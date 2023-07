10 benefícios do ioga para saúde física e mental

O ioga, uma prática milenar que combina exercícios físicos, relaxamento, controle respiratório e meditação, tem encantado pessoas de todo o mundo ao longo dos séculos. Originário da Índia, ele oferece uma série de benefícios transformadores para a saúde física e mental. Além disso, é uma forma de expressão única e espiritual.

Um dos princípios fundamentais do ioga é a compreensão da não dissociação entre corpo e mente. Essa consciência de que ambos estão intimamente interligados é o que torna a prática vantajosa para diversos aspectos físicos.

“Na parte física, a pessoa pode notar nas primeiras práticas: sensação de bem-estar, alongamento de músculos e tendões, que culminam no relaxamento, e em uma sensação de conforto com o próprio corpo. Com a prática regular, é possível desenvolver a musculatura de maneira equilibrada, trazendo força e beleza, corrigir desvios posturais, melhorar o equilíbrio etc.”, explica Romulo Carrer, musicoterapeuta e instrutor de ioga.

Benefícios para a mente

Diante da abordagem holística, o ioga tem o poder de promover transformações profundas tanto no corpo quanto na mente. Isso porque conta com “elementos dos exercícios físicos moderados associados à meditação. O conjunto de técnicas em sequências coerentes pode se fazer necessário e mais eficaz do que técnicas isoladas, tais como praticar só as asanas [posturas] ou só pranayamas [técnicas respiratórias]”, explica Gerson Daddio, professor de ioga.

A seguir, veja outros benefícios da prática de ioga para a saúde física e mental.

1. Flexibilidade

As posturas de ioga envolvem alongamento dos músculos e das articulações, o que aumenta a flexibilidade do corpo e reduz a rigidez. “As práticas físicas trabalham com exercícios de flexões, extensões, torções, permanências e inversões, com o objetivo de fortalecer e alongar a musculatura do corpo e melhorar a mobilidade da coluna”, explica a professora de ioga, Laila Gadel Marinho.

2. Força muscular

O ioga concentra-se em fortalecer o núcleo do corpo, que inclui os músculos abdominais, lombares e pélvicos. Um núcleo forte é fundamental para sustentar as posturas, melhorar a postura e reduzir o risco de lesões nas costas. Várias asanas exigem força significativa. Por exemplo, as posturas de suporte do peso corporal, como Chaturanga Dandasana (flexão de prancha), Vasisthasana (prancha lateral) e Utkatasana (postura da cadeira), ajudam a fortalecer os braços, ombros, abdômen e pernas.

3. Melhora do equilíbrio

A prática de ioga ajuda a desenvolver uma maior consciência corporal, permitindo que você compreenda melhor o seu centro de gravidade e como distribuir o peso corporal de forma adequada para manter o equilíbrio, essencial para evitar quedas na prática e causar lesões.

4. Saúde das articulações

As posturas de ioga são suaves para as articulações, permitindo o fortalecimento delas sem sobrecarregá-las. “É muito indicada para transtornos de fundo emocional e dores físicas como fibromialgia, dores nos ombros, enxaquecas entre outros”, recomenda Laila Gadel Marinho.

5. Melhora da respiração

No ioga, a respiração recebe atenção especial em todas as práticas, desde as posturas físicas até a meditação. Ao praticar a respiração consciente, você aprende a observar e controlar a inspiração e a expiração, permitindo que se conecte com o momento presente e tranquilize a mente. As técnicas de respiração do ioga, combinadas com posturas que abrem o peito e a caixa torácica, contribuem para melhorar a expansão pulmonar e a capacidade dos pulmões.

6. Redução do estresse

O ioga é conhecido por reduzir os níveis de cortisol (hormônio do estresse) no corpo, o que pode ser um dos fatores contribuintes para a insônia. Além disso, ajuda a promover a sensação de calma e bem-estar.

7. Aumento do foco e da concentração

A meditação e a atenção plena (mindfulness) praticadas no ioga podem melhorar a concentração e a clareza mental. “Yoga nos ensina a manter o foco no que está acontecendo agora, pois é, de fato, o único momento que existe”, explica Romulo Carrer.

8. Ajuda a diminuir a ansiedade e melhora o humor

O ioga pode ajudar a reduzir os sintomas da ansiedade, acalmando a mente e proporcionando uma sensação de controle sobre as emoções. A liberação de endorfinas durante a prática pode resultar em um aumento do humor e sensação de bem-estar geral.

Segundo Laila Gadel Marinho, as técnicas de respiração ajudam a aumentar a capacidade pulmonar, melhorando a oxigenação de todo o corpo. “Ajudando, assim, a combater diversos distúrbios psíquicos como ansiedade, depressão e síndrome do pânico”.

9. Sono mais saudável

As posturas de alongamento e relaxamento no ioga ajudam a liberar a tensão acumulada nos músculos e a aliviar a rigidez. Essa sensação de relaxamento físico pode tornar o processo de adormecer mais fácil e confortável.

10. Aumento da autoconsciência e da autoaceitação

O ioga convida os praticantes a olharem para dentro de si e a explorarem seus pensamentos, emoções e comportamentos. Essa introspecção consciente ajuda a identificar padrões de pensamento e hábitos que podem estar limitando o crescimento pessoal, e nos ensina a liberar julgamentos sobre nós e sobre os outros, o que nos torna mais abertos a aceitar as experiências.