O Boticário é a marca que vem em primeiro lugar à mente dos nordestinos quando pensam em São João

O Boticário foi eleito a marca de beleza mais lembrada pelos consumidores do Nordeste durante o São João de 2025, segundo levantamento da consultoria Kantar. A pesquisa, feita em junho, avaliou hábitos e percepções de homens e mulheres entre 16 e 60 anos frequentadores das principais festas de São João da Região Nordeste, como Caruaru, Petrolina, Campina Grande, Maracanaú e São Luis.

A marca liderou nos critérios de top of mind, primeira escolha e atributos de imagem. A consolidação no período junino é reflexo de uma atuação que vai além das campanhas publicitárias. Desde 2017, o Boticário vem ampliando investimentos no Nordeste com foco em infraestrutura e geração de receita local.

A empresa mantém uma fábrica e um centro de distribuição em Camaçari, na Bahia, e conta com 860 pontos de venda e mais de 100 franqueados nos nove estados da região. O São João é a principal vitrine do calendário comercial da marca, mas ações semelhantes se repetem ao longo do ano em datas como o Dia do Nordestino, o Carnaval e o Natal.

Em 2025, o Boticário se fez presente em mais de 200 festas juninas no Nordeste e ativou experiências presenciais também em outras regiões do país, como São Paulo, Goiás, Paraná e Roraima, impactando mais de 10 milhões de pessoas nas festas que esteve presente

A principal ativação do ano foi a “Casa São João do Boticário”, uma instalação montada em Caruaru com ambientação inspirada em museus populares nordestinos. O espaço reuniu camarins, jogos interativos, áreas de fotos e uma homenagem às mulheres que mantêm viva a tradição junina.

“Mais do que presença de marca, buscamos criar conexões verdadeiras com cada consumidor, entendendo suas histórias, necessidades e tradições. Essa preferência é resultado de um trabalho construído ao longo dos anos com escuta, presença e sensibilidade”, explica Jacqueline Tobaru, diretora de marketing regional.

Conexão simbólica vira ativo de mercado

Além das ações físicas, o vínculo com o território também foi incorporado ao portfólio da marca. O lançamento do Liz, fragrância inspirada na força da mulher nordestina, marcou a campanha de 2025.

A composição une baunilha e madeiras ao Laire Íris Nobre, óleo essencial extraído da raiz da flor de íris que passa seis anos sob a terra antes de atingir o ápice de complexidade.

A identidade visual da campanha de 2025 da marca contou com o artista maranhense Romildo Rocha e com a participação da cantora Solange Almeida, nome forte na música brasileira, especialmente no forró e na música regional nordestina, que apresentou o perfume ao vivo durante o São João de Caruaru.

Em paralelo à exposição simbólica, a presença da marca se refletiu no desempenho comercial. Em 2024, ações regionais semelhantes resultaram em 327 mil novos consumidores nas lojas e mais de 88 mil amostras distribuídas em festas populares.

A consolidação da marca no São João não ocorreu de forma isolada. A escolha por fornecedores, influenciadores e agências locais integra a estratégia regional do grupo. Além disso, a preferência registrada pela Kantar, embora reflita o bom desempenho das campanhas, também indica um processo mais amplo de territorialização da marca — ancorado em presença física, linguagem cultural e infraestrutura local.

“O Nordeste é uma região extremamente estratégica para o Boticário, tanto do ponto de vista comercial quanto cultural. Somos protagonistas em beleza na região, com um modelo de franquia consolidado — onde temos uma das primeiras operações —, além de uma estrutura industrial, logística robusta e um portfólio que conversa com os desejos do consumidor nordestino”, destaca Jacqueline. “Temos histórias lindas dessa relação entre os consumidores locais e nossos produtos.”