Distrito de inovação de Recife com mais de 400 startups, Porto Digital abre filial na Europa

Um dos distritos de inovação mais conhecidos do Brasil, o Porto Digital de Recife tem uma ambição global.

Nesta quarta-feira (2), o grupo à frente do hub de startups na capital pernambucana inaugurou a sede do Porto Digital Europa, o primeiro fora do Brasil.

O destino escolhido foi Aveiro, cidade litorânea de Portugal a 250 quilômetros ao norte de Lisboa. Por ali, estão universidades de ponta e escritórios de empresas de tecnologia como a operadora de telefonia Altice.

O Porto Digital Europa foi instalado num prédio histórico no centro de Aveiro que passou por um retrofit para sediar startups. Ao total, são 1.300 metros quadrados com 200 posições de trabalho.

"O hub chega para conectar o ecossistema de tecnologia e inovação brasileiro ao mercado europeu, impulsionando parcerias estratégicas e promovendo a internacionalização de empresas brasileiras e a atração de negócios portugueses para o Brasil", diz Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

"Além disso, vamos ajudar a construir um ecossistema local com a nossa cara, obviamente respeitando a cultura local."

Onde tudo começou

Fundado em 2000, a partir de uma organização social sem fins lucrativos, o Porto Digital foi decisivo para uma guinada positiva no centro de Recife.

Na época, a área vivia um êxodo de empresas e moradores para municípios da Grande Recife com terrenos mais amplos — e custos menores.

A combinação de incentivos fiscais da prefeitura e o apoio de universidades locais, capitaneada pelo Porto Digital, motivou muitas empresas de tecnologia a abrir escritórios em prédios até então abandonados na região.

De lá para cá, o centro do Recife atraiu grandes empresas de tecnologia como Accenture, NTT Data e Qualcomm, além de startups. Ao total, são 415 empresas no Porto Digital.

Em 2023, o conjunto de empresas instaladas ali faturou 5,4 bilhões de reais, alta de 14% em 12 meses. O parque empresarial emprega 18.400 pessoas.

Além de Recife, a organização social à frente do Porto Digital faz a gestão de distritos de inovação no estado de Goiás e na cidade de Caruaru, no agreste pernambucano.

Na conta da organização estão também projetos educacionais de fomento à inovação em universidades de Aracaju e Brasília.

Porto Digital de Recife, Pernambuco: um dos distritos de inovação mais conhecidos dentro e fora do Brasil (WikimediaCommons/Américo Nunes/Wikimedia Commons)

Por que Aveiro

A escolha por Aveiro se deu por algumas razões fundamentais. "Primeiro, teríamos que ficar fora dos grandes centros urbanos, porque precisávamos acessar fundos locais de fomento à inovação e isso só pode ser feito em cidades do interior europeu", diz Lucena.

Além disso, Aveiro tem uma grande semelhança com o centro histórico do Recife — e, portanto, estava em busca de uma iniciativa para recuperar a vocação econômica.

Por isso, a liderança do Porto Digital teve o apoio de autoridades locais e da Universidade de Aveiro, uma referência em tecnologia em Portugal.

"Por fim, aproximadamente 10% da população da cidade e da universidade é formada por brasileiros e isso ajuda muito no processo de internacionalização", diz Lucena.

Ao contrário da matriz em Recife, onde o trabalho começou praticamente do zero, o Porto Digital Europa nasce já ao redor de um ecossistema de empresas consolidado.

"Hoje o mainstream da inovação global está concentrado em dois países: Estados Unidos e China, mas a Europa, por ser um consumidor em escala bem maior, tem condições de participar do jogo global com uma força muito maior do que o Brasil", diz Lucena.

"E Portugal, apesar de ser um país bem menor que o Brasil, está na Europa, que consome e produz produtos de inovação em uma escala bem maior que a nossa."

A inauguração faz parte da programação do Brazil Tech Days, evento para fomentar as conexões empresariais entre os dois países e que é realizado pelo Porto Digital no município com patrocínio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Por ora, a unidade de Aveiro é a única planejada fora do Brasil. “Nossa ideia é que esta seja a base para a Europa toda”, diz Lucena.

“Vamos colocar nossa energia aqui e, em Aveiro, iremos ajudar a cidade como ajudamos o Recife.”