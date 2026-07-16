Preço de veículos usados cai no primeiro semestre de 2026, mostra estudo

Os preços dos veículos usados recuaram no primeiro semestre de 2026, enquanto os modelos zero quilômetro permaneceram praticamente estáveis. É o que aponta o Índice Webmotors, levantamento que acompanha mensalmente a variação dos preços médios dos veículos anunciados na plataforma.

De janeiro a junho, os veículos usados com motor a combustão acumularam desvalorização de 1,97%, acima da queda de 1,24% registrada no mesmo período de 2025. O resultado representa uma piora de 0,73 ponto percentual na comparação anual.

Já os veículos zero quilômetro a combustão registraram variação acumulada negativa de 0,30% no semestre. Apesar da leve queda, o comportamento indica maior estabilidade em relação ao primeiro semestre do ano passado, quando os preços haviam subido 0,81%.

Mercado de usados enfrenta maior pressão

Na avaliação da Webmotors, a diferença de desempenho entre os segmentos reflete um mercado de veículos novos sustentado por uma demanda mais resiliente, enquanto os usados passaram por um ajuste mais intenso de preços.

"Enquanto os veículos 0 km mantiveram preços relativamente estáveis no primeiro semestre de 2026, os usados apresentaram uma trajetória de desvalorização ligeiramente superior", diz Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.

"Esse comportamento pode indicar um mercado de novos sustentado por uma demanda mais resiliente e estratégias comerciais das montadoras, ao mesmo tempo em que o segmento de usados enfrentou maior competição, com necessidade de ajustes de preços para estimular as vendas", complementa.

Elétricos reduzem ritmo de desvalorização

Entre os veículos elétricos, os modelos zero quilômetro acumularam variação negativa de 0,10% no primeiro semestre, uma melhora de 0,90 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2025, quando o índice foi de -1,00%.

Nos elétricos usados, a desvalorização ficou em 1,78%, bem abaixo da registrada um ano antes (5,76%), o que representa uma melhora de 3,98 pontos percentuais.

Híbridos seguem em queda

Os híbridos zero quilômetro encerraram o semestre com variação acumulada de -0,67%, praticamente em linha com os -0,54% registrados no primeiro semestre de 2025.

Já os híbridos usados tiveram desvalorização de 4,33%, ante 3,50% no mesmo período do ano passado, uma piora de 0,83 ponto percentual.