificial.

A empresa também pretende ampliar sua presença internacional. Atualmente, já atende clientes em dezenas de países e oferece suporte em três idiomas.

"Queremos ampliar nossa presença internacional não apenas em vendas, mas também em reconhecimento de marca. Ser uma empresa conhecida como uma plataforma global está no nosso roadmap", afirma Salari.