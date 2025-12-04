O que motivou o BTG a operar como uma 'grande startup'

Quando o BTG Pactual criou o BoostLab, em 2018, o objetivo era aproximar o banco do ecossistema de tecnologia e entender como startups — menores, mais rápidas e mais experimentais — poderiam influenciar a agenda digital da instituição. Sete anos depois, o que nasceu como um programa de conexão e mentoria evoluiu para um programa de venture capital (investimento destinado a startups e empresas inovadoras), e hoje responsável por parte relevante da estratégia tecnológica do banco.

“Talvez, a maior startup de tecnologia do Brasil na última década tenha sido o BTG”, afirmou Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, durante o Demo Day realizado nesta quarta-feira, 3, no auditório da instituição.

Para ilustrar a transformação, Sallouti recuperou a trajetória do banco. “Há dez anos, éramos uma instituição com 2 mil clientes de pessoa física, 300 corporativos e cerca de 200 institucionais — sabíamos o nome, o telefone e até o aniversário de todos”, disse.

Hoje, o banco atua em todos os segmentos, do varejo ao large corporate, apoiado em uma estrutura tecnológica que reúne cerca de 5.500 profissionais e já responde por mais de 20% da receita vinda do exterior – e segue agora não só com o pensamento, mas como investidores e parceiros de startups.

“A gente precisava transformar o banco em uma enorme startup”, disse Sallouti. “Isso porque sempre acreditamos que tem duas coisas que vão transformar o Brasil: trabalho e educação: o trabalho, por meio do empreendedorismo, gera renda, riqueza e oportunidade; e a educação gera produtividade.”

De programa de apoio a tese de venture capital

Criado como um hub de inovação em 2018, o BoostLab se tornou um ponto de contato entre o BTG e startups de alto potencial. Ao longo dos anos, mais de 4 mil empresas se inscreveram, e quase 100 passaram por ciclos de aceleração. Até 2022, o programa operava no modelo equity-free: oferecia mentorias, conexões e oportunidades comerciais, mas sem aportes obrigatórios.

Com o amadurecimento interno e do mercado, a estratégia mudou. Em 2023, o BTG redesenhou o modelo em parceria com a Endeavor e o transformou em uma tese formal de venture capital. Hoje, todas as startups selecionadas recebem investimento e são acompanhadas diretamente pelo time de private equity — que administra cerca de US$ 10 bilhões e mantém 38 companhias no portfólio.

“O BoostLab nasceu com o objetivo de aproximar o banco do ecossistema, mas evoluiu para uma tese estruturada de investimento. Aprendemos fazendo”, afirmou João Sá, associate partner do time de capital privado do BTG. Segundo o executivo, a mudança também levou a uma seleção mais rigorosa e a um portfólio menor.

Para Gabriela Lima, diretora de venture capital do BTG, essa redução foi essencial. “Queremos acompanhar de perto, gerar impacto real e manter a barra alta. Um portfólio menor permite criar valor de verdade”, disse.

Hoje, as startups selecionadas têm acesso a executivos do banco, times especializados e potenciais clientes em diferentes segmentos, formando uma plataforma de relacionamento que abrange empresas, investidores e fundos parceiros.

O Demo Day 2025: seleção rigorosa e foco em infraestrutura

A edição 2025 do BoostLab apresentou as startups escolhidas após um processo que começou com 500 inscrições orgânicas. Dessas, 40 foram analisadas pelo comitê de capital privado; 8 chegaram à etapa de pitch interno; e apenas 4 foram aprovadas.

Foram selecionadas:

Lerian: infraestrutura financeira open source, com soluções de ledger, orquestração de APIs, reconciliação e camada regulatória para bancos e empresas SaaS;

TEM: tecnologia para automatizar a jornada regulatória de companhias abertas, incluindo assembleias e a elaboração do formulário de referência;

Fit Insur: plataforma de infraestrutura para seguros corporativos, digitalizando processos ainda dependentes de Excel e e-mail e com atuação também no exterior;

Tuvis: solução que integra canais de comunicação corporativa, incluindo WhatsApp, a sistemas internos de empresas.

As quatro empresas receberam mentoria de sócios, acesso a potenciais clientes e suporte direto do banco.

“O programa é moldado de acordo com o momento de cada startup — produto, operação, fundraising ou comercial”, afirma Gabriela.

Um ecossistema que também reforça a estratégia do BTG

Além de apoiar startups, o BoostLab passou a influenciar diretamente o pipeline comercial do banco. Em alguns casos, como o da TEN, o potencial de cross-sell com a base de clientes do BTG é relevante: a estimativa é de cerca de R$ 11 milhões em receita para a startup e R$ 24 milhões para o banco.

“A nossa ideia é que essas startups sejam um parceiro de longo prazo, seja como cliente, investidor, estruturador e mentor”, afirmou Sallouti. A lógica reflete o movimento que o BTG tem feito.