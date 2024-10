Startup transforma sobras de cerveja em proteína e mira mercado de US$ 252 bilhões

O mercado de foodtechs, que inicialmente emergiu com promessas de inovação e sustentabilidade, enfrenta hoje novos desafios. A desaceleração do consumo de produtos à base de planta brigou muitas startups a repensarem seus modelos. A carne cultivada em laboratório também é muito custosa e não entrou com tanta facilidade nos lares brasileiros. Mais barata e eficiente, a aposta agora é na fermentação, mercado com projeção de atingir US$ 252 bilhões de dólares até 2029 e que recebeu 70% dos investimentos em foodtechs no último ano. Nesse contexto, surge a brasileira Typcal, a primeira foodtech a desenvolver a proteína de micélio na América Latina. A startup quer complementar os produtos já existentes no mercado, seja de origem animal ou vegetal, em vez de substituí-los. Com essa proposta, a empresa aposta em um modelo B2B que promete transformar a indústria alimentícia e já mira a expansão para o mercado europeu em 2024​​. Fundada em 2021, a Typcal é liderada por Paulo Ibri e Eduardo Sydney, profissionais com experiências complementares. Ibri traz uma sólida carreira no setor de bens de consumo, com passagens por gigantes como Red Bull e Coca-Cola, enquanto Sydney é doutor em biotecnologia e especialista em fermentação. Foi essa combinação de visão estratégica e conhecimento técnico que impulsionou a criação da empresa, hoje pioneira na produção de micélio na América Latina. A opção pelo modelo B2B foi uma decisão estratégica. Segundo Ibri, o foco é fornecer ingredientes inovadores para outras empresas, ampliando o impacto da proteína de micélio no mercado e evitando competir diretamente no varejo. Com isso, a Typcal pode estar presente em diversas categorias – de carnes a laticínios e snacks – e atender à demanda por alimentos mais saudáveis e sustentáveis sem a necessidade de construir uma marca voltada ao consumidor final.

O que é o micélio e como ele é produzido?

O micélio é a parte vegetativa dos fungos, formada por filamentos finos chamados hifas. Rico em proteínas e fibras, o micélio não possui sabor amargo, o que facilita sua aplicação em alimentos, além de contribuir para a redução de gordura, sódio e açúcar nos produtos finais​​. Embora já seja consumido indiretamente há séculos em produtos como queijos e molhos, seu uso como fonte proteica é uma inovação recente.

O diferencial da Typcal está em um processo biotecnológico que utiliza a fermentação controlada do micélio, feita de forma verticalizada – ou seja, sem a necessidade de grandes áreas de plantio. Eduardo Sydney explica que, comparado aos métodos tradicionais de produção de proteínas – sejam elas vegetais ou animais – a fermentação de micélio é 6.000 vezes mais eficiente. Essa eficiência não apenas reduz a necessidade de terras férteis e água, mas também permite que o processo seja totalmente controlado em ambientes fechados, como fábricas.

Com um ciclo produtivo rápido, o micélio pode se multiplicar em poucas horas. Para crescer, ele se alimenta de subprodutos da indústria alimentícia, como as sobras do processo de produção de cerveja. A Typcal já trabalha com a Ambev e poderia, por exemplo, aproveitar do que resta nas fábricas da Brahma, Budweiser e Corona. Isso se alinha ao conceito de economia circular, uma vez que utiliza resíduos que seriam descartados para gerar um produto com alto valor agregado.

O hambúrguer híbrido, com 50% carne bovina e 50% micélio, oferece o sabor da carne, mas com 50% menos gordura e colesterol

O primeiro cereal matinal feito com proteína de micélio, com sabor chocolate e cobertura de cacau, combina alto valor nutricional e saudabilidade

O bife à base de micélio demonstra a versatilidade do ingrediente, que pode ser usado em carnes ou produtos como iogurtes e pães.

Segundo Ibri, em dois a três anos, o custo da proteína de micélio será equivalente ao das proteínas vegetais como a ervilha. Além disso, o cofundador projetou que em até 10 anos, a proteína de micélio será mais barata que a soja. Para efeitos de comparação, somente o Brasil importa cerca de 100 milhões de toneladas de soja por safra.

Além disso, o processo de fermentação reduz drasticamente as emissões de carbono, com 98% menos CO₂ que o gado, 88% menos que o frango e 45% menos que a soja. A pegada hídrica também é incomparável: 99,8% menor que a do gado, 99,5% menor que a do frango e 96% menor que a da soja, tornando essa tecnologia uma das mais sustentáveis no setor alimentício​.

Um mercado em expansão

Apesar de ser a primeira na América Latina, a Typcal não está sozinha nessa. Segundo um estudo da Markets and Markets, o mercado de fermentação de micélio pode atingir US$ 252 bilhões até 2029. A foodtech brasileira já projeta uma expansão internacional em 2024, com a abertura de uma fábrica comercial e a entrada no mercado europeu.

Isso porque o continente concentra os maiores aportes financeiros em foodtechs, especialmente nas áreas de fermentação e carne cultivada. Além disso, regulamentações mais rígidas e incentivos para alternativas de menor impacto ambiental tornam o mercado europeu um terreno fértil para a adoção de novas tecnologias alimentares. Como a proteína de micélio utilizada pela Typcal já é aprovada para comercialização na Europa, a empresa poderá lançar produtos mais rapidamente.

Em 2023, a empresa foi acelerada por um programa suíço especializado na indústria alimentícia, o que abriu portas para parcerias com grandes players como Nestlé e Givaudan. Além disso, a Europa oferece um mercado consumidor altamente preocupado com a sustentabilidade e a saúde, características que impulsionam o consumo de alternativas como a proteína de micélio. A Typcal não divulgou nomes, mas disse que, em 2025, pretende lançar uma linha de produtos em parceria com grandes indústrias dentro e fora do Brasil.