Aveiro, em Portugal, já é casa para o Porto Digital

Pelas suas ruas tranquilas, Aveiro poderia facilmente ser confundida com Recife. Ambas as cidades, banhadas por rios que as atravessam e com centros urbanos repletos de charme histórico, compartilham uma energia acolhedora e uma certa informalidade que as tornam únicas.

É nesse cenário que o Porto Digital, um dos maiores polos de inovação do Brasil, encontra terreno fértil para expandir suas operações, com um programa de internacionalização que visa conectar startups brasileiras ao mercado europeu. E Aveiro, com sua infraestrutura e proximidade estratégica, é o local ideal para essa transformação.

O que o Porto Digital faz em Aveiro?

Com o apoio do governo de Pernambuco, o Porto Digital lançou o Programa de Internacionalização de Empresas Inovadoras, um projeto ambicioso que selecionou dez startups para abrir suas portas na Europa.

O objetivo é levar empresas de base tecnológica a explorar novos horizontes, adaptando-se ao mercado europeu e, especialmente, ao dinamismo de Portugal.

Até 2024, o Porto Digital já alcançou impressionantes R$ 6,2 bilhões de faturamento e gerou mais de 21 mil empregos, com 475 empresas integradas ao ecossistema. Esses números ilustram a força e a solidez do projeto no centro histórico de Recife, que agora busca replicar esse sucesso em solo europeu​.

Entre as empresas selecionadas para o programa, a Di2Win se destaca. A deeptech, especializada em inteligência artificial e automação de processos, foi a única representante do Nordeste no programa Google for Startups Accelerator.

“Portugal tem uma alta demanda por transformação digital, mas carece de fornecedores que possam atender a essa necessidade”, explica Paulo Tadeu, CEO da Di2Win. O primeiro contrato foi fechado no setor imobiliário, onde a startup está implementando soluções para acelerar a automação de processos documentais.

Além da Di2Win, o programa do Porto Digital oferece suporte estratégico a diversas outras startups, como Even3, Jalan, Neurobots e Cognvox. Cada uma delas passa por um processo de aceleração de 10 meses, que inclui mentorias, consultorias e suporte para adaptação de produtos e serviços ao mercado europeu.

Por que Aveiro?

A escolha de Aveiro como base para esse movimento não é acidental. A cidade, que combina tradição com uma visão moderna, é vista como um ambiente mais acessível e menos burocrático do que outros centros urbanos europeus, como Lisboa ou Porto.

“Há custos menores para implementação da internacionalização e mais possibilidades de captação de recursos de fomento europeus”, diz Lucena. O Porto Digital se responsabiliza por toda a adaptação ao mercado local — um processo que vai desde registrar a empresa até matricular o filho de um profissional na escola portuguesa.

Aveiro, em Portugal: cidade tem incentivos fiscais para startups

O valor compensa. Apesar de não confirmar o valor exato, Lucena diz que o custo aproximado para que cada empresa se instale em Aveiro é de R$ 50 mil, com o Sebrae subsidiando grande parte do valor.

Além disso, Aveiro oferece um custo de vida mais baixo e incentivos fiscais para startups, o que a torna ainda mais atraente para empresas que buscam uma entrada mais suave no mercado europeu. Existem leis que podem financiar até 70% de custos para empresas situadas fora dos grandes centros urbanos.

“Quando chegamos a Aveiro, não tivemos dificuldades para encontrar um lugar para morar. A cidade é acolhedora e, além de tudo, tem uma estrutura que facilita a adaptação, tanto para empresas quanto para os seus colaboradores”, diz Tadeu.

No futuro, a expectativa é de que mais empresas do Porto Digital sigam esse caminho. O programa está apenas no começo, mas o impacto já é palpável. A Di2Win, por exemplo, espera consolidar sua operação na Europa e expandir para outros mercados, como o México, como parte de sua estratégia global. O programa de internacionalização tem a meta de acelerar 40 empresas nos próximos quatro anos​.