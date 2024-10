Como o Facebook quer atrair a Geração Z para enfrentar o TikTok

O Facebook está reformulando sua rede social para atrair mais usuários jovens, competindo diretamente com plataformas como TikTok. Para isso, a controladora Meta anunciou um conjunto de mudanças que priorizam informações sobre a comunidade local, vídeos, Facebook Groups e até funções específicas de inteligência artificial (IA). Além dessas atualizações, produtos como Meta AI, Facebook Dating e Messenger também passam por revisões. As informações são do Tech Crunch.

Com a popularidade em declínio entre jovens, o Facebook busca se aproximar desse público ao adaptar suas ferramentas. As modificações têm como objetivo oferecer uma experiência mais dinâmica e diversificada, explorando o conteúdo local e o consumo de vídeos, formatos que se mostram cada vez mais populares.

Novas funcionalidades no Facebook

Um dos principais destaques é a criação da aba “Local”, que concentra informações de atividades e grupos na comunidade, facilitando o acesso a conteúdos relacionados a eventos, vendas e até recomendações de serviços e comércios locais. A ideia é tornar o Facebook um centro de informações práticas e úteis para a vida cotidiana das pessoas. Inicialmente, o recurso será testado em cidades selecionadas dos Estados Unidos, incluindo Austin, Nova York, Los Angeles e Washington D.C.

Outro recurso importante é a aba “Explore”, que foi remodelada para fornecer recomendações personalizadas. Esta aba utiliza um algoritmo que combina interesses e padrões de comportamento, permitindo que os usuários descubram conteúdos que vão desde dicas de viagem até truques de DIY e grupos de corrida. Ela também está disponível na barra de navegação, ocupando um lugar de destaque na interface, como uma forma de tornar as sugestões mais acessíveis. A função oferece dois feeds: um baseado em interesses específicos e outro focado em conteúdos locais, possibilitando uma navegação semelhante ao Instagram e ao Pinterest.

Em termos de entretenimento, a aba de Vídeos no Facebook será reformulada para incluir um player em tela cheia, onde os usuários poderão assistir a vídeos curtos, longos e transmissões ao vivo. Este recurso deve dar mais visibilidade aos Reels, já que a Meta percebeu que os jovens adultos gastam 60% do tempo na plataforma assistindo a vídeos, com metade deles consumindo Reels diariamente. O formato reflete a crescente importância dos vídeos na interação online, competindo diretamente com TikTok e YouTube.

Reforço em IA

A Meta também tem investido na incorporação de IA para tornar o Facebook mais atraente. A função “Imagine Yourself” possibilita a criação de imagens a partir de temas sugeridos pelo usuário, integrando-se ao Feed, Stories e perfis. O recurso de resumos de comentários, que destaca respostas em Grupos públicos e Páginas, também é um esforço para tornar a interação mais rápida e acessível.

Para reforçar o uso de IA, o Facebook ainda está testando um recurso de Notas, que permite aos usuários exibirem o status atual em um espaço acima de seus perfis, similar ao que já ocorre no Messenger. Outras funcionalidades, como o recurso Memories, trazem lembranças de fotos e mensagens, ajudando a fortalecer a experiência de uso ao lembrar momentos passados.

Criadores de conteúdo e monetização

Seguindo as mudanças, a Meta lançou recentemente um programa de monetização para criadores de conteúdo no Facebook. O objetivo é incentivar a criação de vídeos e conteúdos interativos, oferecendo um retorno financeiro mais atrativo.

As mudanças que o Facebook está implementando refletem a tentativa de se adaptar às novas demandas do público jovem, além de competir com a crescente popularidade de plataformas como TikTok. Ao explorar novas tecnologias e adaptar suas ferramentas de IA, a Meta busca resgatar a relevância do Facebook para uma geração que valoriza interações rápidas e personalizadas.