Mudança de estratégia: Quem Disse, Berenice? entra nas lojas O Boticário

A marca de maquiagem Quem Disse, Berenice?, do Grupo Boticário, está iniciando uma nova fase estratégica. Quem entrar numa loja O Boticário vai encontrar produtos da marca nas prateleiras. A companhia espera que a marca voltada para o público jovem adulto esteja presente em 1.700 pontos de vendas da principal marca do portfólio até o fim do ano, mas o plano é incluir nas 4.000 lojas no médio prazo.

Esta é a primeira marca do grupo a integrar as lojas e catálogo de O Boticário. Com a mudança, a marca que possui 80 lojas hoje vai aumentar sua capilaridade no varejo físico em 50 vezes.

Cerca de 40% do portfólio da marca será disponibilizado nas lojas do Boticário, priorizando os itens mais vendidos da marca, enquanto a linha completa continuará nos canais próprios de Quem Disse, Berenice?.

A oferta de serviços em loja também muda. Agora será possível agendar maquiagens e converter o valor em produtos Quem Disse, Berenice? também nas lojas O Boticário.

"O aumento da capilaridade aumentamos a conexão com os clientes a partir da experimentação dos produtos, uma vez que o contato com os produtos no varejo físico segue relevante na jornada de compra dos consumidores", diz Fabiano Olivo, diretor-executivo de vendas e franquias.

Para o executivo, a nova estratégia amplia o alcance de Quem Disse, Berenice? no mercado e fortalece as marcas do Grupo Boticário no mercado de beleza brasileiro.

“Ao ampliarmos nossa presença em canais de comercialização, impulsionamos o crescimento estratégico do negócio e atraímos um público ainda maior que se conecta com as nossas marcas”, diz.

Nesta semana a marca anunciou seus resultados de 2024. As vendas totais chegaram a R$ 35,7 bilhões, alta de 19%. O bom desempenho da gigante do setor de beleza foi marcado pela evolução da estratégia multimarca e multicanal, investimentos em inovação e ampliação da operação fabril e logística em todo o país.

Ainda não está claro se a estratégia de incluir produtos de outras marcas nos canais de O Boticário será replicada ao grupo todo. A ampliação da distribuição visa aumentar o alcance (e as vendas) de Quem Disse, Berenice?, mas não há como prever se outras marcas do grupo seguirão pelo mesmo caminho.

“Mantemos o DNA de marca que se conecta com jovens adultos, agora disponível em mais pontos de contato pelo Brasil", conclui.