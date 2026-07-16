Atacadão lidera recomendações do ChatGPT sobre onde comprar itens da cesta básica

O Atacadão liderou 11 dos 35 rankings de estabelecimentos recomendados pelo ChatGPT para a compra de itens da cesta básica, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza. O resultado faz parte de um estudo da Ranqia, deeptech que analisou como o sistema organiza respostas sobre marcas, preços e canais de venda.

A pesquisa avaliou 105 prompts, comandos enviados a uma inteligência artificial, distribuídos entre 35 produtos e três intenções de busca: melhores marcas, melhores preços e melhor lugar para comprar. As execuções foram independentes e seguiram uma amostragem padronizada, em julho de 2026, no ChatGPT 5.5 Instant.

Os dados mostram que a mudança na pergunta altera as empresas citadas e a ordem em que elas aparecem. A sobreposição média entre os dez primeiros colocados nos rankings de melhores marcas e melhores preços foi de 35,1%. Entre marcas e lugares de compra, o índice caiu para 22,4%. Na comparação entre preço e lugar, chegou a 28,8%.

A visibilidade média do líder alcançou 97,5% nas perguntas sobre "melhores marcas". O percentual foi de 87,9% nas consultas sobre "preços" e de 75,9% nas buscas por "lugares para comprar". Segundo a pesquisa, as respostas sobre marcas concentram as menções, enquanto as recomendações de varejistas incluem um número maior de empresas.

A visibilidade indica a frequência com que uma empresa ou marca apareceu nas respostas. A posição média registra a ordem em que a empresa foi apresentada. Por esse critério, uma marca pode liderar em presença, mas não ocupar a abertura das listas.

No arroz, por exemplo, a Camil registrou 98% de visibilidade e posição média de 3,35. Prato Fino apareceu em 97,5% das respostas, com posição média de 3,90. Tio João teve visibilidade de 95,5%, mas alcançou posição média de 1,37 e abriu 71,2% das listas em que foi citado. Urbano ficou com 76,5% de presença e posição de 2,50, enquanto Pilecco Nobre marcou 51% e posição de 5,77.

No café, Orfeu liderou em visibilidade, com 97%, e posição média de 3,86. A 3 Corações apareceu em 96% das respostas e teve posição média de 1,04. Melitta também registrou 96%, com posição de 2,28. Coffee++ alcançou 91,5% e posição de 5,91, enquanto Pilão teve 53,5% e posição de 4,45.

Os resultados representam padrões probabilísticos das respostas do ChatGPT e não uma avaliação objetiva sobre qual marca é melhor ou oferece o menor preço.

Atacadão aparece em 33 dos 35 rankings de compra

Atacadão liderou 11 dos 35 rankings de estabelecimentos recomendados pelo ChatGPT. (Leandro Fonseca/Exame)

O Atacadão ficou na primeira posição nas recomendações de onde comprar arroz, açúcar, óleo de soja, farinha de trigo, sal, molho de tomate, sardinha, ovos, creme dental, detergente e amaciante. A rede apareceu entre os 20 primeiros em 33 dos 35 produtos e integrou o grupo dos três primeiros em 25 categorias.

O Carrefour somou cinco lideranças, em atum, biscoito, milho, ervilha e condicionador. Assaí liderou três categorias: esponja, limpador multiuso e saco de lixo. Mercado Livre também teve três primeiras posições, em fubá, shampoo e sabão em pó.

Drogasil ocupou a liderança nas buscas por desodorante e escova de dentes. Droga Raia ficou em primeiro lugar para sabonete e absorvente. Tenda Atacado liderou em papel higiênico, Magalu em água sanitária e Busca Café nas consultas sobre café.

Atacadão, Assaí e Tenda Atacado reuniram 15 das 35 lideranças, ou 42,9% das perguntas sobre lugar de compra. Droga Raia e Drogasil somaram quatro primeiras posições entre os sete itens de higiene pessoal avaliados.

Nos demais produtos de higiene, o Atacadão liderou em creme dental, Mercado Livre em shampoo e Carrefour em condicionador. Em seis categorias, uma marca de produto, e não uma loja, ocupou a primeira posição: Camil, Barilla, Yoki, Ninho, Quaker e Lysoform.

A distribuição dos resultados indica uma separação entre os canais conforme o produto pesquisado. Atacarejos aparecem em itens de reposição doméstica, farmácias em produtos de higiene e marketplaces, plataformas que reúnem vendedores, em itens de limpeza e cuidados pessoais.

Marcas associadas à qualidade perdem espaço nas buscas por preço

A comparação entre intenções de busca mostrou mudanças de liderança em 14 categorias. No açúcar, Native liderou entre as melhores marcas, enquanto União ficou na primeira posição em preço. No café, Orfeu liderou em marca e Maratá em preço. No óleo de soja, a troca ocorreu entre Soya e Liza.

No macarrão, De Cecco foi a primeira colocada nas perguntas sobre marca, enquanto Adria liderou em preço. Na farinha de trigo, Renata ficou na primeira posição em marca e Nordeste em preço. No leite em pó, Piracanjuba liderou em marca e Italac em preço.

Heinz e Predilecta dividiram as lideranças de molho de tomate entre marca e preço, respectivamente. Bauducco e Marilan ocuparam essas posições no biscoito. Colgate e Sorriso apareceram no creme dental; Wella Professionals e Elseve no shampoo; Dove e Palmolive no sabonete; Rexona e Nivea no desodorante; Downy e Comfort no amaciante; e Lysoform e Urca no desinfetante.

