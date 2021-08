Tapetes: as vantagens e desvantagens de diferentes materiais

Responda esta pergunta: quando sai em busca de novos tapetes para a sala de casa, qual o critério você usa para a escolha? Você analisa apenas as dimensões, cor e estampa? Ou também se preocupa com os materiais utilizados na fabricação dessas peças - sua textura, resistência, e mais características. Pois saiba que é importante considerar isso também.

O texto a seguir apresenta uma série de informações com relação aos diferentes tipos de materiais mais comumente utilizados para fazer tapetes. Leia com atenção as informações para entender as vantagens e possíveis desvantagens de cada um. E após isso, faça a melhor escolha para a decoração do seu imóvel.

Critérios para escolha da peça ideal

Quando olhamos o nosso guarda-roupa, sabemos escolher qual roupa utilizar para valorizar o nosso visual.

O mesmo acontece na decoração de interiores, quando escolhemos os acessórios para casa. Dentre eles, os tapetes.

Para enriquecer a decoração da sala, somamos a móveis bonitos e revestimentos de pisos e paredes diversos artigos têxteis, como cortinas, almofadas e tapetes, é claro. E essas peças além de dar toques de cor ao cenário, também devem enfatizar a sua estética e ajudar no conforto ambiental.

Devemos, portanto, pensar no conjunto como um todo para escolher os itens certos. E especialmente com relação aos tapetes, é importante conhecer as principais características de cada material de fabricação. Também entender qual a utilização que será dada para o cômodo. Enfim, comparando as duas coisas podem definir quanto a resistência essas peças devem ter.

Conhecer bem as características do cômodo pode evitar também que os tapetes para sala venham a sofrer danos com sol excessivo, umidade e mais. Só que em ambientes fechados a preocupação é bem menor, óbvio.

Neste caso, podemos considerar utilizar peças elaboradas a partir de tecidos mais finos e com detalhes requintados no acabamento - já que estarão em locais mais protegidos.

Residência com pessoas com problemas respiratórios só podem ter tapetes para sala feitos em materiais antialérgicos. Não se esqueça de estudar também, com bastante atenção, o local onde cada peça será disposta. Em seguida, escolha o tipo de tapete apropriado. Quer sugestões? Então, leia os tópicos a seguir.

Algodão

O algodão é um material bastante utilizado na fabricação de tapetes para sala. Tais peças são bastante requisitadas, pois o tecido utilizado nelas é bem fácil de limpar. Isso deve facilitar a rotina de atividades domésticas.

Lã

A lã também é o material bastante utilizado na fabricação de tapetes, incluindo tapetes para sala. Este material é muito nobre; e a partir dele é possível criar peças magníficas capazes de valorizar todo tipo de decoração.

Porém, devido às suas características, não é indicado para decoração em ambientes com alta circulação de pessoas. Então, se for utilizar tapete de lã, que seja em um cantinho mais reservado de uma sala íntima.

Poliamida

É fácil confundir as peças de tapetes para sala feitas em algodão com aquelas feitas em poliamida, pois sua textura é bem similar. Esse é o tipo de peça indicada para salas com alta concentração de umidade no ar. Ao exemplo das decorações de salas de residências no litoral.

Couro

Os tapetes em couro natural - lembrando dos tapetes feitos de pele de vaca - possuem um desenho e textura diferenciados. Seu visual combina mais com decoração rústica, sendo peças resistentes e muito bonitas - ideais para salas de visita.

Chenille

Muitos outros tecidos nobres são utilizados na fabricação de tapetes para casa. O Chenille é uma opção bem sofisticada. Tapetes nesse material são indicados para salas de visita.

Borracha

Realizando uma busca nas lojas de artigos para casa, você verá à venda alguns tapetes feitos de EVA, vinil e borracha. Eles são ótimos, pois não absorvem umidade estão bem maleáveis.

Contudo, em nada combinam com decoração de sala de estar ou jantar, por exemplo. Então, por que fazem parte desta lista? Resolvemos citá-los pensando nos pais que decidem criar cantinhos de brincadeira para os filhos em salas íntimas.

Fibras naturais

Tapetes em fibras naturais, como juta e sisal, têm aparecido demais em propostas de decorações contemporâneas. Um dos motivos é que se trata de uma opção ecológica. Além disso, esses tapetes podem ser bastante resistentes à alta circulação de pessoas e a diversas questões ambientais - inclusive indicados para salas em áreas externas.

Polipropileno

O polipropileno é mais uma alternativa de material. Porém, embora tapetes feitos dele sejam uma tendência em alta na decoração, não são recomendados para áreas de muito tráfego. Ou seja, é uma opção a ser descartada das decorações de salas.

Nylon

O material poliamida volta a ser citado no final deste texto, fazendo referência aos tapetes fabricados em nylon. Diferente das peças feitas em polipropileno, essas são mais resistentes e, assim, indicadas para o uso em áreas de tráfego moderado a intenso. Portanto, uma opção a ser considerada para as decorações de salas.

