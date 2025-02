Novo rival? TikTok Shop chega ao México e muda o jogo para o Mercado Livre

O Mercado Livre domina o e-commerce na América Latina -- é líder isolado, por exemplo, no Brasil e no México. Mas isso não quer dizer que não haja ameaças a esse reinado.

A mais recente parece vir do mundo das redes sociais. O TikTok lançou sua plataforma de e-commerce no México, o que deve, inclusive, encurtar o caminho para chegar ao Brasil.

E a estratégia de expansão é agressiva: atrair vendedores rapidamente com condições vantajosas. A plataforma oferece 90 dias sem comissão (limitados a 100.000 pesos, cerca de US$ 5.000) e frete gratuito por tempo limitado, replicando táticas utilizadas em mercados como o Sudeste Asiático. O objetivo é impulsionar o crescimento inicial e consolidar sua posição como uma alternativa viável para vendedores e consumidores.

O time de Ruben Couto do Santander, que já tinha se debruçado sobre o TikTok Shop, acredita, no entanto, que, apesar da ameaça inicial, a chegada da plataforma pode representar também uma oportunidade para o Mercado Livre. Tudo depende de como a empresa vai se posicionar nos próximos meses.

O Mercado Livre, que consolidou seu domínio na América Latina graças a uma infraestrutura robusta de logística, pagamentos e marketplace, precisa agora lidar com um concorrente que alia engajamento digital e vendas por influência.

O time do banco acredita que há espaço para uma abordagem estratégica. Um dos sinais mais claros disso é a integração do Mercado Pago ao TikTok Shop no México, permitindo que consumidores utilizem a carteira digital do Mercado Livre para concluir transações na nova plataforma. Essa parceria pode gerar novas receitas via taxas de processamento e até facilitar a oferta de crédito para sellers no TikTok Shop.

Outro fator relevante é a possibilidade de monetização da infraestrutura logística do Mercado Livre. O TikTok Shop precisa garantir entregas rápidas e eficientes, e construir uma rede própria na América Latina demandaria investimentos elevados.

Assim, uma parceria estratégica entre as empresas pode ser mutuamente benéfica, permitindo que o Mercado Livre forneça serviços de armazenagem e entrega para vendedores do TikTok, gerando receita adicional.

Esse modelo já foi adotado pela Amazon nos Estados Unidos, onde sellers do TikTok Shop utilizam o programa Fulfilled by Amazon para gerenciar seus envios.

O grande diferencial do TikTok Shop, no entanto, está na sua integração com criadores de conteúdo. O modelo de vendas por influência já provou ser eficiente em mercados como a China, onde plataformas como o Douyin (TikTok chinês) movimentam bilhões de dólares por meio de transmissões ao vivo e recomendações de produtos.

O Mercado Livre, que já possui um programa de afiliados, poderia se beneficiar ao integrar suas ofertas dentro do próprio TikTok, criando uma ponte entre influenciadores e sua base de vendedores.

Ainda assim, o desafio é significativo. A chegada do TikTok Shop pressiona o Mercado Livre em categorias estratégicas como moda, beleza e eletrônicos, segmentos onde a influência digital pesa mais na decisão de compra.

Além disso, o novo player pode forçar o Mercado Livre a reduzir taxas, aumentar subsídios e intensificar investimentos em marketing para manter sua participação de mercado.

No Sudeste Asiático, por exemplo, o crescimento do TikTok Shop gerou um aumento na concorrência e levou plataformas como Shopee a reforçarem seus próprios canais de live commerce.

Para investidores, a principal questão é se o Mercado Livre conseguirá transformar essa ameaça em uma nova avenida de crescimento.

Caso consiga capitalizar a parceria com o TikTok Shop em pagamentos, logística e afiliados, pode diversificar suas receitas e consolidar sua posição como a infraestrutura digital do social commerce na América Latina.

No entanto, se o TikTok Shop ganhar escala rapidamente e atrair vendedores do Mercado Livre sem contrapartidas estratégicas, a plataforma pode enfrentar uma erosão gradual em seu volume de vendas.

A disputa entre engajamento digital e infraestrutura consolidada será decisiva para o futuro do comércio eletrônico na região: o Mercado Livre tem a vantagem da estrutura, enquanto o TikTok Shop aposta no consumo impulsionado por criadores de conteúdo.

É a famosa máxima: “se não pode vencê-los, junte-se a eles”.