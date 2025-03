Vibe coding: a nova tendência que está transformando startups, segundo o Y Combinator

O CEO da aceleradora de startups Y Combinator, Garry Tan, disse que a inteligência artificial está impulsionando startups em estágios iniciais, que estão crescendo como nunca antes, em uma entrevista à CNBC.

Nos últimos nove meses, as startups tiveram um crescimento agregado de 10% por semana. “Isso nunca aconteceu antes em um estágio inicial de venture”, disse. As startups estão atingindo US$ 10 milhões em receita com equipes de menos de dez pessoas.

Tan explicou que o avanço significativo está relacionado ao que se chama de “vibe coding”. O termo cunhado por um dos fundadores da OpenAI Andrej Karpathy diz respeito ao processo de deixar grandes modelos de linguagem gerarem código de aplicativos, em vez de precisar de uma grande equipe de engenheiros. A tecnologia também consegue resolver bugs e fazer alterações, sem que seja necessário que um humano escreva os códigos si próprio.

“Às vezes, você pode apenas aceitar todas as alterações mesmo sem olhar as mudanças que ela fez porque, agora, [a IA] é boa a esse ponto”, afirmou. “Isso pode parecer um pouco assustador. Mas o que significa para fundadores é que você não precisa de um time de 50 ou 100 engenheiros. Você pode ter um time de 10”, completou.

De acordo com Tan, cerca de 25% do grupo de startups atualmente em aceleração no Y Combinator utilizaram IA para escrever 95% do código.

IA e o impacto no mercado de trabalho

Tan também falou sobre os receios de cortes de empregos, em especial, entre jovens engenheiros, e afirmou que o momento também pode representar uma “oportunidade”.

“Talvez seja aquele engenheiro que não conseguiu emprego na Meta ou no Google que, na verdade, pode construir um negócio fazendo US$ 10 milhões ou US$ 100 milhões em um ano com dez pessoas”, disse.