No ranking de macarrão, De Cecco e Barilla tiveram 98,5% de visibilidade, com posições médias de 1,66 e 2,83. La Molisana registrou 96,5% e posição de 2,75. Adria alcançou 93,5% e posição de 6,48, enquanto Renata teve 92% e posição de 6,36. Nas consultas sobre preço, Adria chegou a 95% de visibilidade.

Entre as marcas de leite em pó, Piracanjuba alcançou 99,5% de presença e posição média de 2,02. Ninho teve 94% de visibilidade e posição de 1,04. Itambé e Italac registraram 92,5%, com posições de 3,23 e 3,91. Parmalat apareceu em 52,5% das respostas e teve posição média de 4,73.

No biscoito, Bauducco liderou com 97% de visibilidade e posição média de 1,74. Marilan registrou 96,5% e posição de 3,24. Piraquê teve 94% de presença e posição de 1,28. Nestlé alcançou 85% e posição de 4,83, enquanto Mãe Terra ficou com 76% e posição de 6,75. Nas perguntas sobre preço, Marilan chegou a 98%.

Colgate, Sensodyne e Oral-B empataram com 98,5% de visibilidade no creme dental. As posições médias foram de 1,06, 2,58 e 2,78, respectivamente. Elmex teve 90,5% de presença e posição de 4,46. Parodontax registrou 54% e posição de 4,70.

No shampoo, Wella Professionals teve 97% de visibilidade e posição média de 2,71. Kérastase alcançou 94% e posição de 1,19. Pantene registrou 92,5% e posição de 7,36. Lola Cosmetics teve 86% e posição de 10,08, enquanto Dove apareceu em 84% das respostas, com posição de 8,71.

Rexona e Dove empataram com 98,5% de visibilidade no desodorante. Rexona teve posição média de 1,05, ante 2,21 da Dove. Nivea registrou 97,5% e posição de 3,23. Perspirex alcançou 79,5% e posição de 6,24. Herbíssimo teve 77% e posição de 5,76.

No sabão em pó, Brilhante liderou em visibilidade, com 98%, mas apresentou posição média de 3,71. Omo apareceu em 96% das respostas e teve posição de 1,10. Assim registrou 88% e posição de 5,14; Surf, 68,5% e posição de 5,69; e Tixan Ypê, 62,5% e posição de 2,39.

Veja liderou o ranking de limpadores multiuso, com 95,5% de visibilidade e posição média de 1,25. Cif alcançou 93% e posição de 2,40. Ypê teve 69% e posição de 3,22. Azulim registrou 63% e posição de 5,02, enquanto Uau teve 45,5% e posição de 4,40. Veja também liderou nas consultas sobre preço, e Assaí ficou em primeiro lugar nas buscas por onde comprar.

Outras categorias apresentaram líderes com visibilidade próxima ou igual a 100%. Camil chegou a 99% no feijão; Native, a 99,5% no açúcar; Soya, a 99,5% no óleo de soja; Yoki, a 98,5% na farinha de mandioca e 98% no fubá; Heinz, a 99% no molho de tomate; Bonduelle, a 99,5% na ervilha em conserva; e Quaker, a 99% na aveia.

Nos produtos de higiene e limpeza, Mili teve 95% de visibilidade no papel higiênico; Dove, 98% no sabonete; Intimus, 100% no absorvente; Limpol, 96% no detergente; Downy, 100% no amaciante; Qboa, 97% na água sanitária; Scotch-Brite, 99,5% na esponja; e Embalixo, 98% no saco de lixo.

Reddit aparece em 81,9% das perguntas analisadas

A pesquisa também mapeou as fontes usadas pelo ChatGPT para formular as recomendações. Ao menos uma fonte foi apresentada em 96,3% das respostas, mas somente 16,5% das páginas recuperadas durante as buscas apareceram na resposta final.

O MyBest foi o domínio com participação em mais respostas, citado em 43,48% do material analisado e com cobertura de 82,9% dos 105 prompts. O Reddit apareceu em 19,24% das respostas e em 81,9% das perguntas, percentual acima do registrado pelos sites de varejistas.

Buscapé esteve em 11,60% das respostas e cobriu 50,5% dos prompts. Proteste registrou 11,47% e cobertura de 35,2%. Carrefour apareceu em 6,05% das respostas e em 38,1% das perguntas.

UOL teve participação de 5,69% e cobertura de 27,6%. Cupom Online apareceu em 4,41% das respostas e em 14,3% dos prompts. Mercado Livre e Abril registraram 4,01% cada, com coberturas de 30,5% e 19%, respectivamente. Rappi teve participação de 3,54% e cobertura de 28,6%.

O conjunto de fontes inclui sites de resenhas de produtos, comunidades, comparadores de preços, entidades de defesa do consumidor, veículos de imprensa e varejistas. Pesquisas de preços publicadas por governos estaduais, com ocorrências de páginas de São Paulo e da Paraíba, também foram recuperadas nas consultas relacionadas à cesta básica.

A distância entre recuperação e citação mostra que a disponibilidade de uma página nos mecanismos de busca não determina sua presença na resposta. O sistema precisa localizar, interpretar e selecionar o conteúdo como evidência para que a fonte seja exibida ao usuário.

A Ranqia atua com Generative Engine Optimization, otimização de conteúdo para mecanismos de inteligência artificial, e Answer Engine Optimization, otimização para sistemas que produzem respostas. A plataforma monitora empresas, marcas, produtos, pessoas e fontes mencionadas por modelos generativos, assim como a posição, os argumentos e os domínios usados nas respostas.