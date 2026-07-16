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Quatro traços de personalidade que revelam uma inteligência emocional acima da média

Alguns comportamentos comuns podem revelar uma habilidade decisiva para crescer na carreira

Inspiração (Thinkstock/Thinkstock)

Inspiração (Thinkstock/Thinkstock)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 16 de julho de 2026 às 14h27.

Inteligência emocional nem sempre aparece em grandes discursos ou demonstrações evidentes de autocontrole — muitas vezes, ela se manifesta em atitudes discretas como pedir orientação antes de tomar uma decisão, ouvir uma crítica sem se defender imediatamente ou reconhecer um erro diante da equipe.

A habilidade envolve compreender e administrar as próprias emoções, além de interpretar melhor as reações de quem está ao redor. No trabalho, ela interfere na forma de receber avaliações, construir relações, enfrentar falhas e aprender com outras pessoas. 

Quatro comportamentos desse tipo podem indicar que uma pessoa é mais emocionalmente inteligente do que acredita. As informações foram retiradas da Inc.

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1. Você pede conselhos, não apenas feedback

Perguntar “como eu fui?” pode levar a respostas genéricas ou excessivamente cuidadosas. A pessoa que avalia tende a olhar para o que já aconteceu e, muitas vezes, evita uma crítica mais direta.

Pedir conselho produz outro tipo de conversa. Em vez de solicitar um julgamento sobre o passado, o profissional direciona a atenção para o futuro: “o que eu poderia fazer melhor?” ou “como você conduziria essa situação?”.

Pesquisadores da Harvard Business School identificaram que participantes que pediram conselhos receberam 34% mais pontos de melhoria e 56% mais sugestões práticas do que aqueles que solicitaram feedback. A formulação voltada ao futuro favoreceu respostas mais específicas e acionáveis.

A atitude também demonstra abertura para aprender. Ao consultar alguém, o profissional reconhece o conhecimento e a experiência do interlocutor sem interpretar a ajuda como ameaça à própria competência.

2. Você consegue aproveitar uma crítica

Receber uma avaliação negativa costuma provocar desconforto. A reação imediata pode ser justificar a decisão, contestar quem falou ou ignorar a informação.

Pessoas emocionalmente inteligentes não deixam de sentir incômodo. A diferença está na capacidade de evitar que a emoção encerre a conversa.

Aceitar uma crítica também não significa concordar automaticamente com tudo. Significa analisar a mensagem antes de descartá-la, identificar exemplos concretos e decidir quais ajustes fazem sentido.

3. Você admite os próprios erros

Reconhecer uma falha pode parecer incompatível com a imagem de confiança esperada de um líder. O efeito, porém, pode ser o oposto.

Quando alguém admite que tomou uma decisão equivocada, reduz o incentivo para que colegas escondam problemas. A transparência ajuda a criar um ambiente no qual dúvidas, limitações e erros podem ser discutidos antes de causar consequências maiores.

Admitir um erro não exige dramatização. Uma resposta consistente informa o que aconteceu, assume a responsabilidade e mostra qual medida será tomada para corrigir o problema e evitar sua repetição.

4. Você prefere conversas profundas à conversa superficial

Não gostar de conversas sobre o tempo ou de perguntas automáticas em eventos de networking pode não ser uma deficiência social. O interesse por diálogos mais profundos também pode revelar curiosidade e disposição para compreender outras pessoas.

Uma série de estudos mostrou que participantes costumavam prever mais constrangimento e menos conexão em conversas profundas do que realmente experimentaram. Depois das interações, relataram maior proximidade, satisfação e interesse pelo interlocutor.

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Isso não significa começar uma conversa profissional com perguntas invasivas. Temas simples podem produzir trocas relevantes: o que a pessoa gosta de fazer, quais projetos a interessam ou onde pretende chegar nos próximos anos.

Em entrevistas, reuniões e eventos, esse tipo de curiosidade ajuda a construir relações que vão além da troca de cartões ou conexões em redes sociais.

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