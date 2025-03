Esta startup da Irlanda já vendeu milhares de ingressos para raves com.... bingo

No meio da pista, luzes piscam e um DJ solta um remix eletrônico. No palco, dois participantes dançam e... disputam um bingo. A plateia vibra. Essa é a experiência do Bingo Loco, startup irlandesa que transformou um jogo tradicional em uma festa interativa – e agora quer conquistar os Estados Unidos.

Fundada em 2017 por Craig Reynolds, Will Meara e Stephen Lawless, a empresa já vendeu centenas de milhares de ingressos na Irlanda, Reino Unido e Austrália. No último ano, acelerou sua expansão americana, chegando a mais de 100 cidades e estabelecendo uma base operacional no país.

Eventos que misturam entretenimento e participação ativa do público tem crescido nos últimos anos. Em São Paulo, por exemplo, atividades como cerâmica, pintura, ioga com cachorros e até costura de tapetes já lotam estabelecimentos e substituem as noites em baladas.

“As pessoas querem sair de casa para viver experiências diferentes, não só para beber ou ouvir música”, afirma Reynolds ao site americano Inc. Agora, a meta da Bingo Loco é ainda mais ambiciosa: encher arenas e realizar eventos para até 5.000 pessoas.

Do fracasso inicial ao fenômeno global

A primeira tentativa do Bingo Loco quase não aconteceu. Em 2017, os três amigos testavam formatos inusitados, como ioga com música eletrônica e festas matinais, até resolverem unir o bingo ao estilo rave. Mas o conceito não empolgou no começo.

O primeiro evento atraiu apenas 100 pessoas, e só foi possível porque um bar em Dublin aceitou ceder o espaço em uma quinta-feira. Foi um vídeo publicado no Facebook que mudou todo: “As pessoas começaram a mandar mensagens perguntando quando seria o próximo”, conta o fundador. A segunda edição esgotou em 30 minutos.

O crescimento foi rápido: eventos mensais viraram semanais e, em pouco tempo, a marca se espalhou por toda a Irlanda. Em 2019, a Bingo Loco já tinha vendido 100.000 ingressos variando de 30 a 42 dólares.

Plateia no Bingo Loco: público comemora enquanto preenche as colunas do tradicional bingo (Facebook Bingo Loco/Reprodução)

A aposta no mercado americano

Em 2023, a Bingo Loco voltou o foco para os Estados Unidos. No começo, realizava cerca de quatro eventos por mês. Agora, está presente em 100 cidades, com expectativa de vender 500.000 ingressos em 2025. A receita cresce 166% ao ano.

Para gerenciar a operação, a empresa abriu um armazém em Maryland, de onde distribui equipamentos, prêmios e material promocional para cada local de evento. Também montou uma equipe de 40 funcionários no país.

Segundo a empresa, o segredo para o sucesso foi o boca a boca digital. No Instagram, a marca acumula 197.000 seguidores e, nos EUA, o TikTok se tornou um canal essencial. A estratégia começa com anúncios pagos nas redes sociais, mas, à medida que o público compartilha vídeos e fotos, a publicidade orgânica toma conta.

“A gente se dá muito bem em cidades com grandes populações de millennials, como Austin, Dallas e Chicago, mas também em lugares menores, onde grandes artistas raramente fazem shows”, disse Reynolds.

Hoje, os eventos da Bingo Loco nos EUA recebem de 500 a 1.000 pessoas, mas a empresa já testou shows com 5.000 participantes na Irlanda e na Austrália. O sonho do trio de fundadores é um dia fazer o evento no Madison Square Garden, arena com capacidade de receber até 20 mil pessoas.