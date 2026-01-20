Boticário abre inscrições para programa de aceleração em cinco capitais

O Grupo Boticário anuncia a abertura das inscrições para a 6ª edição do seu Programa de Aceleração de Startups, uma iniciativa promovida pelo GB Ventures, braço de inovação do grupo.

A edição deste ano terá eventos regionais sendo realizados nas cidades de Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Recife e São Paulo a partir do dia 26 de janeiro. Os eventos serão uma oportunidade para empreendedores conhecerem mais sobre a jornada de aceleração.

O programa tem como foco empresas inovadoras de quatro verticais específicas: retailtechs, beautytechs, marcas de beleza e bem-estar, e fintechs. Elas terão a chance de participar de uma jornada personalizada e gratuita, sem necessidade de cedência de participação acionária.

No total, o Grupo Boticário selecionará até 10 startups que tenham sinergia com o negócio. Será um programa gratuito, equity free e com duração de cinco meses. Cada jornada será única, com base na maturidade e necessidades de cada projeto.

O Grupo Boticário é dono das marcas O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice?, Vult e do marketplace Beleza na Web, além de atuar com produtos licenciados como Australian Gold, Bio Oil e Pampers e sua divisão para o mercado B2B. São mais de 21 mil colaboradores diretos, com mais de 4 mil lojas em mais de 1,7 mil cidades brasileiras.

Como será a aceleração?

Durante cinco meses, as startups selecionadas contarão com mentorias exclusivas, trilhas de conhecimento e um acompanhamento semanal com especialistas e executivos da empresa.

Algumas startups de edições passadas ainda colaboram com o ecossistema do grupo. Mimo (live commerce), Instanteaser (produção de vídeo-ads) e De Benguela (loja para cabelos crespos e cacheados) se tornaram fornecedores e parceiros do grupo após serem aceleradas.

A participação nos eventos é gratuita, mas com vagas limitadas, e as inscrições para o programa de aceleração seguem abertas até o dia 11 de fevereiro. Para mais detalhes e inscrição, acesse o site oficial do Grupo Boticário Ventures.

Confira abaixo as datas em que os eventos serão realizados: