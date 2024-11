"Carnaval do Conhecimento" no Porto Digital de Recife levará uma startup para a Europa

Desde a atriz Regina Casé até o prefeito de Recife estarão presentes no festival REC’n’Play. O evento que combina tecnologia, economia criativa e negócios reunirá cerca de 55 mil pessoas pelas ruas do Porto Digital, um dos distritos de inovação mais conhecidos do Brasil e responsável por abrigar mais de 400 startups.

O evento, conhecido como "Carnaval do Conhecimento", começa nesta quarta-feira, 6, e vai até o sábado, 9. Serão mais de 700 atividades e 1.500 horas de conteúdo nas ruas e prédios históricos de Recife.

A principal aposta do evento é a competição de startups, que irá premiar uma vencedora com uma imersão internacional no Porto Digital Europa.

Em outubro, o grupo à frente do hub de startups na capital pernambucana inaugurou a filial na cidade litorânea de Aveiro, em Portugal. O objetivo por lá é promover a internacionalização de startups brasileiras e construir um novo ecossistema.

Agora, o Rec'N'Play terá a primeira Arena de Negócios. Mais de 120 startups estarão presentes para expor seus produtos, participar de rodadas de pitch para investidores e concorrer ao prêmio principal

O que fazer no REC’n’Play?

Além da competição de startups, o REC’n’Play terá mais de 1.500 horas de conteúdo entre debates, palestras e workshops. Abaixo, os destaques:

Inteligência Artificial (IA) : novo espaço com atividades imersivas, experimentações e experiências de IA voltadas a iniciantes e profissionais;

: novo espaço com atividades imersivas, experimentações e experiências de IA voltadas a iniciantes e profissionais; Arena Gamer : triplo de máquinas e consoles em relação ao ano passado, com competições e disputas de e-sports;

: triplo de máquinas e consoles em relação ao ano passado, com competições e disputas de e-sports; Polo Infantil: espaço dedicado a atividades educativas e entretenimento para crianças, com oficinas, contação de histórias e exposições.

Para Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, o festival representa um movimento para ampliar o ecossistema de inovação no Brasil: “Queremos gerar conexões que durem além do evento e impactem o futuro da tecnologia, cultura e educação”.

Como participar do REC’n’Play?

A participação é gratuita, mas é necessário um Passaporte REC'n'Play, que pode ser baixado no site oficial. O aplicativo do evento também estará disponível para ajudar o público a montar uma agenda personalizada e acessar informações em tempo real sobre a programação.