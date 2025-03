Este negócio de Recife já processou R$ 22 bilhões e agora quer levar o Pix para o mundo

Com uma proposta de inovação no setor financeiro, o Z.ro Bank, fintech fundada em Recife, ganhou destaque no Brasil com soluções para transações de pagamentos e câmbio, além de ser pioneira na implementação de blockchain para operações bancárias.

A empresa, que foi uma das vencedoras do ranking Exame Negócios em Expansão 2024 , se prepara agora para dar um passo importante: levar sua solução de pagamentos digitais para a América Latina, com foco inicial em Argentina, Chile e Peru.

A estratégia visa transformar a experiência financeira nesses países, replicando o sucesso do modelo de pagamento instantâneo do Pix, e permitindo que empresas globais realizem transações de maneira mais simples e eficiente.

Assim com o Z.ro Bank, a sua empresa pode estar nas páginas da EXAME. Inscreva-se gratuitamente no ranking Negócios em Expansão 2025!

A história

Fundada em 2019 por Edísio Pereira Neto, o Z.ro Bank surgiu para transformar o setor financeiro digital, inicialmente oferecendo serviços de câmbio e criptomoedas.

Em 2020, a fintech lançou seu aplicativo e rapidamente se destacou por permitir a conversão de criptomoedas em tempo real e realizar transferências sem taxas.

Em 2022, a empresa mudou o foco para o mercado B2B, passando a oferecer soluções financeiras para empresas com alto volume de transações, como e-commerces, marketplaces e plataformas de games.

A grande virada para o Z.ro Bank aconteceu com a criação do Pix-as-a-Service, uma solução para processar altos volumes de pagamentos via Pix, adaptada para empresas de diversos setores.

Ao longo de 2023, a fintech consolidou seu lugar no mercado, processando mais de R$ 22,5 bilhões em transações, com um crescimento de 1.200% na receita líquida.

O modelo de negócios

O Z.ro Bank se diferencia no mercado financeiro por sua infraestrutura tecnológica própria, permitindo oferecer serviços de Pix e câmbio sob medida para empresas.

A fintech integra APIs de diferentes bancos, garantindo liquidez 24 horas por dia e a capacidade de processar transações em alta escala.

Com o crescimento do mercado de criptomoedas, o Z.ro também aposta na solução Crypto-as-a-Service, que permite que outras fintechs integrem compra, venda e custódia de criptomoedas em seus aplicativos.

Além de operar no Brasil, o Z.ro Bank planeja expandir sua presença internacional, levando sua expertise em pagamentos instantâneos e blockchain para mercados da América Latina. A missão é adaptar o modelo do Pix para os países onde a experiência financeira ainda é marcada por transações lentas e caras.

Segundo Edísio Pereira Neto, que também é o CEO da empresa, a solução será adaptada às necessidades locais, integrando-se com os métodos de pagamento específicos de cada país, como o PagoCon da Argentina ou o Webpay do Chile. "Queremos levar a experiência de pagamentos instantâneos para fora do Brasil, criando soluções customizadas e com alta escalabilidade", afirma.

A aposta no exterior

A expansão do Z.ro Bank para a América Latina tem como objetivo aumentar a conectividade financeira e reduzir as barreiras no comércio internacional.

Com o lançamento da operação em Argentina, Chile e Peru previsto para o final de 2024, a fintech busca transformar a experiência de pagamentos nesses países, onde o processo de transações financeiras ainda envolve custos elevados e demora.

A estratégia inclui a criação de soluções multimoedas, que permitem o uso de criptomoedas, além das tradicionais moedas fiduciárias, para facilitar operações internacionais.

Um dos principais desafios para o Z.ro Bank será adaptar sua solução de pagamentos às exigências regulatórias de cada país. Para isso, a empresa está em processo de contratação de executivos com experiência local, que possam liderar as operações nesses mercados.

“O modelo do Pix será uma base importante, mas também precisamos ajustar nossas soluções para cada contexto, especialmente em relação à regulação e ao comportamento do consumidor”, explica Edísio.

O impacto do Pix

O sucesso do Pix no Brasil foi um marco para o Z.ro Bank, e a empresa entende que sua experiência no sistema de pagamentos instantâneos será crucial para o sucesso da expansão internacional.

A empresa já processa uma parte significativa do volume de transações de Pix entre pessoas e empresas no Brasil — cerca de 5% de todas as transações.

Além disso, o modelo de negócios do Z.ro, baseado em tecnologia própria e automação de processos, permite à fintech escalar rapidamente suas operações sem aumento significativo de custos fixos, algo que proporciona alta eficiência operacional.

Em 2024, a empresa triplicou seu volume de transações e também a receita, que chegou a R$ 100 milhões . Parte desse crescimento veio do aumento da base de clientes. Com a aposta fora do Brasil, a operação internacional deve representar 50% da receita até o fim do ano.

A expansão

O Z.ro Bank teve um crescimento expressivo nos últimos anos, destacando-se entre as fintechs de mais rápido crescimento no Brasil. No ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, a empresa ocupou a 3ª posição, com um crescimento de 1.579% em sua receita líquida, saltando de R$ 1,5 milhão para R$ 25 milhões de 2022 para 2023. Para Edísio Pereira Neto, a guinada tem a ver com a aposta em tecnologia e inovação.

“Nosso diferencial é construir soluções sob medida para cada cliente, com foco em alta escalabilidade e integração com sistemas locais. O Z.ro Bank nasceu para atender as necessidades das empresas e, agora, estamos prontos para levar nossa experiência para o mercado internacional”, afirma.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

A edição 2025 já está com inscrições abertas. A participação é 100% gratuita. As inscrições vão até 5 de maio, mas quem concluir o cadastro antes de 31 de março ganhará o acesso a uma trilha de conteúdos online dedicados a empreendedores dentro da plataforma LIT, da escola de negócios Saint Paul.

Entre os conteúdos estão inteligência artificial, sustentabilidade corporativa, gestão de times de alta performance, capital de giro e gestão do fluxo de caixa, marketing digital e cenário econômico.

Não fique de fora da maior celebração do empreendedorismo brasileiro. Clique aqui para começar a sua inscrição.