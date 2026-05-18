Exclusivo: Bacio di Latte lança sorvete zero e milkshake proteico

Na onda da redução de açúcar e do aumento do consumo de proteínas que circula entre as novas gerações, o sorvete parecia perder um pouco do espaço. Não será o caso com a Bacio di Latte, que lança nesta terça-feira, 19, uma linha de gelatos zero açúcar e milkshakes proteicos.

A novidade chega em três sabores diferentes, equilibrados para encaixar nas rotinas de redução de açúcares e carboidratos. Para uma porção de 60 gramas, a opção de Pistacchio tem somente 81 calorias. A de cioccolato chega em segundo lugar, com 89 calorias, e a de Doce de Leite aparece com 100 calorias.

O desafio, contou a marca à Casual EXAME, foi manter as características do gelato comum nos novos produtos. A Bacio optou por manter exatamente a mesma base de ingredientes nobres da linha tradicional, como o leite, o creme de leite fresco, o cacau e a pasta de pistache. O açúcar, por outro lado, ficou de fora na linha zero.

No caso dos milkshakes, a mistura foi feita com o gelato sem açúcar ao aporte de 30g de proteína por unidade (490ml), a partir de whey protein concentrado.

O salto para o mercado fit

Para o sócio-fundador e CEO da Bacio di Latte, Edoardo Tonolli, a expansão do cardápio acompanha o amadurecimento do próprio público da marca.

"A Bacio di Latte nasceu com a missão de oferecer o melhor gelato artesanal do Brasil, e isso nunca mudou. O que evolui é o consumidor, e nós evoluímos junto. A linha Bacio Zero é a nossa resposta a quem quer viver bem sem abrir mão do que gosta", contou o CEO. "Não alteramos um único ingrediente nobre da nossa base; reinventamos a fórmula para que o gelato caiba em ainda mais momentos da vida das pessoas. É o mesmo sabor de sempre, agora com ainda mais liberdade."

A nova linha Bacio Zero chega a todas as lojas físicas da rede no Brasil a partir do dia 19 de maio. Também estará disponível no app próprio da marca, no e-commerce e nas plataformas parceiras de delivery, como iFood e Rappi.