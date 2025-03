Ele cresceu na fábrica de cerâmica do avô e hoje fatura milhões com revestimentos

No Brasil, o setor de materiais para construção movimenta bilhões de reais, mas ainda opera de forma analógica. Grandes marcas têm dificuldades para vender diretamente ao consumidor, e arquitetos precisam buscar diferentes fornecedores para cada projeto. Foi nesse cenário que a Arqplace nasceu.

Criada em 2017 por Fernando Martins, a empresa começou como um marketplace de revestimentos e hoje se tornou uma plataforma que conecta fabricantes de pedras, porcelanas, louças, metais e iluminação diretamente ao consumidor final.

O setor de revestimentos e materiais para construção já representa 6% do PIB da construção civil no Brasil. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos (Anfacer), a demanda deve crescer 15% em 2025.

Em 2023, a Arqplace faturou R$ 2,8 milhões, um avanço de 60,58% em relação ao ano anterior. O resultado garantiu à empresa um lugar no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, na categoria de 2 a 5 milhões de reais.

Agora, com um portfólio de mais de mil produtos e expansão no mercado de arquitetura, a empresa quer se consolidar como a principal plataforma de produtos para construção do país. “O varejo tradicional não atende mais as expectativas do consumidor de alto padrão. A gente entrega curadoria, personalização e um serviço mais ágil para esse público”, afirma Martins.

Da cerâmica ao digital

A história de Fernando Martins começa em Tambaú, interior de São Paulo, onde sua família trabalhou por décadas na indústria cerâmica. O avô fundou uma fábrica nos anos 60, que cresceu e depois faliu. Mais tarde, o pai e os tios retomaram o negócio, produzindo elementos vazados e cobogós, que se tornaram referência no setor.

Martins cresceu dentro da fábrica. Ainda criança, ajudava a construir fornos e carregava caminhões. Na adolescência, viajou pelo país trabalhando como chapa, descarregando cargas em diferentes estados. Apesar da conexão com o setor, seguiu um caminho diferente: formou-se em publicidade e começou a carreira em uma multinacional.

Em 2014, diante das dificuldades financeiras da fábrica da família, decidiu largar o emprego para ajudar o pai e os tios. Apostando no Facebook, criou uma estratégia digital simples, mas inovadora para a época. Em seis meses, abriu 200 novas revendas e atingiu 100 mil seguidores.

“Todo mundo dizia que vender revestimentos pela internet não daria certo. Mas os clientes queriam comprar, então eu fui lá e testei”, relembra. Em 2017, essa experiência virou a Arqplace.

O marketplace da arquitetura

A Arqplace começou vendendo revestimentos, mas logo expandiu sua oferta. Hoje, a plataforma reúne fornecedores de pedras naturais importadas, iluminação, metais, louças e vasos ornamentais de alto padrão.

O diferencial está na curadoria e no atendimento personalizado. A empresa não apenas vende os produtos, mas oferece um serviço que inclui envio de amostras; consultoria para arquitetos e integração com fabricantes, o que elimina intermediários e reduz os custos para o consumidor final.

Desde 2021, a Arqplace importa diretamente pedras naturais da Indonésia, incluindo os modelos Hijau e Hitam, que se tornaram seu carro-chefe. Com metro quadrado a partir de R$ 400, esses revestimentos ganharam espaço em projetos de alto padrão no Brasil.

A empresa também já fechou parcerias com grandes nomes, incluindo Luan Santana e marcas que participaram do Big Brother Brasil.

Escalar e automatizar

Até hoje, a Arqplace cresceu sem investidores. Com um faturamento que cresce acima de 50% ao ano, a empresa sempre se financiou com capital próprio. Mas, para acelerar ainda mais, o marketplace está passando por uma transformação.

O primeiro grande investimento será na automação da plataforma, melhorando a experiência do cliente e aumentando a produtividade. O time também pretende triplicar o número de fornecedores e ampliar o portfólio, trazendo mais opções para arquitetos e consumidores.

Outro foco para 2025 é melhorar a logística e a integração com fabricantes, garantindo entregas mais rápidas e eficientes. “Vender produtos para arquitetura online tem desafios gigantes, porque são itens pesados, frágeis e difíceis de transportar. Mas é justamente por isso que a gente se diferencia”, diz Martins.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

