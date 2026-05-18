Exclusivo: Bacio di Latte lança sorvete zero e milkshake proteico

Bacio di Latte zero: opção proteica e sem açúcar chega às lojas nesta semana (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 18 de maio de 2026 às 10h35.
Última atualização em 18 de maio de 2026 às 10h37.
Na onda da redução de açúcar e do aumento do consumo de proteínas que circula entre as novas gerações, o sorvete parecia perder um pouco do espaço. Não será o caso com a Bacio di Latte, que lança nesta terça-feira, 19, uma linha de gelatos zero açúcar e milkshakes proteicos.
A novidade chega em três sabores diferentes, equilibrados para encaixar nas rotinas de redução de açúcares e carboidratos. Para uma porção de 60 gramas, a opção de Pistacchio tem somente 81 calorias. A de cioccolato chega em segundo lugar, com 89 calorias, e a de Doce de Leite aparece com 100 calorias.
O desafio, contou a marca à Casual EXAME, foi manter as características do gelato comum nos novos produtos. A Bacio optou por manter exatamente a mesma base de ingredientes nobres da linha tradicional, como o leite, o creme de leite fresco, o cacau e a pasta de pistache. O açúcar, por outro lado, ficou de fora na linha zero.
No caso dos milkshakes, a mistura foi feita com o gelato sem açúcar ao aporte de 30g de proteína por unidade (490ml), a partir de whey protein concentrado.
Para o sócio-fundador e CEO da Bacio di Latte, Edoardo Tonolli, a expansão do cardápio acompanha o amadurecimento do próprio público da marca.
"A Bacio di Latte nasceu com a missão de oferecer o melhor gelato artesanal do Brasil, e isso nunca mudou. O que evolui é o consumidor, e nós evoluímos junto. A linha Bacio Zero é a nossa resposta a quem quer viver bem sem abrir mão do que gosta", contou o CEO. "Não alteramos um único ingrediente nobre da nossa base; reinventamos a fórmula para que o gelato caiba em ainda mais momentos da vida das pessoas. É o mesmo sabor de sempre, agora com ainda mais liberdade."
A nova linha Bacio Zero chega a todas as lojas físicas da rede no Brasil a partir do dia 19 de maio. Também estará disponível no app próprio da marca, no e-commerce e nas plataformas parceiras de delivery, como iFood e Rappi.