Cyrela (CYRE3) surpreende positivamente com alta de mais 40% em vendas e lançamentos

A prévia operacional da Cyrela (CYRE3) para o terceiro trimestre veio bastante forte, superando as expectativas mais otimistas dos analistas. Os papéis abriram em alta de mais de 2%, mas perderam o ímpeto em seguida e, por volta da 10h40, negociavam em leve avanço de 0,6%.

A incorporadora lançou 15 empreendimentos ao longo do período, equivalentes a um valor geral de vendas (VGV) de R$ 3,12 bilhões, um aumento de 44% em relação na comparação anual e 114% em relação ao segundo trimestre.

Um dado que chamou a atenção do BTG (do mesmo grupo de controle da Exame) foi que 62% dos lançamentos já foram vendidos.

No total, as vendas líquidas da Cyrela atingiram R$ 3,20 bilhões, alta de 41% em relação ao mesmo período de 2023, renovando o recorde trimestral. Ao excluir as permutas, o volume vendido foi de R$ 2,45 bilhões, alta de 45% na comparação anual.

"A execução da Cyrela tem sido impecável, desafiando condições macro desafiadoras e, portanto, justificando nossa visão otimista para a empresa", afirmou a equipe do banco, liderada por Gustavo Cambauva, em relatório.

O Itaú BBA foi na mesma linha: "A Cyrela teve um trimestre impressionante, caracterizado por um forte ritmo de vendas e atividade de lançamento consistente".

Ambas as casas afirmam que a incorporadora está barata na bolsa, negociando a apenas cinco vezes o lucro estimado para os próximos 12 meses, um dos menores patamares históricos.