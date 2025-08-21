O Grupo Boticário decidiu remar contra a maré digital. Ou melhor, decidiu ampliar a presença física de marcas mais digitais, apostando na experiência do varejo para impulsionar vendas.

Até o fim do ano, o grupo vai abrir dez lojas da Eudora, além da reforma de outras seis unidades já existentes. A Beleza na Web, que nasceu como marketplace, vai passar de 7 para 12 pontos físicos.

“O consumidor brasileiro está cada vez mais conectado, mas também quer uma experiência sensorial, personalizada e com forte apelo emocional", diz Natália Calixto, diretora de gestão do valor do consumidor do Grupo Boticário. "As lojas físicas são espaços de experiência e proximidade, capazes de fortalecer vínculos e traduzir nossos diferenciais de forma viva”.

A abertura de novas lojas ganha ainda mais relevância ao se considerar a dimensão do grupo. Dono de marcas como O Boticário, Quem Disse, Berenice?, Vult e Eudora, a companhia registrou R$ 35,7 bilhões em vendas em 2024, alta de 19%. Sediado no Paraná, o Grupo Boticário está presente em 1.700 cidades brasileiras, com mais de 4.000 lojas e 21.000 funcionários.

De acordo com o Fórum do Varejo, 71% dos consumidores brasileiros ainda preferem comprar em lojas físicas. No setor de cosméticos, em que experimentar textura, fragrância e cores faz parte da jornada de compra, esse número ganha ainda mais relevância. Para empresas do setor, isso significa garantir conveniência sem abrir mão da experiência.

As novas lojas estão previstas para cidades como Fortaleza, Belo Horizonte e Curitiba. A escolha foi feita a partir de um modelo preditivo que analisa comportamento de consumo e lacunas de atendimento físico.

“Priorizar regiões fora do eixo Rio-São Paulo é uma estratégia de democratização da beleza. Estamos criando uma jornada de consumo mais conectada às necessidades dos nossos públicos”, explica Calixto.

Do site para a experiência na loja

Se o físico mantém relevância, é porque o digital já está totalmente integrado ao negócio. Todas as lojas do Grupo Boticário operam o programa Clique & Retire, que conecta os canais online e offline.

O modelo gera ganhos claros. Cerca de 10% dos consumidores que utilizam o Clique & Retire acabam comprando outros produtos durante a retirada, e 15% são novos clientes no canal físico.

“A frequência de compra de consumidores omnichannel é três vezes maior do que a dos exclusivamente digitais", diz Calixto.

O desenho das lojas também é parte da estratégia. A Eudora oferece serviços como maquiagem personalizada e análise capilar. Já a Beleza na Web, que nasceu no digital, leva para o espaço físico sua curadoria de especialistas, tendências e tecnologia.

A proposta é reforçar os atributos de cada bandeira enquanto se cria um vínculo mais próximo com o consumidor. “As lojas físicas são espaços de experiência e proximidade, capazes de fortalecer vínculos e traduzir nossos diferenciais de forma viva”, reforça Calixto.