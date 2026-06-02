Esse CEO investe US$ 10.000 por funcionário e registra crescimento de 95% nas vendas

O crescimento exponencial de uma marca de bens de consumo em mercados hipercompetitivos não é reflexo apenas de sua presença no varejo, mas sim da eficiência estratégica com que ela gerencia e retém o seu capital humano.

Quem materializa essa tese é Rashid Ali, cofundador e CEO da Chomps, fabricante de snacks de carne sediada em Naples, Flórida, e que já figurou oito vezes na prestigiada lista Inc. 5000. Por trás da expansão acelerada da marca, está uma inversão total na lógica de investimentos operacionais.

A empresa aloca anualmente mais de US$ 10.000 por funcionário em um pacote robusto de benefícios, que engloba programas de desenvolvimento, auxílio-bem-estar mensal, retiros de verão e até mesmo dias de folga trimestrais voltados para a saúde mental. O executivo defende que a negligência em relação ao bem-estar corporativo sabota a produtividade e destrói o valor das companhias no longo prazo.

“Garantimos que estamos investindo em nossos funcionários porque, no fim das contas, a equipe é o ativo mais importante que temos. É por isso que a marca continua a vencer”, afirmou.

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Como ela começou?

A mentalidade ágil da Chomps tem atraído profissionais de alta performance que se sentiam estagnados em estruturas corporativas tradicionais.

É o caso de Emma VanZale, de 26 anos, que deixou uma grande rede varejista para ser a 31ª contratada da Chomps em 2022. Em apenas três anos, a profissional escalou sua atuação na área de inventário e foi eleita "Chompiana do Ano" — um programa de reconhecimento trimestral e anual baseado em valores como inovação, agilidade e otimismo.

Como reflexo dessa cultura de alta performance, a Chomps saltou para 191 funcionários em tempo integral em maio de 2026, expandindo sua distribuição para mais de 51.000 pontos de venda nos Estados Unidos.

Conexão interdepartamental e decisões estratégicas

A trajetória de expansão da Chomps é marcada por decisões cirúrgicas no desenho organizacional voltado para o ambiente de trabalho remoto.

Ali, que trouxe lições valiosas de sua experiência prévia no mercado de consultoria, entende que a distância física pode criar silos operacionais que prejudicam o fluxo de caixa e a inovação.

Quando uma liderança investe em criar conexões presenciais profundas e garante que a área financeira dialogue diretamente com o marketing e o P&D, a empresa elimina gargalos ocultos e acelera suas vendas em mais de 95% em relação ao ano anterior. Esse alinhamento estratégico permitiu à companhia atingir uma impressionante taxa de retenção de funcionários de 98% em 2025.

O investimento por colaborador é integrado ao planejamento financeiro prioritário como um mecanismo de proteção de margem de lucro, já que o custo de substituir talentos técnicos (turnover) no mercado atual costuma superar os investimentos preventivos em engajamento.

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