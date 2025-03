7 profissões para quem quer trabalhar com fintechs

O setor de fintechs (tecnologia financeira) tem ganhado destaque no Brasil, impulsionado pela inovação que rompe com os modelos tradicionais de bancos e instituições financeiras. Esses serviços utilizam tecnologia para oferecer soluções mais rápidas, acessíveis e eficientes. Diferente dos bancos tradicionais, eles costumam ser focados na experiência do usuário e na personalização dos serviços.

Além disso, abrangem desde plataformas de pagamentos até investimentos e seguros, ganhando espaço em um mercado que exige cada vez mais inovação e adaptação.

A digitalização do setor financeiro, aliada ao aumento da confiança do público nas plataformas digitais, faz com que as fintechs se tornem uma alternativa cada vez mais popular em relação aos bancos convencionais. Nesse contexto, diversas profissões surgem como novas oportunidades para quem deseja atuar nesse setor em crescimento.

Conheça as sete principais e entenda suas áreas de atuação e médias salariais de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Desenvolvedor de Software (Full Stack ou Backend)

O desenvolvedor de software é responsável pela criação e manutenção dos sistemas que suportam as plataformas financeiras. No contexto das fintechs, é crucial garantir que as soluções oferecidas sejam seguras, escaláveis e funcionais. A inovação no setor exige conhecimento em diversas linguagens de programação, como Python, Java e JavaScript, e o profissional deve estar atualizado com as tendências tecnológicas.

Média salarial: R$ 7.500 a R$ 12.000

2. Analista de Dados

O analista de dados em fintechs trabalha com grandes volumes de informações financeiras para gerar insights que ajudem nas decisões estratégicas. A análise de dados pode incluir o comportamento do usuário, tendências de mercado e riscos financeiros.

O profissional deve ter experiência em ferramentas como SQL, Python e R, além de conhecimento em machine learning (aprendizado de máquina) para otimizar a análise.

Média salarial: R$ 6.000 a R$ 10.000

3. Product Manager (Gerente de Produto)

É responsável por coordenar o desenvolvimento e lançamento de novos produtos financeiros. O gerente de produto em fintechs deve ter uma visão clara sobre as necessidades dos usuários, além de habilidades em gestão de projetos, marketing digital e tecnologia. O trabalho exige também conhecimento sobre o mercado financeiro, além de um bom relacionamento com equipes de design e engenharia.

Média salarial: R$ 10.000 a R$ 16.000

4. Especialista em Segurança da Informação

Em um setor que lida com dados sensíveis, a segurança da informação é fundamental. O especialista em segurança é responsável por criar e implementar estratégias para proteger os dados dos usuários contra ataques e vazamentos. A certificação em segurança digital, como a CISSP (Certified Information Systems Security Professional), pode ser um grande diferencial.

Média salarial: R$ 8.000 a R$ 14.000

5. Analista de Crédito e Risco

Este profissional é encarregado de avaliar a viabilidade de concessão de crédito, realizando análises de risco e decisões baseadas em dados financeiros. Em fintechs, ele deve ser capaz de usar modelos analíticos e algoritmos para prever e minimizar riscos. Conhecimentos em matemática financeira e estatística são essenciais.

Média salarial: R$ 5.500 a R$ 9.000

6. Compliance Officer (Oficial de Conformidade)

Em fintechs, o compliance officer é responsável por garantir que a empresa esteja seguindo todas as regulamentações do setor financeiro. As fintechs devem operar dentro das leis, especialmente com relação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O profissional deve ter profundo conhecimento de regulamentos financeiros e práticas de governança corporativa.

Média salarial: R$ 7.500 a R$ 13.000

7. Designer de Experiência do Usuário (UX/UI)

Os designers UX/UI em fintechs trabalham para melhorar a experiência do usuário nas plataformas digitais. Com o objetivo de criar interfaces simples, intuitivas e seguras, esse profissional deve ter uma boa compreensão do comportamento dos consumidores e ser capaz de adaptar o design para que os produtos financeiros sejam acessíveis a todos os públicos.

Média salarial: R$ 6.000 a R$ 10.000

Por que vale a pena trabalhar com fintechs?

O setor de fintechs oferece oportunidades significativas de crescimento profissional.As empresas estão em expansão constante e muitas delas têm elevado seu valor de mercado, atraindo investimentos e gerando novas oportunidades de emprego.

Além disso, oferecem um ambiente de trabalho dinâmico e inovador, o que permite aos profissionais se envolverem em projetos disruptivos que impactam diretamente o dia a dia dos consumidores.

As fintechs também costumam ter uma estrutura mais flexível do que os bancos tradicionais, oferecendo maior autonomia aos colaboradores e permitindo que eles implementem suas próprias soluções criativas. Outro ponto importante é o impacto social que o setor pode gerar, ao proporcionar serviços financeiros mais acessíveis, principalmente em regiões com baixa inclusão bancária.

Por que escolher essa área?

As perspectivas para o futuro das fintechs são bastante positivas. O mercado financeiro está cada vez mais digitalizado e globalizado, e a tendência é que os serviços financeiros se tornem ainda mais acessíveis e inovadores.

Profissionais que atuam neste setor devem estar prontos para lidar com novos desafios, como a integração de tecnologias emergentes, como blockchain, inteligência artificial e open banking, para criar soluções financeiras ainda mais eficientes.

A inovação tem sido um dos principais motores do crescimento das fintechs, e os profissionais da área devem estar constantemente se adaptando às novas ferramentas e plataformas tecnológicas. Isso pode ser um desafio, mas também é uma oportunidade de desenvolvimento e aprendizado constante.

Por que você deve saber disso?

O mercado de fintechs oferece muitas oportunidades, e quem está em busca de uma carreira que une tecnologia e finanças pode encontrar um bom caminho profissional nesse setor. Com o crescimento contínuo e as inovações do mercado, quem se especializar nas áreas-chave dessas empresas terá a chance de se tornar um profissional altamente valorizado.